30 de enero de 2026 - 11:46
Farándula.

Cecilia Roth sufrió un golpe en la cara durante la serie de Moria Casán

La actriz se cayó en su domicilio y la lesión en el rostro obligó a pausar las grabaciones de la serie sobre la vida de Moria Casán hasta que la herida sanara.

Por  Redacción de TodoJujuy
Moria Casán rompió el silencio y contó por primera vez el accidente que sufrió Cecilia Roth.

Moria Casán rompió el silencio y contó por primera vez el accidente que sufrió Cecilia Roth.

Moria Casán decidió romper el silencio y se refirió por primera vez al accidente que sufrió Cecilia Roth mientras trabajaba en la serie basada en su propia vida. En diálogo con La Mañana con Moria, la conductora explicó que el hecho se había mantenido en reserva por respeto a la actriz.

Ahora lo podemos decir. Ahora sí”, comenzó Moria, antes de relatar con detalle lo sucedido. “Fue un accidente, se cayó de cara. Se hizo un tajo en la frente que no te explico”, detalló, señalando la zona afectada del rostro.

Casán aclaró que el incidente no ocurrió durante la filmación de ninguna escena, sino dentro del hogar de Roth: “No fue en plena filmación, fue en la casa. En el rostro, que te están filmando todo el tiempo”, subrayó, destacando la magnitud del golpe.

Captura de La Mañana con Moria, eltrece.

Más detalles del accidente de Cecilia Roth

Moria relató que Roth requirió atención médica de manera inmediata: “Tenía un agujero, se tuvo que coser. Golpe en la cara es terrible”, explicó.

Cecilia Roth sufrió un accidente mientras grababa la serie de Moria Casán.

La conductora también aclaró por qué el episodio se mantuvo en secreto en su momento. “Cecilia tenía que maquillarse y montar como Moria, con un maquillaje grueso, y eso hasta que no se cicatrice lleva tiempo”, precisó, destacando que se optó por esperar a que sanara antes de hacerlo público. “Eso fue lo que no se dijo. Se guardó por respeto”, sostuvo Casán, y añadió: “Ahora que ya pasó todo, se puede contar”.

