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29 de abril de 2026 - 19:55
Espectáculos.

Cazzu nominada para los Premios Gardel 2026: la lista completa

La nueva edición de los Premios Gardel se realizará el martes 26 de mayo y tendrá a Cazzu como protagonista.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Premios Gardel 2026

Premios Gardel 2026

Los nominados a los Premios Gardel 2026 fueron confirmados este jueves y la nueva edición de los galardones volverá a reunir a las figuras más relevantes de la música nacional junto a nuevas voces, en una gala que tiene a Cazzu como nominada. Se realizará el martes 26 de mayo.

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La ceremonia, organizada por CAPIF, será una de las citas más importantes para la industria musical argentina. Como ocurre cada año, la alfombra roja reunirá a músicos, productores, compositores y artistas de distintos géneros, en una noche donde la música popular será la gran protagonista.

Desde su creación en 1999, los Premios Gardel se consolidaron como una de las distinciones más importantes de la música nacional. Con el paso de los años, la ceremonia se transformó en un verdadero termómetro de la escena argentina, al reconocer la diversidad, el talento y la creatividad de artistas consagrados y de las nuevas generaciones.

Cazzu en Cosquín.
Cazzu

Cazzu

Una gala con diversidad de estilos

Con la lista de nominados ya confirmada, la edición 2026 promete una velada marcada por la variedad de estilos y artistas, entre ellas la jujeña que es la reina del trap. La ceremonia reconocerá el trabajo de quienes hacen vibrar al país con sus canciones y destacará producciones de distintos géneros.

Entre las categorías más esperadas aparecen Álbum del Año y Canción del Año, además de ternas especializadas en rock, pop, folclore, tango, urbano, jazz, música clásica y electrónica. La lista de nominados refleja el amplio abanico de la producción nacional y el impacto de los artistas en la escena musical argentina.

La gala también será una oportunidad para celebrar la identidad musical del país y aplaudir a quienes dejan su huella en la industria. Además de los premios, se espera una noche con emociones fuertes, homenajes memorables y presentaciones en vivo.

La lista completa de los nominados a los Premios Gardel

Álbum del Año

  • Latinaje – Cazzu
  • No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
  • La Vida Era Más Corta – Milo J
  • Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
  • Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

Canción del Año

  • Advertencia – Babasónicos Autor y compositor: Adrián Rodríguez
  • Niño – Milo J Autores: Camilo Joaquín Villarruel, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola Compositores: Camilo Joaquín Villarruel, Santiago Alvarado, Santiago Ruiz “tatool”, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola
  • Mejor que vos – Lali & Miranda! Autores y compositores: Mariana Espósito, Mauro De Tommaso, Martin D’Agosto, Alejandro Sergi
  • Con Otra – Cazzu Autora: Julieta Emilia Cazzuchelli Compositor: Nicolás Cotton
  • Favorita – Angela Torres Autores y compositores: Ángela Caccia Torres, Isabela Terán Lieban, Fermín Ugarte, Mauro De Tommaso
  • El gordo – Marilina Bertoldi Autora y compositora: Marilina Bertoldi
  • Querida Yo – Yami Safdie, Camilo Autores y compositores: Yami Safdie, Camilo
  • Fresh – Trueno Autor: Mateo Palacios Corazzina “Trueno” Compositores: Mateo Palacios Corazzina “Trueno”, Santiago Gabriel Ruiz “Tatool”, Lukas Benjamin Leth Kroll
  • #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso Autores y compositores: Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Rafa Arcaute, Federico Vindver, Vicente Jiménez “Vibarco”, Gino Borri, Carolina Isabel Colón Juarbe “GALE”
  • Lali lanzó Mejor que vos, el nuevo adelanto de su próximo álbum
  • Mejor que vos, la colaboración entre Lali y Miranda!, compite en la terna de Canción del Año (Captura de video)

Ángel de Brito contó en su programa qué se viene en el futuro de Ale Sergi y Juliana Gattas.
Miranda en los Premios Carlos Gardel 2026

Miranda en los Premios Carlos Gardel 2026

Grabación del Año

  • In the City – Charly García & Sting Ingenieros: Matias Sznaider, Sting, Dominic Miller Productor: Charly García
  • Niño – Milo J Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo Productores: Milo J, Santiago Alvarado, Tatool
  • Mejor que vos – Lali & Miranda! Ingenieros: Mauro De Tommaso, Federico Barreto Productores: Mauro De Tommaso, Don Barreto

