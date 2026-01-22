Uno por uno: todos los nominados a los Premios Oscar 2026

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló esta mañana la nómina completa de nominados a la 98.ª edición de losPremios Óscar, que se celebrará el 15 de marzo en el Teatro Dolby. La presentación del listado estuvo a cargo de Danielle Brooks, conocida por sus papeles en Orange Is the New Black y Peacemaker.
También estuvo Lewis Pullman, protagonista de Thunderbolts y El testimonio de Anne Lee. Conan O’Brien regresará como conductor de una de las ceremonias de cine más anticipadas de la temporada.
A mediados de diciembre, la Academia adelantó una lista preliminar de títulos que podrían aspirar a la nominación en 12 categorías, incluyendo Frankenstein de Guillermo del Toro, Hamnet dirigida por Chloé Zhao, Marty Supreme de Josh Safdie, Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson, Sirât de Oliver Laxe y Sinners de Ryan Coogler.
El premio a Tom Cruise
A fines del año pasado, la Academia reconoció con un Óscar Honorífico a Tom Cruise, cuya carrera cinematográfica abarca más de 50 largometrajes, y a la estrella internacional de la música Dolly Parton, quien recibió el Jean Hersholt Humanitarian Award por su labor humanitaria.
Además, fueron galardonados Wynn Thomas, diseñador de producción responsable de películas como El Luchador y Una mente brillante, y Debbie Allen, renombrada coreógrafa, actriz y productora, así como la fuerza creativa detrás de la organización de la gala de los Premios Óscar.
En la presente edición, se entregarán los galardones en un total de 24 categorías, incorporando por primera vez la distinción a Mejor Casting. Cada sección contará con cinco contendientes, salvo Mejor Película, que incluirá una selección de diez filmes. La 98.ª ceremonia de los Óscar tendrá lugar en Los Ángeles, California, y se podrá seguir en transmisión en vivo por televisión.
Conoce la lista completa de nominados a los Premios Óscar 2026.
Mejor Película
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
El agente secreto
Valor Sentimental
Sinners
Train Dreams
Mejor Director
Chloé Zhao – Hamnet
Josh Safdie – Marty Supreme
Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
Joachim Trier – Valor Sentimental
Ryan Coogler – Sinners
Mejor Actriz
Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I had legs I’d kick you
Kate Hudson – Song Sung Blue
Renate Reinsve – Valor Sentimental
Emma Stone – Bugonia
Mejor Actor
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – Sinners
Wagner Moura – The Secret Agent
Mejor Actriz de Reparto
Elle Fanning – Valor Sentimental
nga Ibsdotter Lilleaas – Valor Sentimental
Amy Madigan – Weapons
Wunmi Mosaku – Sinners
Teyana Taylor – Una batalla tras otra
Mejor Actor de Reparto
Benicio del Toro – Una batalla tras otra
Jacob Elordi – Frankenstein
Delroy Lindo – Sinners
Sean Penn – Una batalla tras otra
Stellan Skarsgård – Valor Sentimental
Mejor Fotografía
Frankenstein
Marty Supreme
Una batalla tras otra
Sinners
Train Dreams
Mejor Montaje
F1
Marty Supreme
Una batalla tras otra
Valor Sentimental
Sinners
Mejor Guion Adaptado
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Train Dreams
Mejor Guion Original
Blue Moon
It was just an accident
Marty Supreme
Valor Sentimental
Sinners
Mejor Diseño de Vestuario
Avatar: Fuego y Cenizas
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
inners
Mejor Diseño de Producción
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
Sinners
Mejor Maquillaje y Peluquería
Frankenstein
Kokuho
Sinners
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Mejores Efectos Visuales
Avatar: Fuego y Cenizas
F1
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Sinners
Mejor Sonido
F1
Frankenstein
Una batalla tras otra
Sinners
Sirât
Mejor Canción Original
‘Dear Me’ – Diane Warren: Relentless
‘Golden’ – Kpop Demon Hunters
‘I Lied To You’ – Sinners
‘Sweet Dreams of Joy’ – Viva Verdi!
‘Train Dreams’ – Train Dreams
Mejor Banda Sonora
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Sinners
Mejor Película Internacional
El agente secreto – Brasil
It was just an accident – Francia
Valor Sentimental – Noruega
Sirât – España
The voice of Hind Rajab – Túnez
Mejor Casting
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
El agente secreto
Sinners
Mejor Largometraje Documental
The Alabama Solution
Come see me in the good light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The perfect neighbor
Mejor Largometraje de Animación
ARCO
Elio
Kpop Demon Hunters
Little Amélie or the character of rain
Zootopia 2
Mejor Cortometraje de Ficción
Butcher’s Stan
A friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two people exchanging saliva
Mejor Cortometraje de Animación
Butterfly
Forevergreen
The girl who cried pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Mejor Cortometraje Documental
All the empty rooms
Armed only with a camera: The life and death of Brent Renaud