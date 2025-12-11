AFA sorteó los cruces de la Copa Argentina 2026: ¿Cuáles son los rivales de River y Boca?

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) llevó a cabo este miércoles en su complejo de Ezeiza el sorteo de los 32avos de final de la Copa Argentina 2026, además de definir el cuadro del torneo federal, que contará con la participación de 64 equipos provenientes de todas las divisiones del país.
Antes de comenzar con la ceremonia, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, ofreció unas palabras de apertura, se homenajeó al último campeón, Independiente Rivadavia de Mendoza, y luego el periodista Julián Bricco, encargado de conducir el evento, dio paso al desarrollo del sorteo.
El sorteo determinó que Boca Juniors se medirá con Gimnasia de Chivilcoy, mientras que River Plate jugará frente a Ciudad de Bolívar, dejando abierta la posibilidad de un Superclásico en la definición del torneo.
El recorrido del Xeneize podría incluir un cruce contra El Fortín en los octavos de final, un eventual enfrentamiento con Racing en cuartos, o incluso una semifinal ante San Lorenzo, en caso de avanzar.
Por su parte, el trayecto del Millonario en la Copa Argentina podría situarlo frente a Independiente en cuartos de final, y posteriormente medirse con Estudiantes, Rosario Central o Huracán en una eventual semifinal.
Respecto a otros enfrentamientos de interés, Independiente se verá las caras con Atenas de Río Cuarto, mientras que Racing chocará contra San Martín de Formosa.
Un eventual clásico de Avellaneda sólo podría darse en la final del certamen. Por su parte, San Lorenzo debutará frente a Deportivo Rincón de Neuquén y Huracán se medirá con Olimpo de Bahía Blanca. Vélez comenzará su participación ante Deportivo Armenio, Estudiantes de La Plata jugará contra Ituzaingó, Lanús se enfrentará a Sarmiento de La Banda, y Rosario Central hará lo propio con Sportivo Belgrano de San Francisco. En tanto, Newell’s se cruzará con Acassuso.
El equipo que se consagró campeón en la edición anterior, Independiente Rivadavia de Mendoza (que venció a Argentinos Juniors en la tanda de penales), iniciará la defensa de su corona enfrentando a Estudiantes de Buenos Aires.
Los cruces de los 32avos de final de la Copa Argentina
Partido 1: San Lorenzo vs Deportivo Rincón de Neuquén
Partido 2: Huracán vs Olimpo de Bahía Blanca
Partido 3: River Plate vs Ciudad de Bolívar
Partido 4: Boca Juniors vs Gimnasia de Chivilcoy
Partido 5 : Racing vs San Martín de Formosa
Partido 6: Independiente vs Atenas de Río Cuarto
Partido 7: Platense vs Argentino de Monte Maíz
Partido 8: Argentinos Juniors vs FC Midland
Partido 9: Banfield vs Real Pilar
Partido 10: Lanús vs Sarmiento de La Banda
Partido 11: Talleres vs Argentino de Merlo
Partido 12: Belgrano vs Atlético de Rafaela
Partido 13: Vélez vs Deportivo Armenio
Partido 14: Tigre vs Claypole
Partido 15: Estudiantes de La Plata vs Ituzaingó
Partido 16: Gimnasia y Esgrima La Plata vs Camioneros
Partido 17: Newell’s vs Acassuso
Partido 18: Rosario Central vs Sportivo Belgrano
Partido 19: Independiente Rivadavia vs Estudiantes de Buenos Aires
Partido 20: Gimnasia de Mendoza vs Gimnasia y Tiro de Salta
Partido 21: Central Córdoba vs Gimnasia y Esgrima de Jujuy
Partido 22: Atlético Tucumán vs Sportivo Barracas
Partido 23: Instituto vs Atlanta
Partido 24: Estudiantes de Río Cuarto vs San Martín de Tucumán
Partido 25: Godoy Cruz vs Deportivo Morón
Partido 26: San Martín de San Juan vs Deportivo Madryn