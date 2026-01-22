jueves 22 de enero de 2026

22 de enero de 2026 - 11:52
Evento.

Uno por uno: todos los nominados a los Premios Oscar 2026

Danielle Brooks y Lewis Pullman revelaron los nombres de los candidatos a la 98.ª edición de los Premios de la Academia, que será el 15 de marzo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Estos son los nominados a los Premios Óscar 2026.

Estos son los nominados a los Premios Óscar 2026.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló esta mañana la nómina completa de nominados a la 98.ª edición de los Premios Óscar, que se celebrará el 15 de marzo en el Teatro Dolby. La presentación del listado estuvo a cargo de Danielle Brooks, conocida por sus papeles en Orange Is the New Black y Peacemaker.

También estuvo Lewis Pullman, protagonista de Thunderbolts y El testimonio de Anne Lee. Conan O’Brien regresará como conductor de una de las ceremonias de cine más anticipadas de la temporada.

Estos son los nominados a los Premios Óscar 2026.

A mediados de diciembre, la Academia adelantó una lista preliminar de títulos que podrían aspirar a la nominación en 12 categorías, incluyendo Frankenstein de Guillermo del Toro, Hamnet dirigida por Chloé Zhao, Marty Supreme de Josh Safdie, Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson, Sirât de Oliver Laxe y Sinners de Ryan Coogler.

El premio a Tom Cruise

A fines del año pasado, la Academia reconoció con un Óscar Honorífico a Tom Cruise, cuya carrera cinematográfica abarca más de 50 largometrajes, y a la estrella internacional de la música Dolly Parton, quien recibió el Jean Hersholt Humanitarian Award por su labor humanitaria.

Danielle Brooks y Lewis Pullman anunciaron la lista de nominados de la 98.ª edición de los Premios de la Academia.

Además, fueron galardonados Wynn Thomas, diseñador de producción responsable de películas como El Luchador y Una mente brillante, y Debbie Allen, renombrada coreógrafa, actriz y productora, así como la fuerza creativa detrás de la organización de la gala de los Premios Óscar.

En la presente edición, se entregarán los galardones en un total de 24 categorías, incorporando por primera vez la distinción a Mejor Casting. Cada sección contará con cinco contendientes, salvo Mejor Película, que incluirá una selección de diez filmes. La 98.ª ceremonia de los Óscar tendrá lugar en Los Ángeles, California, y se podrá seguir en transmisión en vivo por televisión.

Conoce la lista completa de nominados a los Premios Óscar 2026.

Se celebrará el próximo 15 de marzo en el Teatro Dolby.

Mejor Película

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Valor Sentimental
  • Sinners
  • Train Dreams

Mejor Director

  • Chloé Zhao – Hamnet
  • Josh Safdie – Marty Supreme
  • Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
  • Joachim Trier – Valor Sentimental
  • Ryan Coogler – Sinners

Mejor Actriz

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Rose Byrne – If I had legs I’d kick you
  • Kate Hudson – Song Sung Blue
  • Renate Reinsve – Valor Sentimental
  • Emma Stone – Bugonia
Teyana Taylor – Una batalla tras otra.

Mejor Actor

  • Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Michael B. Jordan – Sinners
  • Wagner Moura – The Secret Agent

Mejor Actriz de Reparto

  • Elle Fanning – Valor Sentimental
  • nga Ibsdotter Lilleaas – Valor Sentimental
  • Amy Madigan – Weapons
  • Wunmi Mosaku – Sinners
  • Teyana Taylor – Una batalla tras otra

Mejor Actor de Reparto

  • Benicio del Toro – Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Delroy Lindo – Sinners
  • Sean Penn – Una batalla tras otra
  • Stellan Skarsgård – Valor Sentimental
Stellan Skarsgård – Valor Sentimental.

Mejor Fotografía

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Sinners
  • Train Dreams

Mejor Montaje

  • F1
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Valor Sentimental
  • Sinners

Mejor Guion Adaptado

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Train Dreams
Train Dreams.

Mejor Guion Original

  • Blue Moon
  • It was just an accident
  • Marty Supreme
  • Valor Sentimental
  • Sinners

Mejor Diseño de Vestuario

  • Avatar: Fuego y Cenizas
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • inners

Mejor Diseño de Producción

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Sinners
Frankenstein.

Mejor Maquillaje y Peluquería

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Sinners
  • The Smashing Machine
  • The Ugly Stepsister

Mejores Efectos Visuales

  • Avatar: Fuego y Cenizas
  • F1
  • Jurassic World Rebirth
  • The Lost Bus
  • Sinners

Mejor Sonido

  • F1
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Sinners
  • Sirât
Una batalla tras otra.

Mejor Canción Original

  • ‘Dear Me’ – Diane Warren: Relentless
  • ‘Golden’ – Kpop Demon Hunters
  • ‘I Lied To You’ – Sinners
  • ‘Sweet Dreams of Joy’ – Viva Verdi!
  • ‘Train Dreams’ – Train Dreams

Mejor Banda Sonora

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Sinners

Mejor Película Internacional

  • El agente secreto – Brasil
  • It was just an accident – Francia
  • Valor Sentimental – Noruega
  • Sirât – España
  • The voice of Hind Rajab – Túnez

Mejor Casting

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Sinners
El agente secreto.

Mejor Largometraje Documental

  • The Alabama Solution
  • Come see me in the good light
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The perfect neighbor

Mejor Largometraje de Animación

  • ARCO
  • Elio
  • Kpop Demon Hunters
  • Little Amélie or the character of rain
  • Zootopia 2

Mejor Cortometraje de Ficción

  • Butcher’s Stan
  • A friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers
  • Two people exchanging saliva

Mejor Cortometraje de Animación

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The girl who cried pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters
Butterfly.

Mejor Cortometraje Documental

  • All the empty rooms
  • Armed only with a camera: The life and death of Brent Renaud
  • Children no more: “Were and are gone”
  • The devil is busy
  • Perfectly a strangeness

