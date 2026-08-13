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13 de agosto de 2026 - 18:23
Legislatura.

Juan Soler pidió más información sobre las expropiaciones por obras en la Ruta 9

El Diputado cuestionó la falta de información sobre los inmuebles alcanzados por el proyecto de travesía urbana y pidió un relevamiento previo.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Diputado Juan Soler.

Diputado Juan Soler.

El diputado provincial del bloque justicialista Juan Soler planteó cuestionamientos sobre el proyecto de “Travesía Urbana en Ruta Nacional N° 9”, principalmente por la falta de información sobre las propiedades que podrían quedar alcanzadas por las expropiaciones previstas para la obra.

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La iniciativa contempla la expropiación de sectores vinculados al tramo comprendido desde la Ruta Provincial N° 8 hasta la intersección con la Ruta Nacional N° 66, en cercanías del ingreso a San Salvador de Jujuy.

Reclamo por información a propietarios

Soler sostuvo que su principal preocupación pasa por conocer de qué manera se verán afectados los inmuebles privados y qué procedimiento se aplicará en cada caso.

Además, aseguró que realizó consultas con organizaciones y propietarios de terrenos incluidos dentro de las áreas sujetas a expropiación y señaló que, según le manifestaron, no habían sido informados ni consultados previamente sobre el proyecto.

Diputado Juan Soler.

Diputado Juan Soler.

Ante esta situación, pidió que se realice un relevamiento de los lotes y que se avance en instancias de diálogo antes de concretar las expropiaciones.

Hagan un relevamiento y busquen consensuar, como hicieron con las obras de repavimentación en el tramo Las Pampitas–Puesto Viejo”, expresó.

Según el legislador, una instancia previa de acuerdo permitiría reducir conflictos posteriores y evitar eventuales gastos judiciales para el Estado.

También planteó la situación de la Ruta 34

Durante su exposición, Soler también se refirió a la paralización de trabajos sobre la Ruta Nacional N° 34 y a la situación laboral de trabajadores de la construcción vinculados a esas obras.

El diputado relacionó la interrupción de los trabajos con una deuda de Vialidad Nacional con la empresa Chediack, que, de acuerdo con la información mencionada por el legislador, rondaría los $23.000 millones.

En ese marco, manifestó preocupación por los despidos y por la continuidad de una obra considerada relevante para la conectividad vial de la provincia.

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