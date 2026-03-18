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18 de marzo de 2026 - 11:44
Política.

Ley Cazzu: "Es un problema social invisibilizado", dijo la diputada que impulsa la iniciativa

La Ley Cazzu busca evitar que padres ausentes o deudores alimentarios bloqueen pasaportes o viajes de sus hijos y ya genera debate en México

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Es un problema social invisibilizado: diputada mexicana impulsa la Ley Cazzu y abre el debate

"Es un problema social invisibilizado": diputada mexicana impulsa la Ley Cazzu y abre el debate

La diputada Sandra Arreola Ruiz explicó los alcances de la “Ley Cazzu”, una iniciativa que se debate en México y gana visibilidad tras un caso mediático. En diálogo con Canal 4, señaló que la propuesta responde a una problemática social que afecta a miles de familias.

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La diputada remarcó el impacto que tuvo la iniciativa desde su presentación. Señaló que recibió miles de mensajes de mujeres que atraviesan conflictos similares.

Muchas madres no logran completar trámites como el pasaporte de sus hijos por la falta de autorización del otro progenitor. En otros casos, el padre se encuentra ausente o no mantiene contacto.

También indicó que no existen registros oficiales que permitan dimensionar la magnitud del problema.

Qué propone la Ley Cazzu

El proyecto busca modificar los requisitos actuales para trámites vinculados a menores. La iniciativa plantea que, en determinados casos, no sea obligatorio el consentimiento de ambos padres.

Entre los puntos principales se destacan:

  • Eliminación del requisito de autorización en casos de padres ausentes

  • Procedimientos administrativos más ágiles

  • Prioridad al interés superior del menor

La propuesta apunta a garantizar derechos como la identidad y la movilidad.

Procesos judiciales largos y obstáculos frecuentes

En el esquema actual, cuando uno de los padres no autoriza un viaje, el otro debe iniciar un proceso judicial. Este procedimiento puede extenderse durante meses o incluso años.

La situación se vuelve más compleja cuando el progenitor no puede ser localizado o reside en otro país.

La legisladora explicó que estos obstáculos generan demoras que afectan decisiones familiares, tratamientos médicos y oportunidades educativas.

Un problema que impacta principalmente en madres

Según datos mencionados por la diputada, el 33% de las familias en México está encabezado por mujeres. Además, la mayor parte del cuidado de los menores recae en ellas.

En ese contexto, muchas madres enfrentan solas los trámites y las dificultades legales.

El proyecto contempla también casos donde el padre se encuentra en la misma situación, aunque la mayoría de los reclamos proviene de mujeres.

El debate se expande a otros países

La iniciativa ya genera repercusión fuera de México. La diputada señaló que recibió mensajes desde distintos países de América Latina.

En Argentina, situaciones similares también requieren autorización de ambos padres o intervención judicial para viajes de menores.

El proyecto abre el debate sobre posibles cambios en la legislación de otros países, con foco en los derechos de niños, niñas y adolescentes.

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