Luck Ra y Cazzu se ofrecen para tocar en la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

El sorpresivo anuncio del casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat generó una revolución en las redes sociales.

El inesperado comunicado sobre la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat desató un verdadero sacudón en las redes , con una ola de reacciones cargadas de alegría tanto de seguidores como de personalidades del espectáculo . La confirmación del enlace impulsó a varios artistas a ofrecerse, casi en tono lúdico , para ser parte de la celebración.

Luck Ra , una de las figuras del pop cuarteto , se ofreció a tocar por “ apenas un show y un fernet como pago”. La propuesta no tardó en sumar adhesiones: Cazzu recogió el guante y contestó sin vueltas: “ me sumo ”.

Familiares , amistades cercanas y compañeros de trabajo de la pareja coparon Instagram con saludos cargados de cariño y entusiasmo . Candela Vetrano celebró la noticia con un “ ¡Qué fiestón se viene! ”, mientras que Claudia Villafañe dejó su mensaje afectuoso: “ Felicitaciones a los dos . Mucho amor ”.

En la misma sintonía, Vero Lozano se anotó para colaborar con la organización y lanzó: “ Hago la torta ”. Gianinna Maradona también hizo llegar sus buenos deseos con un “ ¡Felicidades, muchachos! ”, al igual que Morena Fernández Quinteros , amiga cercana de la artista, que reaccionó con sorpresa y alegría : “ A buenooooo… ¡Notición! ”.

Desde la escena musical, Lula Bertoldi celebró a la pareja con un “Son hermosxs, felicitaciones”, mientras que Monna Antonópulos resaltó el vínculo entre ambos con un mensaje sentido: “Con casorio ó sin el, amor del bueno el de ustedes. Hermosa Lali”.

La repercusión también alcanzó a la prensa y a los generadores de contenido digital, que se sumaron a la conversación. Desde el canal Blender plantearon la pregunta: “¿Nos invitan? Nos da FOMO”, mientras que Fede Popgold manifestó: “Me fascina”.

La noticia también despertó muestras de cariño de numerosas figuras del espectáculo. Benjamín Vicuña, Esteban Lamothe, Celeste Cid, Graciela Borges y La Joaqui celebraron el anuncio, al igual que las madres de la pareja, Majo Riera y Marcela Amado.

A la catarata de saludos se sumaron Marina Bellati, Nazarena Di Serio, Santi Talledo, La Barby, Cami Jara, Juanita Groisman, Alan Lez, Conociendo Rusia, Lucila “La Tora” Villar, Ofelia Fernández, Pepe Ochoa, Carla Conte, Taichu y Evitta Luna, entre otros, que expresaron públicamente sus felicitaciones.