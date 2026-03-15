Oscar 2026: la alfombra roja ya recibe a las estrellas de Hollywood

La cuenta regresiva para la gran noche del cine ya comenzó. La Academy of Motion Picture Arts and Sciences desplegó la tradicional alfombra roja que será escenario del desfile de celebridades durante la 98° edición de los premios Oscar , que se celebrará este domingo en el Dolby Theatre.

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La gala reunirá a algunas de las figuras más destacadas de la industria cinematográfica y marcará uno de los eventos más esperados del calendario cultural de Hollywood.

El encargado de presentar la ceremonia será nuevamente el comediante estadounidense Conan O’Brien, quien por segundo año consecutivo estará al frente del evento.

Oscar 2026: la alfombra roja ya está lista para recibir a las estrellas de Hollywood

Oscar 2026: la alfombra roja ya está lista para recibir a las estrellas de Hollywood

Durante la instalación de la alfombra roja, el conductor participó de forma simbólica en el despliegue del tapiz sobre el famoso Hollywood Walk of Fame. Vestido con un enterizo de operario, se sumó a los trabajadores y bromeó con la prensa mientras ayudaba a extender la alfombra.

El presentador adelantó que la ceremonia de este año será más ambiciosa y contará con algunas sorpresas, además de un segmento especial dedicado a recordar a figuras de la industria fallecidas durante el último año.

Oscar 2026: la alfombra roja ya está lista para recibir a las estrellas de Hollywood Oscar 2026: la alfombra roja ya está lista para recibir a las estrellas de Hollywood

Estrellas confirmadas para la alfombra roja

La entrega de premios contará con la presencia de numerosas celebridades del cine internacional. Entre los invitados confirmados se encuentran Demi Moore, Paul Mescal, Javier Bardem y Chris Evans.

También participarán figuras como Robert Downey Jr. y Anne Hathaway, además de otros artistas que formarán parte de la ceremonia y de la presentación de premios.

Películas favoritas y presencia internacional

Entre las producciones que llegan como favoritas destaca el drama Sinners, dirigido por Ryan Coogler, que se convirtió en la película más nominada en la historia de estos premios con 16 candidaturas.

En segundo lugar aparece One Battle After Another, del director Paul Thomas Anderson, que compite con 13 nominaciones.

La edición de este año también contará con una fuerte presencia internacional con producciones como Sirat, del director Oliver Laxe, y la brasileña O Agente Secreto, que aspira a premios en varias categorías, incluida la de mejor actor para Wagner Moura.

Actuaciones especiales durante la ceremonia

La gala también incluirá números musicales inspirados en algunas de las películas más populares de la temporada, como KPop Demon Hunters y Sinners.

La ceremonia será transmitida en vivo por la cadena ABC y la plataforma Hulu, a partir de las 16:00 (hora local de Los Ángeles), en una noche que promete reunir glamour, cine y momentos memorables para la industria cinematográfica mundial.

Los nominados a Mejor Película son:

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Sueños de trenes

Los actores y directores que compiten por la estatuilla

Las categorías de interpretación también reúnen a algunas de las figuras más reconocidas del cine internacional.

Los nominados a Mejor Actor son:

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Pecadores

Wagner Moura – El agente secreto

En tanto, las nominadas a Mejor Actriz son:

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Valor sentimental

Emma Stone – Bugonia

Mejor Dirección

Chloe Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supremo

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Joachim Trier, Valor sentimental

Ryan Coogler, Pecadores

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Pecadores

Sean Penn, Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning, Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental

Amy Madigan, La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku, Pecadores

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor Guion Adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sueños de trenes

Mejor Guion Original

Blue Moon

Fue solo un accidente

Marty Supremo

Valor sentimental

Pecadores

Mejor Cortometraje Animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor Diseño de Vestuario

Avatar: Fuego y cenizas

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Pecadores

Mejor Dirección de Casting

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Pecadores

Mejor Cortometraje de Ficción

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor Maquillaje y Peinado

Frankenstein

La hermanastra fea

Pecadores

La máquina

Kokuho

Mejor Banda Sonora Original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor Película Animada

Arco

Elio

Las guerreras K-Pop

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor Fotografía

Frankenstein

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Sueños de trenes

Mejor Largometraje Documental

Alabama: presos del sistema

Abrázame en la luz

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody contra Putin

La vecina perfecta

Mejor Cortometraje Documental

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Mejor Montaje

F1

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

Mejor Película Internacional

El agente secreto

Fue solo un accidente

Valor sentimental

Sirat

The Voice of Hind Rajab

Mejor Canción Original

“Dear Me” de Diane Warren: Relentless

“Golden” de Las guerreras K-Pop

“I Lied to You” de Pecadores

“Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi

“Train Dreams” de Sueños de trenes

Mejor Diseño de Producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor Sonido

F1

Frankenstein

Una batalla tras otra

Pecadores

Sirat

Mejores Efectos Visuales