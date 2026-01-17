Lali ironizó sobre la participación de Milei en el Festival de Jesús María

Lali hace referencia a la presencia del presidente Javier Milei en Córdoba.
La cantante Lali Espósito volvió a ser noticia al ironizar sobre la presencia del presidente Javier Milei en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María, Córdoba. Con su mensaje, publicado en la madrugada del sábado en Twitter, adaptó su tuit más recordado, “Qué peligroso, qué triste”, y escribió:
“Qué sorpresa. Qué alegría. Larga vida a los festivales populares!”
El comentario de Lali generó debate entre sus seguidores y medios de comunicación, quienes destacaron la relación entre el humor de la artista y la participación del mandatario en un evento popular.
Milei en el escenario junto al Chaqueño Palavecino
El presidente agradeció la invitación y destacó la importancia del festival para la difusión de las tradiciones argentinas:
“Nos hace quedar en todo el mundo, por el respeto y valor de nuestras tradiciones”, expresó Milei, quien también agradeció al electorado cordobés:
“Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente”.
El momento más comentado de la noche fue cuando Milei pidió al cantante interpretar un tema en honor al amor que siente por Córdoba: “Amor Salvaje”. Inicialmente, el mandatario se mostró reticente a subir al escenario, afirmando que no tenía “piné” y que se consideraba un “amateur”.
Sin embargo, el Chaqueño lo convenció y Milei terminó cantando algunas estrofas, incluso interpretando el puente de la canción, lo que fue recibido con aplausos del público. El libertario cerró su participación con humor:
“Muchas gracias a todos y gracias por permitirme arruinar el tema”.
Histórico: Milei se suma a la lista de presidentes en Jesús María
Con su participación, Javier Milei se convirtió en el tercer presidente en asistir al Festival de Doma y Folklore de Jesús María. Antes que él, Mauricio Macri estuvo presente en 2017 y Néstor Kirchner en 2004, consolidando el vínculo histórico entre los mandatarios y este evento cultural de Córdoba.
Javier Milei con el Chaqueño Palavecino en Jesús María