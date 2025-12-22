lunes 22 de diciembre de 2025

22 de diciembre de 2025 - 17:03
Deporte argentino.

Entregan los Premios Olimpia 2025: todos los candidatos

Este lunes 22, desde las 21, se entregan los Premios Olimpia 2025 en la Usina del Arte, con transmisión en vivo de TyC Sports.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Entregan los Premios Olimpia 2025

Entregan los Premios Olimpia 2025

La Usina del Arte será escenario este lunes 22 de diciembre de la 72ª edición de los Premios Olimpia 2025, la gala que distingue a los y las deportistas más destacados del año en Argentina. La ceremonia comenzará a las 21:00 y tendrá transmisión en vivo de TyC Sports para todo el país.

El premio Nobel de Economía 2025 fue otorgado a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt.  
Ciencia.

Quiénes son los ganadores del Premio Nobel de Economía
Franco Colapintoterminó 15° en el Gran Premio de Brasil
Fórmula 1.

Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Brasil

Organizados por el Círculo de Periodistas Deportivos, los Olimpia premiarán a atletas de 43 disciplinas, en una noche que cada año pone en el centro tanto a figuras consagradas como a talentos de deportes con menor visibilidad mediática.

En fútbol, la expectativa se posa en futbolistas de la Selección Argentina como Ángel Di María y Lautaro Martínez, mientras que en automovilismo vuelve a aparecer como candidato Franco Colapinto, tras un año de fuerte impacto y repercusión internacional.

Entregan los Premios Olimpia 2025
Entregan los Premios Olimpia 2025

Entregan los Premios Olimpia 2025

Cambios históricos

La edición 2025 sumará un hecho histórico: la inclusión oficial de los eSports dentro de las ternas. Además, se estrenará el Premio Inspiración, una distinción que se definirá por voto del público y que incluirá una beca para el ganador o ganadora.

Más allá de los favoritos, la ceremonia se destaca por su capacidad de reflejar el “mapa” deportivo del país, con menciones que abarcan desde disciplinas tradicionales hasta otras menos masivas, donde el esfuerzo suele quedar lejos de los grandes reflectores.

El momento más esperado llegará sobre el cierre, con el anuncio del Olimpia de Oro, el máximo reconocimiento de la noche. En la edición pasada, el premio principal fue compartido por Franco Colapinto y Emiliano “Dibu” Martínez.

Premios Olimpia 2024 (Archivo)
Premios Olimpia 2024 (Archivo)

Premios Olimpia 2024 (Archivo)

Todas las ternas de los Premios Olimpia 2025

  • Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco y Faustino Oro
  • Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailin Pérez, Kevin Vallejos
  • Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina
  • Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto
  • Basquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza
  • Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio
  • Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar
  • Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez
  • Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice
  • Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz y Micaela Guimarey
  • Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar
  • Deportes de Invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra
  • Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz
  • Esquí Náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis
  • Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello
  • Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes
  • Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda
  • Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe
  • Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo
  • Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban
  • Hockey sobre Césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago
  • Hockey sobre Patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero
  • Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio
  • Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco
  • Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano
  • Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone
  • Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia
  • Padel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia
  • Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri
  • Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez
  • Pato: Justo Bermudez, Martín Lemme, Facundo Taberna
  • Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón
  • Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez/Agustín Anesse/Martín Mansilla/Marcos Rojas
  • Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya
  • Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz
  • Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di LeoBrenda Ruiz Díaz
  • Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos
  • Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo
  • Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo
  • Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle
  • Voleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser
  • Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo

