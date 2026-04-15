Cazzu debutó como actriz en "Risa y la cabina del viento"

La cantante jujeña Cazzu dio un paso clave en su carrera artística y debutó como actriz en la película Risa y la cabina del viento . La premier se realizó este martes en el complejo Dot y reunió a figuras del espectáculo y del cine nacional, en una noche marcada por la expectativa y la emoción.

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El film, dirigido por Juan Cabral, ya recibió reconocimiento en el Festival de Cine de Mar del Plata, lo que generó un interés creciente antes de su estreno comercial. La producción se filmó en escenarios del sur argentino, con locaciones en Tierra del Fuego.

Durante la presentación, la artista jujeña se mostró sonriente y cercana, en un contexto que la encuentra en plena expansión profesional, ahora también dentro de la industria cinematográfica.

A partir de ese hallazgo, la protagonista se convierte en un puente entre dos mundos. Cada pedido que recibe implica una acción en la vida real, con el objetivo de ayudar a quienes ya no están.

En ese recorrido, Risa busca también un objetivo personal: lograr una última conversación con su padre. Este eje atraviesa la historia y le da un tono emocional que marca el desarrollo del film.

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El rol de Cazzu y su mirada sobre la historia

En la película, Cazzu interpreta a Sara, la madre de la protagonista. Se trata de un personaje central dentro del universo íntimo de la historia, que aporta profundidad al vínculo familiar.

En declaraciones brindadas en la previa del estreno, la artista expresó su conexión emocional con el relato. “Siento que tengo escasos momentos de pérdidas de personas que quizás no me terminaron de enseñar, o que no termino de comprender el dolor de la pérdida, por eso cuando veo la película, lloro un montón”, señaló.

Además, remarcó el impacto que le generan algunas escenas, en especial aquellas vinculadas al dolor y la despedida. Según explicó, la película invita a transitar esas emociones desde un lugar más accesible, sin dejar de lado la intensidad del tema.

Una premier con figuras reconocidas

La presentación oficial contó con la presencia de reconocidos actores del cine argentino. Entre ellos se destacaron Joaquín Furriel, Diego Peretti y Benjamín Amadeo, quienes acompañaron el estreno y formaron parte de la alfombra roja.

El evento reunió a invitados del ámbito artístico, prensa y público vinculado a la industria audiovisual. La expectativa se centró tanto en la historia como en el debut actoral de Cazzu, una de las figuras más convocantes de la música urbana en Argentina.