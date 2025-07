Una segunda oportunidad: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fueron a comer y se mostraron juntos

La pareja fue sorprendida nuevamente por un seguidor, y ellos posaron amablemente . Ya llevan meses siendo vistos juntos, pero hasta el momento no confirmaron su reconciliación oficialmente.

Si bien muchos pensaron que se trataba de una foto de cuando comenzaron su romance por el corte de pelo del futbolista y el look de Tini; sin embargo en las redes sociales quedó expuesto que se trata de una situación del momento ya que horas antes la propia ex Violetta posteó en su cuenta de Tik Tok un breve video terminándose de maquillar y con el mismo look: un strapless blanco, banda a tono y cabello largo.