Ingeniería de Grabación

  • Papota – Ca7riel & Paco Amoroso Ingenieros: Rafa Arcaute, Federico Vindver, LAMADRID, Josh Newell
  • A tres días de la tierra – Eruca Sativa Ingeniero: Facundo Rodríguez
  • La Vida Era Más Corta – Milo J Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo

Mejor Álbum Artista de Folklore

  • Mirarse en otros ojos – La Ferni
  • Décimas – Maggie Cullen
  • Fuera de lugar – Liliana Herrero

Mejor Álbum Artista de Rock

  • Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
  • El retorno – Santiago Motorizado
  • El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman
  • Continhuará – Fernando Ruiz Díaz
  • Novela – Fito Páez
  • Charly García

El músico argentino atraviesa el posoperatorio de una nefrectomía parcial programada en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento.
Charly Garc&iacute;a&nbsp;

Charly García

Mejor Álbum Artista de Tango

  • Canciones de dos puertos – Alfredo Piro Rinaldi
  • Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat
  • Actos de gentileza – Florian

Mejor Álbum Artista Pop

  • Cuerpo – Olivia Wald
  • Detalles – Zoe Gotusso
  • Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres
  • No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
  • No me olvides – Angela Torres
  • El Verdadero – Juan Ingaramo
  • Perfectas – Emilia

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

  • Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo
  • Malportada – Nathy Peluso
  • La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta
  • Vol. 1 – El Negro Tecla

Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual

  • The Last of Us: Season 2 (Soundtrack from the HBO Original Series) – Gustavo Santaolalla & David Fleming
  • La mujer de la fila (Banda de Sonido Original) – Daniel Godfrid y Sebastián Espósito
  • Los Mufas: Suerte para la desgracia – Juan Blas Caballero
  • Gustavo Santaolalla portada

Mejor Álbum Canción de Autor

  • Gamurgatrónica – Ruben Rada
  • Querida Yo – Yami Safdie
  • Vivir Así – Barbarita Palacios
  • Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti
  • Amor de mi herida – Camilú

Mejor Álbum Conceptual

  • Tucumano Soy – Juan Falú
  • La Vida Era Más Corta – Milo J
  • Sandro así – Ariel Ardit

Mejor Álbum de Cuarteto

  • Rompecabezas – Ulises Bueno
  • Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo
  • Que sed – Luck Ra
  • En Vivo Buenos Aires – La K’onga

Ulises Bueno
Ulises Bueno improvisó en el Ezeiza

Ulises Bueno improvisó en el Ezeiza

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

  • Okupas – Little Boogie & Stereo
  • Bhavilonia – Bhavi
  • Culto III – Neo Pistea
  • Gauchos – Veeyam
  • EUB Deluxe – Trueno
  • Versus – Paulo Londra

Mejor Álbum de Jazz

  • Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio
  • Tomás Sainz – Tomás Sainz
  • New York Sessions Vol. 1 – Leo Genovese - Mariano Otero
  • Nomads – Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward
  • Todos los fuegos – Roxana Amed

Mejor Álbum de Música Clásica

  • Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja
  • Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1 – Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII
  • Murmullo en las aguas – Las Destrozzi
  • El Teremín, la Serie y el Boxitracio – Martín Proscia y Pablo Borrás

Mejor Álbum de Música Global

  • Huaucke Habibi – Los arcanos del desierto
  • Latinaje – Cazzu
  • Impulsa el Círculo – Brenda Martin

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

  • Gracias a la Vida – Abel Pintos
  • Alquimia – Patricia Sosa & Mijares
  • Su Amigo Dyango, Vol. 1 – Dyango

Abel Pintos
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Mejor Álbum de Pop Rock

  • Polvo de estrellas – Turf
  • El Regreso – Tan Bionica
  • Los lobos – Estelares
  • Ya No Estoy Aquí – Rayos Láser
  • Alter ego – Silvestre y La Naranja

Mejor Álbum de Reggae/Ska

  • Alfonsina y el mal – Señor Flavio
  • La Respuesta – Leonchalon
  • Raíces muy fuertes – Fidel Nadal
  • A Tempo – Dread Mar I

Mejor Álbum en Vivo

  • Juegue Kuelgue – El Kuelgue
  • Hilda Canta Charly 2 (En Vivo) – Hilda Lizarazu
  • Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena – Nonpalidece
  • Conociendo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) – Conociendo Rusia
  • Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno
  • Signos 25 años Vivo – Los Nocheros
  • En vivo volumen I – Cindy Cats
  • Esencia En Vivo – Cruzando El Charco

Mejor Álbum Folklore Alternativo

  • Trinar(La flor) – Nadia Larcher
  • 89 – Flor Paz
  • Los días por venir – Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto

