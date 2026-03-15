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15 de marzo de 2026 - 23:48
Espectáculos.

El Oscar 2026 a la mejor película fue para "Una batalla tras otra"

La edición Nº98 de los Premios Oscar galardonó a "Una batalla tras otra". Una película que conquistó a la crítica y al público.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
El Oscar 2026 a la mejor película fue para Una batalla tras otra

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Esta ceremonia no solo fue recordada por las películas nominadas, sino también por ser la noche más custodiada de la historia de los galardones.

Película ganadora: "Una batalla tras otra"

En esta oportunidad el Oscar a mejor película se lo llevó "Una batalla tras otra". El largometraje recaudó 48,5 millones de dólares a nivel mundial el fin de semana pasado, y convirtió a esta alocada comedia de acción y suspenso con clasificación R del director de Petróleo sangriento, Paul Thomas Anderson, ¡inspirada nada menos que en una novela de Thomas Pynchon!, en la película número 1 del mundo. Para los cinéfilos, ha sido como la Segunda Venida.

Embed - Una batalla tras otra | Tráiler Oficial | Subtitulado

Mejor actor protagónico: Michael B. Jordan por "Sinners"

El actor estadounidense Michael B. Jordan fue galardonado con el Óscar a Mejor Actor Protagónico en la 98.ª edición de los Premios Óscar por su actuación en la película Sinners.

En el film, Jordan interpreta a un personaje marcado por profundos conflictos personales y morales, en una historia que combina drama y tensión narrativa. Su trabajo fue ampliamente elogiado por la crítica, destacándose por la intensidad interpretativa y la complejidad emocional del personaje.

El reconocimiento consolida la trayectoria del actor en Hollywood y marca uno de los momentos más importantes de su carrera, al obtener por primera vez la estatuilla dorada en la categoría principal de actuación.

Mejor actor protagónico: Michael B. Jordan por "Sinners"
Mejor actor protagónico: Michael B. Jordan por

Mejor actor protagónico: Michael B. Jordan por "Sinners"

Mejor actriz protagónica: Jesse Buckle, por "Hamnet"

La actriz irlandesa Jessie Buckley fue reconocida con el Óscar a Mejor Actriz Protagónica en la 98.ª edición de los Premios Óscar por su destacada actuación en la película Hamnet.

En el film, Buckley interpreta a Agnes Shakespeare, esposa de William Shakespeare, en una historia ambientada en el siglo XVI que aborda el dolor, el duelo y el impacto de la pérdida de su hijo Hamnet. La producción está inspirada en la exitosa novela homónima de Maggie O’Farrell y propone una mirada íntima sobre la vida familiar del célebre dramaturgo.

La interpretación de Buckley fue ampliamente elogiada por la crítica por su profundidad emocional y sensibilidad, lo que le permitió consagrarse en una de las categorías más importantes de la noche.

Mejor actriz protagónica: Jesse Buckle, por "Hamnet"
Mejor actriz protagónica: Jesse Buckle, por

Mejor actriz protagónica: Jesse Buckle, por "Hamnet"

Mejor director: Paul Thomas Anderson, por "Una batalla tras otra"

El director estadounidense Paul Thomas Anderson se quedó con el premio a Mejor Dirección en la 98.ª edición de los Premios Óscar por su trabajo en la película Una batalla tras otra.

La cinta, considerada una de las producciones más destacadas de la temporada, narra una historia de fuerte contenido dramático ambientada en un contexto de tensiones políticas y militares. El film se caracteriza por su cuidada puesta en escena, un guion profundo y un sólido elenco, elementos que le permitieron posicionarse entre las grandes favoritas de la gala.

Con este reconocimiento, Anderson consolida su prestigio dentro de la industria cinematográfica internacional, sumando uno de los galardones más importantes del cine por su trabajo detrás de cámara.

Mejor director: Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra
Mejor director: Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra

Mejor director: Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra

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