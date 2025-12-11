jueves 11 de diciembre de 2025

11 de diciembre de 2025 - 09:16
Fútbol argentino.

AFA sorteó los cruces de la Copa Argentina 2026: ¿Cuáles son los rivales de River y Boca?

El ente organizador estableció la estructura del torneo federal, el cual integra a 64 conjuntos provenientes de todas las divisiones del fútbol argentino.

Redacción de TodoJujuy
Sortearon los cruces de la Copa Argentina 2026.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) llevó a cabo este miércoles en su complejo de Ezeiza el sorteo de los 32avos de final de la Copa Argentina 2026, además de definir el cuadro del torneo federal, que contará con la participación de 64 equipos provenientes de todas las divisiones del país.

Antes de comenzar con la ceremonia, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, ofreció unas palabras de apertura, se homenajeó al último campeón, Independiente Rivadavia de Mendoza, y luego el periodista Julián Bricco, encargado de conducir el evento, dio paso al desarrollo del sorteo.

El cuadro de la Copa Argentina 2026 con todos los cruces de 32avos de final.

El sorteo determinó que Boca Juniors se medirá con Gimnasia de Chivilcoy, mientras que River Plate jugará frente a Ciudad de Bolívar, dejando abierta la posibilidad de un Superclásico en la definición del torneo.

El recorrido del Xeneize podría incluir un cruce contra El Fortín en los octavos de final, un eventual enfrentamiento con Racing en cuartos, o incluso una semifinal ante San Lorenzo, en caso de avanzar.

Por su parte, el trayecto del Millonario en la Copa Argentina podría situarlo frente a Independiente en cuartos de final, y posteriormente medirse con Estudiantes, Rosario Central o Huracán en una eventual semifinal.

Independiente Rivadavia de Mendoza, el último campeón de la Copa Argentina.

Respecto a otros enfrentamientos de interés, Independiente se verá las caras con Atenas de Río Cuarto, mientras que Racing chocará contra San Martín de Formosa.

Un eventual clásico de Avellaneda sólo podría darse en la final del certamen. Por su parte, San Lorenzo debutará frente a Deportivo Rincón de Neuquén y Huracán se medirá con Olimpo de Bahía Blanca. Vélez comenzará su participación ante Deportivo Armenio, Estudiantes de La Plata jugará contra Ituzaingó, Lanús se enfrentará a Sarmiento de La Banda, y Rosario Central hará lo propio con Sportivo Belgrano de San Francisco. En tanto, Newell’s se cruzará con Acassuso.

El equipo que se consagró campeón en la edición anterior, Independiente Rivadavia de Mendoza (que venció a Argentinos Juniors en la tanda de penales), iniciará la defensa de su corona enfrentando a Estudiantes de Buenos Aires.

Los 64 equipos clasificados a la Copa Argentina.

Los cruces de los 32avos de final de la Copa Argentina

Partido 1: San Lorenzo vs Deportivo Rincón de Neuquén

Partido 2: Huracán vs Olimpo de Bahía Blanca

Partido 3: River Plate vs Ciudad de Bolívar

Partido 4: Boca Juniors vs Gimnasia de Chivilcoy

Partido 5 : Racing vs San Martín de Formosa

Partido 6: Independiente vs Atenas de Río Cuarto

Partido 7: Platense vs Argentino de Monte Maíz

Partido 8: Argentinos Juniors vs FC Midland

Partido 9: Banfield vs Real Pilar

Partido 10: Lanús vs Sarmiento de La Banda

Partido 11: Talleres vs Argentino de Merlo

Partido 12: Belgrano vs Atlético de Rafaela

Partido 13: Vélez vs Deportivo Armenio

Partido 14: Tigre vs Claypole

Partido 15: Estudiantes de La Plata vs Ituzaingó

Partido 16: Gimnasia y Esgrima La Plata vs Camioneros

Partido 17: Newell’s vs Acassuso

La AFA definió el cuadro de la competencia federal, que reúne a 64 equipos de todas las categorías del fútbol argentino.

Partido 18: Rosario Central vs Sportivo Belgrano

Partido 19: Independiente Rivadavia vs Estudiantes de Buenos Aires

Partido 20: Gimnasia de Mendoza vs Gimnasia y Tiro de Salta

Partido 21: Central Córdoba vs Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Partido 22: Atlético Tucumán vs Sportivo Barracas

Partido 23: Instituto vs Atlanta

Partido 24: Estudiantes de Río Cuarto vs San Martín de Tucumán

Partido 25: Godoy Cruz vs Deportivo Morón

Partido 26: San Martín de San Juan vs Deportivo Madryn

Partido 27: Unión de Santa Fe vs Agropecuario

Partido 28: Defensa y Justicia vs Chaco For Ever

Partido 29: Sarmiento de Junín vs Tristán Suárez

Partido 30: Aldosivi vs San Miguel

Partido 31: Barracas Central vs Temperley

Partido 32: Deportivo Riestra vs Deportivo Maipú

Diego Maradona besando el trofeo de la Copa Argentina.

Todo los campeones de la Copa Argentina

  • Boca Juniors: 4
  • River Plate: 3
  • Rosario Central: 1
  • Central Córdoba: 1
  • Arsenal: 1
  • Estudiantes de La Plata: 1
  • Huracán: 1
  • Independiente Rivadavia: 1
  • Patronato de Paraná: 1

