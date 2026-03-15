Oscar 2026: la alfombra roja ya recibe a las estrellas de Hollywood
La cuenta regresiva para la gran noche del cine ya comenzó. La Academy of Motion Picture Arts and Sciences desplegó la tradicional alfombra roja que será escenario del desfile de celebridades durante la 98° edición de los premios Oscar, que se celebrará este domingo en el Dolby Theatre.
La gala reunirá a algunas de las figuras más destacadas de la industria cinematográfica y marcará uno de los eventos más esperados del calendario cultural de Hollywood.
Conan O’Brien vuelve a conducir la gala
El encargado de presentar la ceremonia será nuevamente el comediante estadounidense Conan O’Brien, quien por segundo año consecutivo estará al frente del evento.
Durante la instalación de la alfombra roja, el conductor participó de forma simbólica en el despliegue del tapiz sobre el famoso Hollywood Walk of Fame. Vestido con un enterizo de operario, se sumó a los trabajadores y bromeó con la prensa mientras ayudaba a extender la alfombra.
El presentador adelantó que la ceremonia de este año será más ambiciosa y contará con algunas sorpresas, además de un segmento especial dedicado a recordar a figuras de la industria fallecidas durante el último año.
Estrellas confirmadas para la alfombra roja
La entrega de premios contará con la presencia de numerosas celebridades del cine internacional. Entre los invitados confirmados se encuentran Demi Moore, Paul Mescal, Javier Bardem y Chris Evans.
También participarán figuras como Robert Downey Jr. y Anne Hathaway, además de otros artistas que formarán parte de la ceremonia y de la presentación de premios.
Películas favoritas y presencia internacional
Entre las producciones que llegan como favoritas destaca el drama Sinners, dirigido por Ryan Coogler, que se convirtió en la película más nominada en la historia de estos premios con 16 candidaturas.
En segundo lugar aparece One Battle After Another, del director Paul Thomas Anderson, que compite con 13 nominaciones.
La edición de este año también contará con una fuerte presencia internacional con producciones como Sirat, del director Oliver Laxe, y la brasileña O Agente Secreto, que aspira a premios en varias categorías, incluida la de mejor actor para Wagner Moura.
Actuaciones especiales durante la ceremonia
La gala también incluirá números musicales inspirados en algunas de las películas más populares de la temporada, como KPop Demon Hunters y Sinners.
La ceremonia será transmitida en vivo por la cadena ABC y la plataforma Hulu, a partir de las 16:00 (hora local de Los Ángeles), en una noche que promete reunir glamour, cine y momentos memorables para la industria cinematográfica mundial.
Los nominados a Mejor Película son:
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
El agente secreto
Valor sentimental
Pecadores
Sueños de trenes
Los actores y directores que compiten por la estatuilla
Las categorías de interpretación también reúnen a algunas de las figuras más reconocidas del cine internacional.
Los nominados a Mejor Actor son:
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Pecadores
Wagner Moura – El agente secreto
En tanto, las nominadas a Mejor Actriz son:
Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue
Renate Reinsve – Valor sentimental
Emma Stone – Bugonia
Mejor Dirección
Chloe Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Marty Supremo
Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
Joachim Trier, Valor sentimental
Ryan Coogler, Pecadores
Mejor Actor de Reparto
Benicio del Toro, Una batalla tras otra
Jacob Elordi, Frankenstein
Delroy Lindo, Pecadores
Sean Penn, Una batalla tras otra
Stellan Skarsgård, Valor sentimental
Mejor Actriz de Reparto
Elle Fanning, Valor sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
Amy Madigan, La hora de la desaparición
Wunmi Mosaku, Pecadores
Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor Guion Adaptado
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Sueños de trenes
Mejor Guion Original
Blue Moon
Fue solo un accidente
Marty Supremo
Valor sentimental
Pecadores
Mejor Cortometraje Animado
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Mejor Diseño de Vestuario
Avatar: Fuego y cenizas
Frankenstein
Hamnet
Marty Supremo
Pecadores
Mejor Dirección de Casting
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
El agente secreto
Pecadores
Mejor Cortometraje de Ficción
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Mejor Maquillaje y Peinado
Frankenstein
La hermanastra fea
Pecadores
La máquina
Kokuho
Mejor Banda Sonora Original
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Pecadores
Mejor Película Animada
Arco
Elio
Las guerreras K-Pop
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
Mejor Fotografía
Frankenstein
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Pecadores
Sueños de trenes
Mejor Largometraje Documental
Alabama: presos del sistema
Abrázame en la luz
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody contra Putin
La vecina perfecta
Mejor Cortometraje Documental
All the Empty Rooms
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud