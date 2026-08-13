Tini Stoessel no invitó a sus padres a su casamiento con Rodrigo De Paul: el fuerte motivo

El fuerte motivo por el que Tini Stoessel no invitó a sus padres a su boda con Rodrigo de Paul.

Tini Stoessel volvió a estar en el foco de la atención mediática , esta vez por una cuestión que va más allá de su trayectoria como cantante. Poco después de que confirmara públicamente que se casará con Rodrigo de Paul , trascendió una información que generó repercusión y que podría revelar la existencia de un importante conflicto en su familia.

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Según contó Paula Varela en Intrusos , Tini habría tomado la decisión de dejar a sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera , fuera de la lista de invitados de su casamiento.

De acuerdo con la versión difundida en el programa, el supuesto distanciamiento familiar estaría vinculado con diferencias en torno al manejo del dinero y la administración de los negocios de la cantante.

“ Parte de esta pelea tiene que ver más con algo que tiene que ver con el dinero y los negocios ”, señaló Paula Varela durante el programa. Según explicó la panelista, Tini habría mantenido una conversación con sus padres para plantearles la posibilidad de sumar a una persona que se ocupara de controlar y organizar sus finanzas y emprendimientos.

“Quiso poner un administrador y habló con los padres y dijo: ‘Che, me gustaría poner un administrador, así nos ayuda en todo’”, relató Varela. De acuerdo con la información que trascendió, la persona elegida sería el mismo profesional que actualmente administra los asuntos económicos de Rodrigo de Paul.

El supuesto conflicto por el manejo de sus finanzas y negocios

La determinación de la cantante habría provocado un importante enfrentamiento dentro de su familia, principalmente con su madre. “Tini fue tajante y la mamá está triste”, afirmó Varela, al referirse a las consecuencias que esta decisión habría generado en el vínculo familiar.

De esta manera, el supuesto conflicto estaría relacionado con la intención de Tini de tomar el control de la administración de su patrimonio y de sus negocios en esta nueva etapa personal. “Pone un administrador que quiere que le revise las cuentas”, añadió la periodista.

Mientras Tini Stoessel continúa enfocada en los preparativos de su casamiento y avanza con los detalles del vestido que eligió durante su viaje a París, una supuesta disputa dentro de su familia amenaza con ganar protagonismo y convertirse en uno de los focos de atención en torno a la boda.