Mejor Álbum Grupo de Folklore

  • FAlklore Vol. 1 y 2 – Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea
  • Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2 – Dos Más Uno
  • Hasta que aclare – Eva y Nadia
  • Bipolar – Campedrinos

Mejor Álbum Grupo de Rock

  • Divididos – Divididos
  • Artificio – Indios
  • A tres días de la tierra – Eruca Sativa
  • El club de la pelea I – Airbag
  • Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
  • El mató a un policía motorizado Sesión 20° Aniversario – El Mató a un Policía Motorizado

Babasónicos
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Mejor Álbum Grupo Pop

  • Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!
  • Vandalos – Bandalos Chinos
  • 4EVER – K4OS

Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia

  • El Desvelo – La Delio Valdez
  • Uriel Lozano vol.2 / Zapada en vivo en Un Poco de Ruido ! – Un Poco de Ruido, Pinky SD, Uriel Lozano
  • K4OS grupo de Kpop argentino
  • Todo el mundo está kaliente! – Kchiporros

Mejor Álbum Infantil

  • Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas
  • Luna con duendes (Canciones, arrullos y susurros para la hora de dormir) – Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Martin Telechanski, Pablo Spiller, María Emilia López
  • Cantá con El Reino Infantil: Música para la Familia – El Reino Infantil, La Granja de Zenón
  • Al Agua Pez – Pequeño Pez

Mejor Álbum Instrumental

  • Las cuatro estaciones – Noelia Sinkunas
  • Solo – Pipi Piazzolla
  • La Magia – Quique Sinesi & Astrid Motura

Mejor Álbum Música Electrónica

  • Deseo – Mistol Team
  • Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros
  • X-Sex – Six Sex

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

  • EMPA (Escuela de Música Popular de Avellaneda) Orquesta de Tango – EMPA Orquesta de Tango
  • Tangomorphosis – Pablo Estigarribia
  • Tango – José Colángelo

Mejor Álbum Pop Alternativo

  • Mi año gótico – Emmanuel Horvilleur
  • Hotcore – Taichu
  • En el Ciber – Benito Cerati
  • Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
  • Tanya – Juana Rozas

Mejor Álbum Rock Alternativo

  • Exultante – Carca
  • Ceremonia – 1915
  • Instantáneo – Viva Elastico
  • Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal – Winona Riders

Mejor Álbum Rock Pesado

  • Vive – Claudio Marciello
  • Legado – A.N.I.M.A.L
  • Alto Viaje – Corvex

Mejor Álbum Urbano

  • Gotti B – Tiago PZK
  • Quimera – Maria Becerra
  • 166 (Deluxe) retirada – Milo J
  • Saturación pop – Ysy A
  • Lamba – FMK
  • Mejor Arte
  • Cuerpos, vol.1 – Babasónicos (Diseñador: Maxi Anselmo)
  • Doga – Juana Molina (Diseñador: Alejandro Ros)
  • Novela – Fito Paez (Diseñadores: Mondini, Pippa, Porras, Rompo & Zangari)
  • Juana Molina con María Laura Santillán

Mejor Canción de Autor

  • Luciérnagas – Milo J, Silvio Rodríguez
  • Hielo Fino – Silvina Moreno
  • Querida Yo – Yami Safdie, Camilo

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Milo J

Milo J

Mejor Canción de Cuarteto

  • Julieta & Romeo (En Vivo) – Ian Lucas & Q’ Lokura
  • Carita Triste – Q’Lokura, Los Herrera
  • Tu misterioso alguien (cuarteto) – Luck Ra feat. Miranda!
  • Hielo, vino y coca – Los Tabaleros & Los Caligaris
  • No se ve / Chingón – Desakta2
  • DIOS – Ulises Bueno
  • Otra Poesía – L-Gante, La Konga

Mejor Canción de Folklore

  • Décimas – Maggie Cullen
  • Puño y letra - Puentes Ep.01 – Duratierra, Eli Suárez
  • Niño – Milo J
  • El amor es un viento que regresa – Los Nocheros

Mejor Canción de Hip Hop / Rap

  • Cadenas – Acru
  • Fresh – Trueno
  • Gil – Milo J, Trueno
  • Retirada – Milo J
  • PVSL – Paulo Londra
  • Lollapalooza 2026 - Dia 2 - Paulo Londra

Mejor Canción de Pop

  • Perfecto Final – Conociendo Rusia, Nathy Peluso
  • El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso
  • El Ritmo – Bandalos Chinos
  • Favorita – Angela Torres
  • Me Gusta – Miranda! & TINI
  • Mejor que vos – Lali & Miranda!

