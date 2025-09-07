domingo 07 de septiembre de 2025

7 de septiembre de 2025 - 10:41
Espectáculos.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel disfrutaron el recital de Lali Espósito en Vélez

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se dejaron ver en el primer show del fin de semana de Lali Espósito en el estadio Vélez.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel.

La pareja entre compromisos y mudanzas

De Paul y Stoessel atraviesan meses de adaptación y estabilidad. Tras la mudanza a Miami por la incorporación del futbolista al Inter Miami, donde también juega Lionel Messi, ambos ajustaron sus rutinas para compatibilizar la carrera deportiva de él y los compromisos musicales y profesionales de ella.

Pese a los cambios, la pareja mantiene un perfil cercano y compartió en redes sociales distintos momentos de su vida cotidiana: desde comidas en destinos turísticos hasta eventos culturales y recitales, como el de Lali, donde se mostraron sonrientes y disfrutando del espectáculo.

Lali Espósito y su expansión internacional

Mientras continúa con sus shows en Vélez, Lali Espósito suma otro capítulo destacado a su carrera: será jurado de la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, que celebrará su 73° edición del 19 al 27 de septiembre en España. Este evento es uno de los festivales cinematográficos más reconocidos del mundo, y la artista compartirá el jurado con figuras de Hollywood y referentes del cine internacional.

El panel estará presidido por el director español J.A. Bayona, reconocido por El orfanato y La sociedad de la nieve, y lo completan las directoras Gia Coppola y Laura Carreira, los actores Mark Strong y Zhou Dongyu, y la productora Anne-Dominique Toussaint. Entre las películas que competirán se encuentran Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi; La suerte de Paco Plaza; Las corrientes de Milagros Mumenthaler; y 27 noches de Daniel Hendler, entre otras.

