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12 de mayo de 2026 - 12:12
Salud.

Parto respetado: por qué todavía existe una brecha entre la ley y la realidad

En la Semana Mundial del Parto Respetado, del 19 al 25 de mayo, especialistas advierten que muchas mujeres siguen atravesando situaciones de violencia obstétrica.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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En Argentina, la Ley Nacional de Parto Humanizado N° 25.929, sancionada en 2004 y reglamentada en 2015, garantiza derechos fundamentales como recibir un trato digno y respetuoso, acceder a información clara para tomar decisiones, estar acompañada por una persona de confianza y permanecer junto al recién nacido salvo necesidad médica.

Sin embargo, la distancia entre lo que establece la ley y lo que muchas familias viven en la práctica sigue siendo significativa. Las intervenciones innecesarias, la falta de escucha y las situaciones de violencia obstétrica continúan siendo experiencias frecuentes y, muchas veces, silenciadas.

“Hablar de parto respetado no es hablar de un ideal lejano: es hablar de derechos básicos. El respeto empieza cuando una mujer puede sentirse escuchada, acompañada y protagonista de su propio proceso. Las puericultoras formamos parte de esa red de sostén que brinda información, contención y confianza antes y después del nacimiento”, señala Laura Krochik, presidenta de la Asociación Civil Argentina de Puericultura (ACADP).

Desde ACADP destacan el rol fundamental de las puericultoras dentro de la cadena de cuidado perinatal. Su trabajo acompaña a las familias durante el embarazo, facilita el acceso a información sobre lactancia y crianza, y brinda apoyo en el puerperio, una etapa especialmente sensible donde la contención profesional puede marcar una diferencia profunda.

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Parto respetado: por qué todavía existe una brecha entre la ley y la realidad

La organización también trabaja en articulación con hospitales y equipos de salud de todo el país para promover un enfoque de atención más humanizado, interdisciplinario y accesible, donde el bienestar físico y emocional de las familias ocupe un lugar central.

En el marco de esta semana, ACADP invita a reflexionar sobre la importancia de construir redes de acompañamiento reales y sostenidas, donde puericultura, obstetricia y salud mental perinatal trabajen de manera integrada para garantizar nacimientos más respetuosos y cuidados.

Sobre la Asociación Civil Argentina de Puericultura (ACADP)

La Asociación Civil Argentina de Puericultura (ACADP) es una organización sin fines de lucro fundada hace más de dos décadas con el objetivo de profesionalizar el acompañamiento en lactancia y crianza en Argentina. A través de su Formación Regular y su Diplomatura Avanzada, forma puericultoras en todo el país, sostiene servicios gratuitos de atención en hospitales y trabaja para que el acceso a una puericultora formada sea un derecho para todas las familias.

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