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Lali

Lali

Mejor Canción de Rock

  • El gordo – Marilina Bertoldi
  • In the City – Charly García & Sting
  • Volarte – Eruca Sativa
  • Pensando en Ella – Dante Spinetta
  • Advertencia – Babasónicos
  • Aliados en un viaje – Divididos

Mejor Canción de Tango

  • La Marcha de la Bronca – Quinteto Negro La Boca con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso
  • La Guitarra – Melingo & Fito Paez
  • Nada – Ariel Ardit y Lidia Borda

Mejor Canción en Vivo

  • Fanático (en vivo) – Lali
  • Inocente – Nonpalidece Ft. La Delio Valdez
  • La que puede, puede - Live at NPR Music s Tiny Desk – Ca7riel & Paco Amoroso
  • Sábado – Cindy Cats
  • La Taleñita – Milo J & Campedrinos
  • Lali Espósito presentó su nueva canción con videoclip titulada “Fanático”

Mejor Canción Pop Rock

  • 33 – Lali & Dillom
  • #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso
  • Barry Lindo – El Kuelgue
  • Tus Cosas (Ft. Airbag) – Tan Bionica
  • Desastres Fabulosos – Conociendo Rusia, Jorge Drexler

Mejor Canción Tropical / Cumbia

  • Me Contó Un Pajarito – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas
  • Con Otra – Cazzu
  • Si No Es Muy Tarde - Versión Cumbia – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD
  • Amiga Traidora (Cumbia TexMex) – Angela Leiva
  • Echar de Menos – Ke Personajes
  • Tu jardín con enanitos – Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles

Mejor Canción Urbana

  • Sin cadenas – Paulo Londra
  • Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee
  • Olimpo – Milo J
  • Cruz – Trueno & Feid
  • Historia – Ramma

Mejor Colaboración

  • Loco un poco – Turf & Lali
  • Tu misterioso alguien (cuarteto) – Luck Ra feat. Miranda!
  • Campera de cuero – Los Tabaleros & Las Pastillas del Abuelo
  • Jangadero – Milo J & Mercedes Sosa
  • Mi Vida – Tan Bionica, Andrés Calamaro
  • In the City – Charly García & Sting
  • Mejor que vos – Lali & Miranda!
  • Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee
  • Me Gusta – Miranda! & TINI
  • Me Contó Un Pajarito – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas

Luck Ra. Cantante.

Mejor Colaboración Urbana

  • Hasta que me enamoro – Maria Becerra, Tini
  • Gil – Milo J, Trueno
  • Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee
  • Masna remix – FMK, Emilia, Nicki Nicole, Tiago PZK
  • La verdadera – Ramma, Kidd Voodoo
  • Flashbacks | CROSSOVER #9 – Wisin, Paulo Londra, Big One

Mejor Colección de Catálogo

  • Pelusón of Milk (Remasterizado 2025) – Luis Alberto Spinetta
  • Suiza 1980 (Remastering 2025) – Mercedes Sosa
  • Adiós Sui Generis (50 años) – Sui Generis

Mejor Nuevo Artista

  • María Wolff
  • Blair
  • Little Boogie & Stereo
  • Cindy Cats
  • Tuli
  • La Ferni
  • Sofía de Ciervo
  • Mia Folino
  • Las Tussi
  • Chechi de Marcos
  • 143leti

Mejor Videoclip Corto

  • El gordo – Marilina Bertoldi Directores: Malena Pichot y Nano Garay Santaló
  • Bajo De La Piel – Milo J Directora: Teresa Carril
  • #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso Director: Martín Piroyansky
  • In the City – Charly García & Sting Directores: Belén Asad y Maximilian Stafford
  • Advertencia – Babasónicos Director: Juan Cabral
  • Marilina Bertoldi compite con El Gordo a Mejor Videoclip Corto
  • Marilina Bertoldi compite con El Gordo a Mejor Videoclip Corto

Mejor Videoclip Largo

  • Todo Es Folklore – Los Tabaleros Director: Niko Sedano
  • Papota – Ca7riel & Paco Amoroso Director: Martín Piroyansky
  • La Vida Era Más Corta – Milo J Directores: Teresa Carril, Nacho A. Villar
  • No vayas a atender cuando el demonio llama (Full Album) – Lali Director: Lautaro Espósito
  • Sonidos, barro y piel - Documental sobre la grabación de Divididos – Divididos Director: Leopoldo Montero Ciancio

Productor del año

  • Nico Cotton
  • Evlay
  • Gustavo Santaolalla
  • Cachorro López
  • Marilina Bertoldi
  • Tatool
  • Mauro De Tommaso
  • Milo J
  • Santiago Alvarado

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