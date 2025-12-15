River Plate es el primer campeón de la Messi Cup

El equipo Sub 16 de River Plate se impuso por 2-0 frente al Atlético de Madrid de España y se coronó campeón de la Messi Cup , torneo internacional que tuvo lugar en Estados Unidos . El partido se disputó en el Chase Stadium del Inter Miami , con asistencia de hinchas del conjunto argentino.

Los dos goles del equipo fueron anotados por Bruno Cabral , quien se destacó como la figura principal del certamen. A pesar de jugar todo el segundo tiempo con un hombre menos , su actuación fue determinante y finalizó como máximo artillero del torneo con siete tantos .

El torneo, bautizado en honor a Lionel Messi y que congregó a ocho destacadas academias juveniles , se transformó en un espacio de alto rendimiento para la formación de jóvenes promesas . A diferencia de la fase de grupos , el astro albiceleste no asistió a las semifinales ni a la final debido a su viaje a India .

River Plate venció 2-0 al Atlético de Madrid y se consagró campeón de la primera edición de la Messi Cup.

El arranque de la final mostró un partido equilibrado , donde ambos conjuntos tuvieron dificultades para dominar el juego . Las oportunidades de gol fueron escasas, salvo por una espectacular chilena de Joaquín Amor y una atajda clave del arquero de River, Estéfano Sarro .

El primer tanto llegó a los 27 minutos: Bruno Cabral recibió el balón cerca del borde del área y lanzó un potente remate de puntín que se clavó en el ángulo del arco.

El equipo argentino había accedido a la definición tras finalizar segundo en el grupo B con cuatro puntos.

Acto seguido, aprovechando la confusión de un Atlético de Madrid desconcertado por el golpe inicial, Cabral volvió a ser protagonista. Recibió la pelota en el punto de penal, hizo un amague que dejó fuera de posición al arquero y definió con precisión para poner el 2-0 en el marcador.

El tanto consolidó al joven delantero de 15 años, integrante de las juveniles de la selección argentina y que se incorporó a las divisiones inferiores de River a finales de 2023, como máximo anotador de la Messi Cup, con un total de siete goles.

A partir de allí, el equipo comandado por Martín Pellegrino manejó con firmeza el ritmo de la final. Sin embargo, River sufrió un contratiempo al inicio del segundo tiempo, cuando Valentín Sayago fue expulsado por acumulación de amarillas. Esto obligó al conjunto argentino a replegarse con diez jugadores, mientras el Atlético de Madrid se volcaba al ataque.

Pese a la presión rival, los juveniles de River resistieron con solidez y mantuvieron la ventaja de 2-0. Con este resultado, el equipo se coronó campeón de la primera edición de la Messi Cup.

Ruta hacia la corona: actuaciones destacadas y victorias clave

La ruta de River hacia la final estuvo marcada por un rendimiento destacado en la última jornada de la fase de grupos, donde arrasó 5-1 frente al Inter de Milán, con una actuación estelar de Bruno Cabral, autor de un hat-trick. Los restantes goles fueron convertidos por Elián Suljic y Joaquín Amor.

Este triunfo, sumado a la caída del Barcelona frente al Manchester City por 3-1, permitió al equipo argentino avanzar a las semifinales gracias a la diferencia de goles. Durante la fase inicial, el Millonario había igualado 2-2 contra los españoles y había perdido 2-1 ante el conjunto inglés.

El Millonario, dirigido por Martín Pellegrino, se impuso en el Chase Stadium del Inter Miami con un doblete de Bruno Cabral.

En las semifinales, River eliminó al Chelsea al imponerse 3-1, con anotaciones de Valentín Sayago, Ramiro Álvarez y Bruno Cabral, quien se consolidó como la figura principal del equipo argentino durante todo el torneo. Por otro lado, el Atlético de Madrid superó 3-2 al Manchester City. Posteriormente, los dos equipos británicos se midieron en el primer turno del domingo para definir el tercer puesto: los Citizens se llevaron la victoria por 2-1 y se subieron al podio.

En la jornada del sábado, el Barcelona se impuso 6-4 ante el Inter Miami para asegurarse el quinto puesto del campeonato. Además, tras un empate 1-1 en el tiempo reglamentario, Newell’s derrotó 3-1 al Inter de Milán en la definición por penales y se quedó con la séptima posición del torneo.

Formato del torneo y la presencia de Lionel Messi

La Messi Cup se desarrolló con ocho equipos Sub 16 divididos en dos grupos de cuatro, jugando cada partido en dos tiempos de cuarenta minutos. Los dos primeros de cada zona avanzaron a las semifinales, y los vencedores de esas llaves se enfrentaron en la final, que tuvo lugar en el Chase Stadium.

En el Grupo A compitieron Inter Miami, Newell’s Old Boys, Atlético de Madrid y Chelsea, mientras que el Grupo B estuvo integrado por River Plate, Barcelona, Manchester City y Inter de Milán.

La participación de Lionel Messi sumó un gran atractivo extra para los equipos y jugadores involucrados. El astro y campeón mundial acompañó los encuentros y compartió momentos con los jóvenes talentos.

Bruno Cabral, la figura de River en la Messi Cup que convirtió siete goles y fue el máximo artillero del certamen.

Luego de la contundente victoria de River Plate sobre el Inter de Milán, La Pulga se tomó fotos junto a los futbolistas del equipo argentino y recibió camisetas oficiales como regalo.

Durante la inauguración del certamen, el propio Messi subrayó: “La Messi Cup celebra el espíritu de la nueva generación. Son jóvenes deportistas que compiten con corazón, trabajan con dedicación y creen en alcanzar sus metas. Al unir deporte, comunidad y oportunidades, creamos algo que impulsa el talento joven e inspira a todos los que forman parte del juego”.