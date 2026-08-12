La novia de Facundo Moyano publicó un sugestivo mensaje: "Los malos tiempos no son para siempre"

Transcurridos poco más de siete días desde el episodio que tuvo como protagonistas a Candela Arizaga y Facundo Moyano, la joven influencer volvió a expresarse en sus redes sociales con una publicación que llamó la atención. La modelo, de 23 años, contó que atraviesa un momento complejo relacionado con su salud mental.

En esa línea, la joven manifestó que está siendo blanco de mensajes de odio en las plataformas digitales . En las últimas horas, Candela Arizaga utilizó las historias de Instagram para compartir una imagen de cuando era niña y dirigirle unas palabras a su “niña interior”. Junto al retrato de su infancia, en el que aparece sonriente, escribió: “Los malos tiempos no son pa’ siempre” .

La publicación estuvo acompañada por un emoji de dedos cruzados y otro de corazón blanco , con los que transmitió su esperanza de que el episodio que la tuvo en el centro de la escena pueda quedar atrás cuanto antes .

No es la primera ocasión en la que la modelo se refiere públicamente al momento complejo que atraviesa . Como influencer, suele utilizar sus redes sociales, especialmente Instagram, para mostrar distintos aspectos de su vida diaria y mantener contacto con sus seguidores .

Días atrás, poco después del episodio que la involucró, la joven había publicado una reflexión de tono personal en la que expresó: “Si me quieren hacer sentir mal, sepan que yo agradezco hasta lo malo que me pasa”, y agregó que, según su creencia, Dios no permite que determinadas situaciones lleguen a su vida sin que exista un propósito detrás.

“Aprendí que lo que duele también enseña, lo que me tumba también me fortalece y lo que me mandan para hacerme daño, él lo convierte en crecimiento. En mi cabeza y en mi fe, nada me destruye, todo me construye”, terminaba el mensaje dado a conocer en sus redes.

Facundo Moyano contó que le hizo RCP a su novia y explicó por qué se negó a hacerse el test toxicológico

Facundo Moyano se refirió a la investigación por violencia de género y explicó los motivos por los que decidió no realizarse el examen toxicológico. Junto a su abogado, argumentó que la prueba no había sido dispuesta de forma compulsiva por la Justicia y señaló que ya había pasado por un reconocimiento médico legal.

Durante una entrevista, el exdiputado afirmó que en el expediente existen elementos que, de acuerdo con su versión, respaldan su posición. Entre ellos, señaló las marcas que presenta en su cuerpo y que atribuye a supuestas agresiones físicas por parte de Arizaga, además del informe elaborado por la médica legista que llevó adelante la evaluación.

Moyano sostuvo que Arizaga ejerció violencia contra él y aseguró contar con distintos elementos para respaldar su relato. “Ella fue violenta, tengo marcas de agresiones físicas, tengo contenido audiovisual que lo demuestra”, afirmó. De todos modos, aclaró que ese material audiovisual no fue incorporado al expediente, ya que decidió no considerarlo necesario para la causa.

El exdiputado también indicó que las lesiones que menciona fueron constatadas durante el examen médico legal al que fue sometido. “Está en el expediente porque la médica legista que me evalúa ve que tengo marcas de agresiones físicas y ve que no tenía signos de intoxicación”, explicó.

Moyano explicó además los motivos por los que resolvió no realizarse los análisis de sangre y orina destinados a detectar un eventual consumo de sustancias. Según relató, la recomendación partió de sus abogados, quienes le señalaron que la realización del estudio no había sido establecida como una obligación dentro del procedimiento.

“Me lo recomendaron los abogados. No era compulsivo, es decir, podía no hacérmelo y eso no implica nada”, afirmó al justificar su decisión.