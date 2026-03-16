lunes 16 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de marzo de 2026 - 10:18
Espectáculos.

Uno por uno: todos los ganadores de los Premios Oscar 2026

Paul Thomas Anderson se convirtió en el centro de atención en una gala sorprendente con empate histórico y nuevos talentos; estos fueron los ganadores.

Por  Redacción de TodoJujuy
Premios Oscar 2026: la lista completa de ganadores.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas celebró este domingo la 98ª ceremonia de los Premios Oscar, llevada a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. La película “One Battle After Another” se convirtió en la gran ganadora de la noche, llevándose un total de seis estatuillas, la mayor cantidad otorgada a un solo filme durante la gala.

Entre los premios recibidos se destacan mejor película, mejor dirección, mejor actor de reparto para Sean Penn —su tercera vez obteniendo esta distinción— y mejor elenco, un galardón que se entregó por primera vez en la historia del evento.

La película “Sinners”, dirigida por Ryan Coogler y que llegó a la ceremonia con un récord de 16 nominaciones, se llevó únicamente cuatro premios, aunque entre ellos destacaron dos de gran relevancia: mejor actor principal para Michael B. Jordan y mejor guion original para Coogler.

Por su parte, Jessie Buckley confirmó las expectativas al ganar el Oscar a mejor actriz principal gracias a su actuación en “Hamnet”. La mayor sorpresa de la noche fue la distinción a mejor película internacional, que recayó en la noruega “Sentimental Value”, superando a competidoras como “El agente secreto” y “It Was Just an Accidente”.

Durante la ceremonia presentada por Conan O’Brien, la cinta animada “KPop Demon Hunters” de Netflix se destacó al ganar el Oscar a mejor película de animación y también al llevarse la estatuilla a mejor canción original gracias a “Golden”.

Todos los ganadores en los Premios Oscar 2026

En lo que respecta a las categorías de reparto, los premios fueron para Amy Madigan, reconocida como mejor actriz secundaria por su trabajo en “Weapons”, y para Sean Penn, que se alzó con el galardón a mejor actor de reparto por “One Battle After Another”.

A continuación, se presenta el listado completo de los ganadores de los Oscar 2026.

Mejor película

El elenco completo de la película ganadora del Oscar.
  • “Bugonia”
  • “F1”
  • “Frankenstein”
  • “Hamnet”
  • “Marty Supreme”
  • “One Battle After Another” - GANADORA*
  • “The Secret Agent”
  • “Sentimental Value”
  • “Sinners”
  • “Train Dreams”

Mejor dirección

  • Chloé Zhao, “Hamnet”
  • Josh Safdie, “Marty Supreme”
  • Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another” - GANADOR*
  • Joachim Trier, “Sentimental Value”
  • Ryan Coogler, “Sinners”

Actriz principal

Jessie Buckley acepta el premio Oscar a mejor actriz principal.
  • Jessie Buckley, “Hamnet” - GANADORA*
  • Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”
  • Kate Hudson, “Song Sung Blue”
  • Renate Reinsve, “Sentimental Value”
  • Emma Stone, “Bugonia”

Actor principal

  • Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
  • Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”
  • Ethan Hawke, “Blue Moon”
  • Michael B. Jordan, “Sinners” - GANADOR*
  • Wagner Moura, “The Secret Agent”
Michael B. Jordan acepta el Oscar a mejor actor principal.

Actriz de reparto

  • Wunmi Mosaku, “Sinners”
  • Elle Fanning, “Sentimental Value”
  • Teyana Taylor, “One Battle After Another”
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”
  • Amy Madigan, “Weapons” - GANADORA*

Actor de reparto

  • Benicio del Toro, “One Battle After Another”
  • Jacob Elordi, “Frankenstein”
  • Sean Penn, “One Battle After Another” - GANADOR*
  • Stellan Skarsgard, “Sentimental Value”
  • Delroy Lindo, “Sinners”

Guion adaptado

  • Will Tracy, “Bugonia”
  • Guillermo del Toro, “Frankenstein”
  • Chloé Zhao y Maggie O’Farrell, “Hamnet”
  • Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another” - GANADOR*
  • Clint Bentley y Greg Kwedar, “Trains Dreams”
Amy Madigan gana el premio Oscar a mejor actriz de reparto.

Guion original

  • Robert Kaplow, “Blue Moon”
  • Jafar Panahi, “It Was Just an Accident”
  • Ronald Bronstein y Josh Safdie, “Marty Supreme”
  • Eskil Vogt y Joachim Trier, “Sentimental Value”
  • Ryan Coogler, “Sinners” - GANADOR*

Largometraje animado

  • “Arco”
  • “Elio”
  • “KPop Demon Hunters” - GANADORA*
  • “Little Amélie or the Character of Rain”
  • “Zootopia 2”

Película internacional

  • “The Secret Agent” (Brasil)
  • “It Was Just an Accident” (Francia)
  • “Sentimental Value” (Noruega) - GANADORA*
  • “Sirat” (España)
  • “The Voice of Hind Rajab” (Túnez)
Sean Penn en One Battle After Another (2025).

