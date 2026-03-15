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15 de marzo de 2026 - 20:18
Espectáculos.

Oscar 2026: la alfombra roja ya recibe a las estrellas de Hollywood

Llega la edición Nº98 de la entrega de los Premios Oscar. Este año hay un operativo de seguridad mucho más grande debido al conflicto en Medio Oriente.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Oscar 2026: la alfombra roja ya recibe a las estrellas de Hollywood

Oscar 2026: la alfombra roja ya recibe a las estrellas de Hollywood

La cuenta regresiva para la gran noche del cine ya comenzó. La Academy of Motion Picture Arts and Sciences desplegó la tradicional alfombra roja que será escenario del desfile de celebridades durante la 98° edición de los premios Oscar, que se celebrará este domingo en el Dolby Theatre.

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La gala reunirá a algunas de las figuras más destacadas de la industria cinematográfica y marcará uno de los eventos más esperados del calendario cultural de Hollywood.

Oscar 2026: la alfombra roja ya está lista para recibir a las estrellas de Hollywood
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Conan O’Brien vuelve a conducir la gala

El encargado de presentar la ceremonia será nuevamente el comediante estadounidense Conan O’Brien, quien por segundo año consecutivo estará al frente del evento.

Durante la instalación de la alfombra roja, el conductor participó de forma simbólica en el despliegue del tapiz sobre el famoso Hollywood Walk of Fame. Vestido con un enterizo de operario, se sumó a los trabajadores y bromeó con la prensa mientras ayudaba a extender la alfombra.

El presentador adelantó que la ceremonia de este año será más ambiciosa y contará con algunas sorpresas, además de un segmento especial dedicado a recordar a figuras de la industria fallecidas durante el último año.

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Estrellas confirmadas para la alfombra roja

La entrega de premios contará con la presencia de numerosas celebridades del cine internacional. Entre los invitados confirmados se encuentran Demi Moore, Paul Mescal, Javier Bardem y Chris Evans.

También participarán figuras como Robert Downey Jr. y Anne Hathaway, además de otros artistas que formarán parte de la ceremonia y de la presentación de premios.

Películas favoritas y presencia internacional

Entre las producciones que llegan como favoritas destaca el drama Sinners, dirigido por Ryan Coogler, que se convirtió en la película más nominada en la historia de estos premios con 16 candidaturas.

En segundo lugar aparece One Battle After Another, del director Paul Thomas Anderson, que compite con 13 nominaciones.

La edición de este año también contará con una fuerte presencia internacional con producciones como Sirat, del director Oliver Laxe, y la brasileña O Agente Secreto, que aspira a premios en varias categorías, incluida la de mejor actor para Wagner Moura.

Actuaciones especiales durante la ceremonia

La gala también incluirá números musicales inspirados en algunas de las películas más populares de la temporada, como KPop Demon Hunters y Sinners.

La ceremonia será transmitida en vivo por la cadena ABC y la plataforma Hulu, a partir de las 16:00 (hora local de Los Ángeles), en una noche que promete reunir glamour, cine y momentos memorables para la industria cinematográfica mundial.

Los nominados a Mejor Película son:

  • Bugonia

  • F1

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • Marty Supreme

  • Una batalla tras otra

  • El agente secreto

  • Valor sentimental

  • Pecadores

  • Sueños de trenes

Los actores y directores que compiten por la estatuilla

Las categorías de interpretación también reúnen a algunas de las figuras más reconocidas del cine internacional.

Los nominados a Mejor Actor son:

  • Timothée Chalamet – Marty Supreme

  • Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra

  • Ethan Hawke – Blue Moon

  • Michael B. Jordan – Pecadores

  • Wagner Moura – El agente secreto

En tanto, las nominadas a Mejor Actriz son:

  • Jessie Buckley – Hamnet

  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

  • Kate Hudson – Song Sung Blue

  • Renate Reinsve – Valor sentimental

  • Emma Stone – Bugonia

Mejor Dirección

  • Chloe Zhao, Hamnet
  • Josh Safdie, Marty Supremo
  • Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
  • Joachim Trier, Valor sentimental
  • Ryan Coogler, Pecadores

Mejor Actor de Reparto

  • Benicio del Toro, Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Delroy Lindo, Pecadores
  • Sean Penn, Una batalla tras otra
  • Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

  • Elle Fanning, Valor sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
  • Amy Madigan, La hora de la desaparición
  • Wunmi Mosaku, Pecadores
  • Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor Guion Adaptado

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Sueños de trenes

Mejor Guion Original

  • Blue Moon
  • Fue solo un accidente
  • Marty Supremo
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor Cortometraje Animado

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Mejor Diseño de Vestuario

  • Avatar: Fuego y cenizas
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Pecadores

Mejor Dirección de Casting

  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Pecadores

Mejor Cortometraje de Ficción

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Mejor Maquillaje y Peinado

  • Frankenstein
  • La hermanastra fea
  • Pecadores
  • La máquina
  • Kokuho

Mejor Banda Sonora Original

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejor Película Animada

  • Arco
  • Elio
  • Las guerreras K-Pop
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Mejor Fotografía

  • Frankenstein
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sueños de trenes

Mejor Largometraje Documental

  • Alabama: presos del sistema
  • Abrázame en la luz
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody contra Putin
  • La vecina perfecta

Mejor Cortometraje Documental

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Mejor Montaje

  • F1
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor Película Internacional

  • El agente secreto
  • Fue solo un accidente
  • Valor sentimental
  • Sirat
  • The Voice of Hind Rajab

Mejor Canción Original

  • “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
  • “Golden” de Las guerreras K-Pop
  • “I Lied to You” de Pecadores
  • “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
  • “Train Dreams” de Sueños de trenes

Mejor Diseño de Producción

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejor Sonido

  • F1
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sirat

Mejores Efectos Visuales

  • Avatar: Fuego y cenizas
  • F1
  • Jurassic World: Renace
  • The Lost Bus
  • Pecadores

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