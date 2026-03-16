Proponen en México la "Ley Cazzu" para evitar que padres ausentes bloqueen viajes de sus hijos

El debate por los derechos de niñas y niños llegó al Congreso del estado de México de Michoacán a partir de una iniciativa conocida como “Ley Cazzu”, que apunta a evitar que padres ausentes bloqueen trámites de viaje o documentos de sus hijos.
La propuesta surge luego de la exposición pública del conflicto entre la cantante argentina Cazzu y el músico mexicano Christian Nodal, quienes mantienen diferencias vinculadas con la custodia y los permisos de traslado de su hija Inti.
Qué plantea la “Ley Cazzu”
La iniciativa fue presentada por la diputada Sandra Arreola Ruiz, integrante del Partido Verde Ecologista de México, ante el Congreso de Michoacán. El proyecto busca modificar el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El objetivo consiste en garantizar que el interés superior de niñas, niños y adolescentes tenga prioridad cuando uno de los padres se niega a autorizar trámites esenciales.
En la legislación actual de México, para que un menor salga del país o tramite documentos oficiales se requiere la autorización de ambos padres. Cuando uno se niega, el progenitor que tiene la custodia debe iniciar un proceso judicial que puede extenderse durante meses o incluso años.
Facilitar trámites cuando existe abandono
La propuesta legislativa plantea que el padre o madre que ejerce la custodia principal pueda gestionar permisos de viaje nacionales o internacionales sin el consentimiento del otro progenitor, siempre que se compruebe abandono, falta de convivencia o incumplimiento de la pensión alimenticia.
El proyecto también busca reducir los requisitos judiciales para acelerar los trámites y evitar que los menores pierdan oportunidades educativas, deportivas o familiares por conflictos entre adultos.
La intención de la diputada es impulsar la iniciativa para que pueda debatirse a nivel nacional dentro del sistema legislativo mexicano.
El caso que impulsó el debate
El nombre de la propuesta hace referencia a Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli. La artista relató públicamente las dificultades legales que enfrentó para viajar con su hija ante desacuerdos con Christian Nodal.
El caso generó un fuerte debate en redes sociales y medios de comunicación sobre las trabas legales que enfrentan madres o padres que crían solos a sus hijos.
Datos citados en la exposición de motivos del proyecto señalan que en México existen más de once millones de madres solteras y que tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia.
Apoyo de organizaciones sociales
Diversas organizaciones civiles y colectivos feministas manifestaron respaldo a la iniciativa. Los grupos consideran necesario contar con herramientas legales rápidas que prioricen los derechos de niñas y niños.
El debate también trascendió las fronteras mexicanas. En Argentina surgió una campaña ciudadana en la plataforma Change.org que reúne miles de firmas para impulsar una normativa similar bajo el lema “Libertad con nuestros hijos”.
En distintas entrevistas, Cazzu expresó sorpresa por el impacto social de la iniciativa que lleva su nombre y sostuvo que su postura siempre buscó visibilizar un problema que afecta a muchas familias.
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