El conmovedor relato de María Becerra sobre el apoyo de J Rei para cuidar su salud. 

Durante una transmisión en vivo, María Becerra y J Rei compartieron detalles de su vida cotidiana y dejaron al descubierto un aspecto más íntimo de la cantante: su salud emocional y el importante apoyo que recibe de su pareja.

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María Becerra volvió a mostrar una faceta íntima de su vida durante una transmisión en vivo junto a J Rei. La cantante habló sobre su salud emocional y destacó, de manera indirecta, el papel fundamental que cumple su entorno en su bienestar.

En medio de la conversación, Becerra habló sobre las secuelas emocionales que le dejó el embarazo ectópico que puso en riesgo su vida. La artista contó que todavía atraviesa episodios de ansiedad y pánico que afectan distintos aspectos de su día a día. “ Yo en base a eso sufro un montón de cosas que me quedaron , como secuelas mentales”, reconoció durante el vivo.

El acompañamiento de J Rei también quedó en el centro de la conversación . Becerra contó que su pareja está preparado para asistirla ante cualquier episodio y que lleva consigo una mochila de unos 14 kilos con distintos elementos para ayudarla. “Que vos te encargues de llevar una mochila que pesa catorce kilos para tener adentro un tensiómetro, un saturómetro , un todo, pensando en mí ”, expresó la cantante, visiblemente agradecida por su dedicación.

Más allá del cuidado práctico, la actitud de J Rei se convirtió para María en una fuente de tranquilidad. La cantante destacó que saber que cuenta con ese respaldo la ayuda a sentirse contenida frente a las situaciones que atraviesa. “Es relindo, ¿entendés? Y me deja tranquila”, reconoció durante el vivo.

"AMOR QUE SANA"



María Becerra se quebró en un vivo de Instagram al contar cómo J Rei la acompaña en sus ataques de pánico: "Lleva una mochila de 14 kilos con un tensiómetro y saturómetro pensando en mí". pic.twitter.com/Zn5nRWCTci — Vía País (@ViaBsAscomar) August 13, 2026

La transmisión también dejó en evidencia la naturalidad con la que ambos transitan estas situaciones. J Rei acompaña a María en su día a día y permanece atento ante cualquier señal de ansiedad, dispuesto a asistirla cuando sea necesario. “Siempre va a ser así”, aseguró. Así, el vivo mostró una faceta íntima de la pareja y la manera en que construyen un vínculo basado en el cuidado y el entendimiento mutuo.

La cantante también puso en palabras el impacto que tiene ese acompañamiento en su día a día. “Yo siento que no solo ese día me salvaste de una manera, sino que siento que lo haces a diario”, expresó Becerra, al remarcar que la presencia de J Rei representa para ella una fuente permanente de contención y seguridad.

El embarazo ectópico de María Becerra

El embarazo ectópico significó un punto de inflexión para Becerra, tanto por el riesgo que atravesó como por las consecuencias emocionales que dejó. La cantante explicó que todavía hay momentos en los que ciertos síntomas físicos despiertan su preocupación, aunque aprendió a identificar que pueden estar asociados a la ansiedad.

La artista detalló cómo se manifiestan estos episodios en su vida cotidiana y cómo aprendió a reconocerlos. Antes de un show, por ejemplo, puede sentir mareos, náuseas o la sensación de que su presión arterial disminuye.

Sin embargo, señaló que con el tiempo logró identificar que esas señales suelen aparecer como parte de un ataque de ansiedad o pánico. “Por ejemplo, que yo siento que se me baja la presión porque me empiezo a marear o empiezo a tener náuseas, pero es parte del ataque de ansiedad”, relató durante el vivo.