Cristina Kirchner a Javier Milei: "Tu discurso no tiene coherencia, te falta resto"

La ex presidenta Cristina Kirchner renovó sus críticas hacia el presidente Javier Milei con un mensaje en redes sociales , dirigido a su principal rival político. El punto de partida fue el discurso del mandatario argentino en el Foro Económico Mundial de Davos, donde abordó temas como la “cultura woke” y el avance del “estatismo global”. En su misiva, se mostró irónica al interpelar a Milei sobre su definición de "libertarismo".

"Che Milei, ¿cómo era ese verso que recitás cuando querés explicar qué es el 'libertarismo'?", escribió la ex mandataria, citando una definición del concepto del economista Alberto Benegas Lynch (h). Sin embargo, Cristina no dudó en desafiar al presidente y señalar las contradicciones entre sus palabras y sus acciones.

Además, la ex presidenta recordó el discurso del presidente en el Foro de Davos del año anterior, cuando defendió el liberalismo económico, sin embargo, observó que la postura de Milei parece estar en desacuerdo con las políticas de Trump, quien adoptó una postura más proteccionista. "¿O acaso fue porque si repetías el discurso de Davos 2024, quedabas offside con Trump?", le preguntó, sugiriendo que la política económica de Milei podría no ser compatible con la del presidente de Estados Unidos.

Cristina Kirchner se metió en la interna de Javier Milei y Villarruel. Nuevo escrito de Cristina Kirchner contra Javier Milei.

"Va a ocurrir"

Cristina Kirchner también abordó el tema del plan económico de Milei, advirtiendo que su estrategia de ajuste no tendrá los resultados esperados. “Aflojá un poco, vas a necesitar resto para cuando se te acabe la nafta del dólar planchado, el carry trade, el ajuste eterno y la caída del consumo”, pronosticó.

La ex presidenta destacó que, según su perspectiva, los argentinos pronto se darán cuenta de que el sacrificio impuesto por el gobierno de Milei no generará mejoras para las mayorías, sino que enriquecerá a unos pocos. "Porque no tengas dudas que eso, más temprano que tarde, va a ocurrir", afirmó.

En otro momento de su mensaje, Cristina Kirchner se refirió a la amistad de Javier Milei con el empresario Elon Musk, sugiriendo que el mandatario debería recurrir a su conexión para negociar con los Estados Unidos en relación con un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Pedile a tu amigo Elon Musk que te presente a Scott Bessent, Secretario del Tesoro designado por Trump”, ironizó Cristina.

Un llamado a la tolerancia y el respeto

El mensaje de Cristina Kirchner también incluyó un fuerte llamado a la tolerancia y al respeto por la diversidad. En un tono desafiante, la ex presidenta le pidió a Milei que no se metiera en la vida privada de los demás y defendió el derecho de cada persona a ser feliz y a formar la familia que desee. "Dejá que cada uno sea feliz y tenga la familia que quiera o pueda; porque nadie se mete con la tuya", concluyó.