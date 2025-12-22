Entregan los Premios Olimpia 2025: todos los candidatos

La Usina del Arte será escenario este lunes 22 de diciembre de la 72ª edición de los Premios Olimpia 2025 , la gala que distingue a los y las deportistas más destacados del año en Argentina. La ceremonia comenzará a las 21:00 y tendrá transmisión en vivo de TyC Sports para todo el país.

Organizados por el Círculo de Periodistas Deportivos , los Olimpia premiarán a atletas de 43 disciplinas, en una noche que cada año pone en el centro tanto a figuras consagradas como a talentos de deportes con menor visibilidad mediática.

En fútbol, la expectativa se posa en futbolistas de la Selección Argentina como Ángel Di María y Lautaro Martínez , mientras que en automovilismo vuelve a aparecer como candidato Franco Colapinto , tras un año de fuerte impacto y repercusión internacional.

Cambios históricos

La edición 2025 sumará un hecho histórico: la inclusión oficial de los eSports dentro de las ternas. Además, se estrenará el Premio Inspiración, una distinción que se definirá por voto del público y que incluirá una beca para el ganador o ganadora.

Más allá de los favoritos, la ceremonia se destaca por su capacidad de reflejar el “mapa” deportivo del país, con menciones que abarcan desde disciplinas tradicionales hasta otras menos masivas, donde el esfuerzo suele quedar lejos de los grandes reflectores.

El momento más esperado llegará sobre el cierre, con el anuncio del Olimpia de Oro, el máximo reconocimiento de la noche. En la edición pasada, el premio principal fue compartido por Franco Colapinto y Emiliano “Dibu” Martínez.

Todas las ternas de los Premios Olimpia 2025