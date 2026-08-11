La dificultad que tuvo un actor de "The Big Bang Theory" al hacer su personaje en el spin-off

El actor dice que su actividad en Cameo y las solicitudes de fans lo ayudaron a mantener viva la voz de Kripke entre proyectos.

El actor John Ross Bowie , reconocido por interpretar a Barry Kripke en la exitosa serie The Big Bang Theory, contó en diálogo con PEOPLE que uno de los principales desafíos que enfrentó durante las grabaciones del spin-off Stuart Fails to Save the Universe fue lograr dejar atrás la particular voz de su personaje una vez terminada cada jornada de filmación.

Volver a utilizar ese registro vocal no representaba ninguna dificultad para el intérprete. Sin embargo, abandonarlo al finalizar las escenas le demandaba un esfuerzo inusual , una experiencia que, según reconoció, nunca había atravesado en trabajos anteriores.

De acuerdo con lo publicado por PEOPLE, John Ross Bowie señaló que esta dificultad estuvo relacionada con la extensión del rodaje , ya que permaneció durante entre 13 y 14 semanas dando vida a Kripke de manera ininterrumpida. La situación representó un cambio respecto de su experiencia en la serie original, donde sus apariciones como el personaje eran mucho más ocasionales y discontinuas .

“He seguido practicando, así que volvió bastante rápido”, dijo el actor al medio estadounidense. Pero aclaró: “ El reto esta vez fue quitármela, porque normalmente hacía un episodio y luego desaparecía seis meses . Después volvía y hacía otro episodio”.

En The Big Bang Theory, Barry Kripke era presentado como un científico del Caltech que sostenía una marcada competencia, tanto en el ámbito profesional como en el personal, con Sheldon Cooper, personaje interpretado por Jim Parsons. Para el nuevo spin-off, en cambio, la participación prolongada llevó a Bowie a involucrarse mucho más con su personaje y sostenerlo durante varias semanas, algo que terminó haciendo más complejo el proceso de abandonar su característica voz y recuperar la propia.

Cameos y práctica fuera de cámara

Para Bowie, volver a adoptar la particular voz de Kripke no representó ninguna dificultad ni resultó algo inesperado. El actor explicó que esta facilidad tiene relación con su trabajo habitual en Cameo, la plataforma que permite realizar y enviar videos personalizados. “No fue realmente tan difícil. Hago esos pequeños mensajes en video, y muchas veces la gente quiere escuchar la voz”, detalló el actor.

Con un tono distendido, Bowie explicó que suele divertirse al grabar videos para sus seguidores en los que le solicitan que repita algunas de las expresiones más reconocibles de Kripke, entre ellas frases como “¡Feliz aniversario!”. Según relató, este tipo de pedidos le permitió seguir utilizando y conservando la particular voz del personaje incluso después de sus apariciones en la serie.

Un desarrollo inédito para Kripke en el spin-off

El retorno de Kripke significó para Bowie mucho más que volver a trabajar sobre la particular voz del personaje: también representó la posibilidad de explorar una faceta que hasta ahora no había sido desarrollada.

Según contó el actor a PEOPLE, la nueva historia le permite atravesar un proceso de transformación, ya que “tiene algunos momentos de redención a medida que avanza la serie”. En ese sentido, Bowie sostuvo: “Creo que crece más en estos 10 episodios de lo que creció en las 11 temporadas anteriores”.

En esta nueva producción, Kripke deja de lado parte de su perfil habitual para mostrar un costado más sensible, cercano y vulnerable, algo que se vuelve especialmente evidente a partir de la relación que establece con Bert, el geólogo interpretado por Brian Posehn. “Hay momentos en los que reconoce sus defectos y sus limitaciones, y Bert le saca algunos momentos muy bonitos”, explicó Bowie.

La relación con Bert y la transformación de Kripke

El vínculo entre Kripke y Bert pasa a ocupar un lugar importante dentro de la trama del nuevo spin-off. Bowie describió al geólogo como “el conejito adorable de la serie” y señaló que su presencia consigue despertar en Kripke un nivel de paciencia que hasta entonces no había podido evidenciar.

La relación que construyen ambos personajes permite conocer un costado diferente del científico: más cálido, empático y cercano, en contraste con la personalidad provocadora y competitiva que había mostrado durante su paso por la producción original.

Brian Posehn compartió esa misma interpretación sobre la evolución de Kripke y, de acuerdo con PEOPLE, describió el cambio del personaje recurriendo a una referencia ligada al tono humorístico de la producción. Según explicó: “Pasa de caótico malvado a caótico neutral y casi a caótico bueno al final”.

Un modelo claro para encarnar el “caos”

Para conservar los rasgos característicos de Kripke a lo largo de los episodios, Bowie tomó como referencia a un personaje muy concreto: el doctor Smith de Lost in Space.

Desde el momento en que conoció los detalles de la nueva producción, el actor encontró similitudes entre ambos personajes, especialmente por su tendencia a generar problemas a su alrededor y priorizar sus propios intereses. Según PEOPLE, esa asociación funcionó como una especie de brújula interpretativa, que ayudó a Bowie a mantener la esencia de Kripke durante los 10 capítulos sin desvirtuar su personalidad.

El spin-off Stuart Fails to Save the Universe, disponible en HBO Max, lanza un nuevo episodio cada jueves a las 21 horas. La producción propone una nueva mirada sobre varios de los personajes conocidos de The Big Bang Theory, al llevarlos hacia situaciones y facetas que no habían sido exploradas previamente.

Al mismo tiempo, este nuevo escenario plantea desafíos diferentes para los actores, que deben abordar sus interpretaciones desde perspectivas inéditas.