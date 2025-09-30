Incendio de pastizales en barrio Norte: trabajan dotaciones de bomberos

Incendio barrio norte Incendio barrio norte

Un incendio de pastizales se registró esta tarde en la zona de la colectora de la Ruta Nacional 9, a la altura del barrio Norte de San Salvador de Jujuy. El fuego, que se extendió rápidamente por la presencia del viento, generó alarma entre los vecinos y obligó a la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad.

Dotaciones de bomberos trabajan intensamente en el lugar con el objetivo de sofocar las llamas y evitar que el foco avance hacia sectores habitados. El tránsito en la zona se ve afectado por la presencia de humo, por lo que se recomienda circular con precaución.

Hasta el momento no se han confirmado las causas que originaron el siniestro. Autoridades no descartan que las condiciones climáticas y la sequía reinante en la provincia hayan favorecido la propagación del fuego.

Alerta por riesgo de incendios Cabe recordar que este martes 30 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por riesgo de incendios forestales para toda la provincia de Jujuy. El nivel de riesgo oscila entre moderado y muy alto, lo que obliga a extremar las medidas preventivas. Las autoridades reiteran a la población la importancia de evitar quemas, arrojar colillas o realizar cualquier actividad que pueda generar focos ígneos. La prevención resulta clave para proteger tanto el ambiente como a las comunidades cercanas a zonas de pastizales y bosques. Embed - Incendio barrio norte

