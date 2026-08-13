Un "trapito" fue demorado por amenazas e intento de robo en pleno centro de San Salvador de Jujuy

“trapitos" (Foto ilustrativa)

Un hombre que se desempeña en la via pública como “trapito” fue demorado en pleno centro de San Salvador de Jujuy, luego de ser denunciado como presunto autor de un intento de robo con amenazas en la vía pública.

El procedimiento estuvo a cargo de personal del Centro de Gestión para la Seguridad Ciudadana, dependiente de la Unidad Regional 1 de la Policía de la Provincia, luego de que los efectivos tomaran conocimiento de una denuncia realizada por una persona que aseguró haber sido amenazada.

Demorado en Alvear y Necochea A partir de los datos y la descripción aportada por el denunciante, los policías lograron identificar al sospechoso en inmediaciones de calle Alvear y Necochea.

Tras ser localizado, el hombre fue aprehendido y posteriormente trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

El hecho es investigado para determinar las circunstancias en las que se produjo el presunto intento de robo y la amenaza denunciada.

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