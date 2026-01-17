sábado 17 de enero de 2026

17 de enero de 2026 - 12:17
Festival

Lali ironizó sobre la participación de Milei en el Festival de Jesús María

La cantante retomó su famoso tuit “Qué peligroso, qué triste” para referirse a la presencia del presidente en Jesús María

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Lali hace referencia a la presencia del presidente Javier Milei en Córdoba.

La cantante Lali Espósito volvió a ser noticia al ironizar sobre la presencia del presidente Javier Milei en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María, Córdoba. Con su mensaje, publicado en la madrugada del sábado en Twitter, adaptó su tuit más recordado, “Qué peligroso, qué triste”, y escribió:

“Qué sorpresa. Qué alegría. Larga vida a los festivales populares!”

El comentario de Lali generó debate entre sus seguidores y medios de comunicación, quienes destacaron la relación entre el humor de la artista y la participación del mandatario en un evento popular.

image

Milei en el escenario junto al Chaqueño Palavecino

El presidente agradeció la invitación y destacó la importancia del festival para la difusión de las tradiciones argentinas:

“Nos hace quedar en todo el mundo, por el respeto y valor de nuestras tradiciones”, expresó Milei, quien también agradeció al electorado cordobés:

“Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente”.

El momento más comentado de la noche fue cuando Milei pidió al cantante interpretar un tema en honor al amor que siente por Córdoba: “Amor Salvaje”. Inicialmente, el mandatario se mostró reticente a subir al escenario, afirmando que no tenía “piné” y que se consideraba un “amateur”.

Sin embargo, el Chaqueño lo convenció y Milei terminó cantando algunas estrofas, incluso interpretando el puente de la canción, lo que fue recibido con aplausos del público. El libertario cerró su participación con humor:

“Muchas gracias a todos y gracias por permitirme arruinar el tema”.

milei en Jesús maría

Histórico: Milei se suma a la lista de presidentes en Jesús María

Con su participación, Javier Milei se convirtió en el tercer presidente en asistir al Festival de Doma y Folklore de Jesús María. Antes que él, Mauricio Macri estuvo presente en 2017 y Néstor Kirchner en 2004, consolidando el vínculo histórico entre los mandatarios y este evento cultural de Córdoba.

Javier Milei con el Chaqueño Palavecino en Jesús María

