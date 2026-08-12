Moria Casán celebró la avant premiere de su serie rodeada de figuras del espectáculo

Las fotos de los famosos en la avant premiere de la serie de Moria Casán.

Moria Casán fue la gran protagonista de una velada marcada por el glamour y la presencia de numerosas figuras del espectáculo durante la avant premiere de su esperada serie. El teatro Lola Membrives se llenó de celebridades que se acercaron para acompañar a la diva en la previa del lanzamiento de la ficción.

La celebración convocó a artistas, periodistas, diseñadores y amigos de “La One” , además de varios intérpretes que integran el elenco de la producción. La serie propone un recorrido por diferentes etapas de la vida y la trayectoria de una de las personalidades más emblemáticas del espectáculo argentino .

Entre las numerosas personalidades que participaron de la velada se encontraban Coco Fernández, Rodrigo Lussich, Adrián Pallares, Marta Fort, Evangelina Anderson, Marley, Guillermina Valdés, Marcelo Polino, Flor de la V, Marixa Balli, Romina Gaetani y Cande Vetrano , entre otras figuras del ambiente artístico y mediático.

A la extensa lista de invitados se sumaron además: Diego Creomonesi , Leticia Brédice , Estefanía y Victoria Xipolitakis , Benito Fernández , Ailén Bechara , Roberto Piazza , Mike Amigorena , Estefanía Berardi , Floppy Tesouro , Pampito, Roxy Vázquez , Fabián Medina Flores , Daniel Gómez Rinaldi , Guido Zaffora , Nancy Duré , Nito Artaza , Miguel Ángel Cherutti , Majo Martino , Belén Francese , María Eugenia Rito , el Chato Prada y Lourdes Sánchez .

Las protagonistas de la serie también estuvieron en la gran noche de Moria

Uno de los momentos más destacados de la avant premiere fue el encuentro de Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, las tres actrices elegidas para representar a Moria Casán durante diferentes períodos de su vida.

La serie está construida a partir de ese recorrido temporal y propone mostrar distintas etapas de la trayectoria de la diva mediante las interpretaciones de las tres protagonistas. Además, Moria Casán tendrá una aparición especial dentro de la producción.

También participaron de la celebración varios integrantes del elenco de la ficción, entre ellos Marco Antonio Caponi, Rafael Ferro, Luis Machín y Hernán Jiménez, quienes se acercaron al teatro para acompañar la presentación.

En la serie, Caponi interpreta a Mario Castiglione, señalado como uno de los grandes amores de la vida de Moria. Por su parte, Luis Machín representa a Carlos A. Petit, el empresario teatral que descubrió a la diva y fue quien la introdujo en el mundo del teatro. Rafael Ferro encarna a Carlos Sexton, mientras que Hernán Jiménez interpreta a Jorge Porcel.

Leticia Brédice también integra el reparto de la producción, donde asume el papel de Susana Giménez en la década de 1990. La reconocida conductora aparece además interpretada por Micaela Riera, quien se encarga de representar una etapa previa de su vida.

La jornada contó asimismo con la presencia de Fernando “Pato” Galmarini, pareja actual de Moria Casán, quien acompañó a la actriz durante el evento.

Los compañeros de Moria que dijeron presente

La celebración contó además con la asistencia de varios integrantes del equipo que actualmente acompaña a Moria Casán en La mañana con Moria, el programa que la diva encabeza en eltrece.

Hasta el Lola Membrives se acercaron Federico Seeber, María Fernanda Callejón, Nazarena Di Serio, Gustavo Méndez, María Amalia Díaz Guiñazú, Valentina Salezzi y el doctor Guillermo Capuya, quienes quisieron estar junto a la conductora durante una jornada significativa para ella.

Moria, la ficción creada y dirigida por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment, llegará a la pantalla el próximo 14 de agosto con una propuesta centrada en repasar distintas etapas de la vida y la trayectoria de Moria Casán.

A lo largo de la serie se abordará su paso por el cine, el teatro y la televisión, además de reconstruir algunos de los vínculos y relaciones que tuvieron un papel relevante tanto en su vida personal como en su carrera artística.