Canción original

  • “Dear Me” de “Diane Warren: Relentless”. (Letra y música: Diane Warren)
  • “Golden” de “KPop Demon Hunters”. (Letra y música: JAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon y Teddy Park) - GANADORA*
  • “I Lied to You” de “Sinners”. (Letra y música: Raphael Saadiq y Ludwig Goransson)
  • “Sweet Dreams of Joy” de “Viva Verdi”. (Letra y música: Nicholas Pike)
  • “Train Dreams” de “Train Dreams”. (Música: Nick Cave y Bryce Dessner; Letra: Nick Cave)

Montaje

  • Stephen Mirrione, “F1”
  • Ronald Bronstein y Josh Safdie, “Marty Supreme”
  • Andy Jurgensen, “One Battle After Another” - GANADOR*
  • Olivier Bugge Coutté, “Sentimental Value”
  • Michael P. Shawver, “Sinners”

Cinematografía

  • Dan Laustsen, “Frankenstein”
  • Darius Khondji, “Marty Supreme”
  • Michael Bauman, “One Battle After Another”
  • Autumn Durald Arkapaw, “Sinners” - GANADORA*
  • Adolpho Veloso, “Train Dreams”
Paul Thomas Anderson gana el premio Oscar a mejor guion adaptado.

Maquillaje y estilismo de cabello

  • Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, “Frankenstein” - GANADORES*
  • Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu, “Kokuho”
  • Ken Diaz, Mike Fontaine y Shunika Terry, “Sinners”
  • Kazu Hiro, Glen Griffin y Bjoern Rehbein, “The Smashing Machine”
  • Thomas Foldberg y Anne Cathrine Sauerberg, “The Ugly Stepsister”

Diseño de vestuario

  • Deborah L. Scott, “Avatar: Fire and Ash”
  • Kate Hawley, “Frankenstein” - GANADORA*
  • Malgosia Turzanska, “Hamnet”
  • Miyako Bellizzi, “Marty Supreme”
  • Ruth E. Carter, “Sinners”

Mejor reparto

  • Nina Gold, “Hamnet”
  • Jennifer Venditti, “Marty Supreme”
  • Cassandra Kulukundis, “One Battle After Another” - GANADORA*
  • Gabriel Domingues, “The Secret Agent”
  • Francine Maisler, “Sinners”
Ryan Coogler gana el premio Oscar a mejor guion original por Sinners.

Banda sonora original

  • Jerskin Fendrix, “Bugonia”
  • Alexandre Desplat, “Frankenstein”
  • Max Richter, “Hamnet”
  • Jonny Greenwood, “One Battle After Another”
  • Ludwig Goransson, “Sinners” - GANADOR*

Diseño de producción

  • Tamara Deverell y Shane Vieau, “Frankenstein” - GANADORES*
  • Fiona Crombie y Alice Felton, “Hamnet”
  • Jack Fisk y Adam Willis, “Marty Supreme”
  • Florencia Martin y Anthony Carlino, “One Battle After Another”
  • Hannah Beachler y Monique Champagne, “Sinners”

Sonido

  • Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, “F1” - GANADORES*
  • Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke y Brad Zoern, “Frankenstein”
  • José Antonio García, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor, “One Battle After Another”
  • Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor y Steve Boeddeker, “Sinners”
  • Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas, “Sirat”
Joachim Trier recibe el premio Oscar a mejor película internacional por Sentimental Value.

Efectos visuales

  • Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, “Avatar: Fire and Ash” - GANADORES*
  • Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington y Keith Dawson, “F1”
  • David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan y Neil Corbould, “Jurassic World Rebirth”
  • Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen y Brandon K. McLaughlin, “The Lost Bus”
  • Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter y Donnie Dean, “Sinners”

Largometraje documental

  • “The Alabama Solution”
  • “Come See Me in the Good Light”
  • “Cutting Through Rocks”
  • “Mr. Nobody Against Putin” - GANADOR*
  • “The Perfect Neighbor”

Cortometraje documental

  • “All the Empty Rooms” - GANADOR*
  • “Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”
  • “Children No More: Were and Are Gone”
  • “The Devil Is Busy”
  • “Perfectly a Strangeness”
All the Empty Rooms gana por mejor corto documental.

Cortometraje animado

  • “Butterfly”
  • “Forevergreen”
  • “The Girl Who Cried Pearls” - GANADOR*
  • “Retirement Plan”
  • “The Three Sisters”

Cortometraje de acción real

  • “Butcher’s Stain”
  • “A Friend of Dorothy”
  • “Jane Austen’s Period Drama”
  • “The Singers” - GANADOR*
  • “Two People Exchanging Saliva” - GANADOR*

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
