¿Qué dijo Javier Milei de Lali Espósito?

Javier Milei otra vez apuntó contra Lali Espósito.

El presidente también explicó que no iría a un concierto de la cantante, ya que sus gustos musicales son diferentes. "A mí me gusta otro tipo de música, qué sé yo. Anoche me vi 'Un baile de máscaras', una versión en el Metropolitan de Nueva York dirigida por Luciano Pavarotti y con Leo Nucci. O sea, esa es la música que yo escucho. Y si no, escucho a los Rolling Stones", explicó.