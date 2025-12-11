Tras irse de River Plate, Miguel Borja sorprendió: "No le cierro las puertas a Boca"

Miguel Ángel Borja volvió a meterse en el centro de la escena del fútbol argentino pese a haberse despedido de River. El delantero colombiano, que quedó libre tras finalizar su contrato, habló de su futuro y lanzó una frase

En una entrevista con el programa F90 de ESPN, Borja repasó su salida de Núñez, reconoció que el final no fue como esperaba y se mostró autocrítico por su último año, al que calificó como “no bueno” en lo personal. Más allá de ese cierre con sabor amargo, dejó claro que la puerta para volver al fútbol argentino “quedó abierta”, aunque ahora prioriza tomarse vacaciones y elegir con calma el próximo paso de su carrera.

Miguel Borja le convirtió a Libertad de Paraguay en el último partido que jugaron en el estadio Monumental por la Copa Libertadores, en 2024. Salió de River y habló de su futuro El colombiano cerró su ciclo en River tras tres temporadas, en las que convirtió 62 goles en 159 partidos oficiales, igualando el registro de su compatriota Juan Pablo Ángel, uno de los extranjeros más recordados del club. Sin embargo, su rendimiento en 2025 estuvo por debajo de lo esperado y terminó perdiendo terreno en la consideración de Marcelo Gallardo, que le comunicó que no seguiría y el club oficializó su salida a fines de noviembre.

Borja admitió que hubiese preferido despedirse con títulos y protagonismo, pero dijo que la experiencia también le deja aprendizaje: habló de los penales errados, de los partidos clave en los que no pudo convertir y de la presión que sintió en los últimos meses. Aun así, se mostró agradecido con el club y con los hinchas que lo apoyaron a lo largo del ciclo.

El guiño a Boca y el hermano “bostero” La frase más resonante llegó cuando le preguntaron qué haría si lo llama Juan Román Riquelme. Entre risas, Borja pidió que “no lo pongan en esa” y reveló que tiene un hermano hincha de Boca que estaba presente en el estudio. Luego, fue contundente: dijo que uno “no puede cerrar las puertas” y que no es de los que prometen “de esta agua no beberé”, dejando claro que escucharía una eventual oferta del Xeneize. El propio jugador recordó que ya hubo contactos con el Consejo de Fútbol de Boca después de la Copa América disputada en pandemia, cuando todavía pertenecía a Palmeiras. En aquel mercado, sin embargo, la operación no prosperó y el delantero terminó firmando con Junior de Barranquilla, el club de sus amores, antes de pasar por Gremio y luego desembarcar en River.

