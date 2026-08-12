Incendio de un microbasural en Cerro Las Rosas: el humo llegó hasta ruta 9

Incendio de un microbasural en Cerro Las Rosas

Un incendio en un microbasural de Cerro Las Rosas genera una intensa humareda que afecta sectores cercanos y por momentos reduce la visibilidad sobre la Ruta Nacional 9. Bomberos, Policía, Incendios Forestales y Emergencias trabajan en el lugar para controlar la combustión que permanece debajo de los residuos.

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La situación se registra en la zona de Cerro Las Rosas , en inmediaciones de sectores habitados como los barrios Constitución y 22 de Septiembre. Aunque ya no se observan llamas de consideración, el principal inconveniente es el humo persistente que surge desde el interior del basural y cambia de dirección de acuerdo con el viento.

Jorge Torrico, director provincial de Incendios Forestales, explicó que durante la noche las brigadas habían sido convocadas por un incendio de vegetación y lograron realizar tareas de contención sobre los laterales.

Sin embargo, durante la mañana el problema continuó en el microbasural.

“Ahora es un incendio subterráneo y se está trabajando para ver si se puede traer máquina y tratar de tapar esto”, explicó Torrico.

La acumulación de residuos dificulta la extinción completa de los focos. Las brasas quedan cubiertas por la basura y pueden continuar combustionando durante un tiempo prolongado, incluso cuando las llamas ya no son visibles.

El viento y las condiciones del lugar pueden volver a activar esos puntos calientes y provocar que el humo salga de manera constante entre los residuos.

Torrico indicó que dentro de estos basurales pueden encontrarse bolsas plásticas, restos de poda y materiales vinculados a la construcción, entre otros elementos.

“Cuando se prende fuego, se va por abajo y es un problema porque hay bolsa plástica y eso hace que el agua pase de largo, se sigue combustionando todo y sigue provocando que salga mucho humo”, detalló.

Incendio en un basural del Barrio Las Rosas

Preocupación por el humo y la visibilidad en Ruta 9

La densidad de la humareda generó preocupación porque en distintos momentos alcanzó la Ruta Nacional 9, provocando una reducción de la visibilidad para quienes circulaban por el sector.

La dirección del viento también hizo que el humo avanzara hacia zonas habitadas cercanas, entre ellas Constitución y 22 de Septiembre.

Además del inconveniente para la circulación vehicular, existe preocupación por la composición del humo generado por la quema de residuos.

Consultado sobre ese punto, Torrico confirmó: “Sí, es contaminante. Es un problema”.

El humo producido por el incendio continúa desplazándose según las condiciones del viento, mientras los equipos de emergencia mantienen las tareas para reducir la combustión y evitar que la situación se agrave.

Buscan remover el basural para extinguir los focos

Durante la mañana trabajaban en el sector efectivos de Bomberos y de la Policía, utilizando agua a presión sobre los puntos afectados.

También llegó personal de la Dirección General de Emergencias de la Provincia, que comenzó a coordinar las acciones junto con Incendios Forestales.

Una de las alternativas que se analiza es el ingreso de maquinaria para remover los residuos y poder alcanzar las brasas que permanecen activas debajo de la basura.

“Ya se está coordinando para ver si se pueden traer máquinas y seguir tirando agua y haciendo una remoción”, señaló Torrico.

El funcionario también planteó que los microbasurales representan una problemática que se repite en distintos sectores de Jujuy, especialmente en zonas próximas a rutas y áreas urbanizadas.

Según explicó, la disposición de restos de poda, materiales de construcción y otros residuos genera acumulaciones que, al incendiarse, se vuelven difíciles de controlar por la combustión que continúa por debajo de la superficie.

Mientras avanzan las tareas, el operativo permanece concentrado en reducir el humo, extinguir los focos internos y evitar nuevas complicaciones tanto para los vecinos como para quienes transitan por la Ruta Nacional 9.