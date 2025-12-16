Santiago Montiel ganó el Premio Puskás: así fue la reacción de Arséne Wender

Santiago Montiel ganó el Premio Puskás.

Santiago Montiel dejó su huella en la historia del fútbol argentino y de Independiente al alzarse con el Premio Puskás 2025. El atacante recibió la distinción durante la ceremonia de The Best en Qatar, gracias a la espectacular chilena que anotó en el triunfo por 1-0 del Rojo sobre Independiente Rivadavia en el Torneo Apertura 2025, un gol que dio la vuelta al mundo.

El tanto galardonado se marcó frente a la Lepra mendocina y no solo deslumbró por su belleza, sino que además fue el único gol del encuentro.

Santiago Montiel, ganador del Premio Puskas 2025. Un gol que deslumbró al mundo La ejecución, que combinó precisión técnica, coordinación y fuerza, se viralizó rápidamente y terminó ganando la votación a nivel internacional.

En la gala, la anotación de Montiel provocó una reacción inmediata. Arsène Wenger, legendario entrenador y actual Director de Desarrollo del Fútbol Mundial en la FIFA, fue quien dio a conocer el ganador con evidente sorpresa y un gesto muy futbolero, mostrando el impacto que tuvo la definición del argentino en la élite del deporte mundial.

Embed Asimismo, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, destacó públicamente el éxito de Montiel a través de sus redes sociales: “Felicitaciones a Santiago Montiel por ganar el Premio Puskás de la FIFA 2025. Tu asombrosa chilena con el Club Atlético Independiente demostró una técnica, agilidad y habilidad extraordinarias, y es un gol verdaderamente digno de este honor”. Santiago Montiel ganó el Premio Puskás. Montiel, parte de la élite argentina del Puskás De esta manera, Montiel se transformó en el tercer futbolista argentino en alzarse con este codiciado galardón, sumándose a Erik Lamela y Alejandro Garnacho —quien también lo obtuvo gracias a un gol de chilena—, consolidando así la continuidad del talento que el fútbol argentino proyecta al mundo. Este reconocimiento no solo engrandece la trayectoria del delantero y de Independiente, sino que inmortaliza su espectacular acrobacia como un ícono en la historia del Premio Puskás.

