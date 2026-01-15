El anillo con historia que selló el compromiso de Lali Espósito: qué simboliza y cuál sería su valor

Finalmente llegó el momento para una de las parejas más queridas del ambiente. A poco más de dos años de relación , Lali Espósito y Pedro Rosemblat confirmaron que darán el sí . El anuncio del casamiento llegó a través de las redes sociales y el detalle que más llamó la atención fue el anillo que la artista mostró en su mano.

Distante del tradicional diamante solitario , la intérprete eligió una joya con una fuerte carga simbólica y un recorrido histórico particular, que rápidamente despertó la curiosidad y los comentarios de sus fans.

A poco más de dos años de comenzar su historia de amor, Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento.

Se trata de una joya de creación exclusiva que sigue la estética llamada “Toi et Moi” —expresión francesa que significa vos y yo —, un formato caracterizado por presentar dos gemas protagonistas dispuestas una frente a la otra, en reemplazo de la clásica piedra única .

En esta versión, la sortija reúne dos diamantes de alta calidad , uno con corte cuadrado y el otro de forma circular , engarzados en una base confeccionada en oro amarillo de 18 kilates .

Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Lali y qué significado tiene la joya.

Todo indica que se trata de una pieza creada en el país. Aunque los protagonistas optaron por no revelar qué joyería estuvo a cargo, expertos del rubro señalan que un anillo de este tipo —con diamantes de gran pureza y una confección artesanal de alto nivel— alcanza cifras muy elevadas, cuyo monto final depende tanto de la certificación de las piedras como de su quilataje.

El significado del anillo de compromiso de Lali Espósito

Más allá de su valor económico, la joya que eligió Lali está cargada de un mensaje profundo. El modelo Toi et Moi es considerado uno de los más sentimentales dentro del universo de la alta joyería, ya que representa el vínculo entre dos personas distintas que se acompañan sin perder su esencia propia.

Este diseño tiene raíces históricas que se remontan a fines del siglo XVIII: en 1796, Napoleón Bonaparte obsequió un anillo de estas características a Josefina, y desde entonces quedó asociado a una idea de amor basado en la complicidad y el equilibrio entre pares.

Más allá de lo material, el anillo elegido por Lali encierra un fuerte significado.

La confirmación del compromiso, anunciada por la artista el 14 de enero de 2026, junto con la elección de esta pieza, proyecta a la pareja como un dúo contemporáneo, enfocado en los valores simbólicos y en gestos con sentido duradero, más allá de las tendencias del momento.