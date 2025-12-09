Causa Sur Finanzas: allanaron la sede de AFA, el predio de Ezeiza y clubes

La Justicia allana la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y clubes.

Este martes, la Justicia llevó adelante múltiples allanamientos de manera simultánea en la sede central de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el predio de Ezeiza y en diversas instalaciones de clubes a lo largo del país. Las medidas se enmarcan en la investigación sobre la financiera Sur Finanzas, vinculada al círculo del presidente de AFA, Chiqui Tapia.

Vallejos y Tapia. Secuestran documentos y contratos De acuerdo con fuentes judiciales, se ejecutaron 34 operativos dispuestos por el juez a cargo, con el objetivo de secuestrar contratos de jugadores y recopilar documentación que podría estar relacionada con presuntas operaciones financieras extraordinarias realizadas por empresas ligadas a dirigentes del fútbol.

Los operativos alcanzaron a varios clubes del país, incluyendo las instalaciones de Barracas Central, así como oficinas administrativas y dependencias de la AFA.

Chiqui Tapia bajo la lupa. Estas acciones se realizaron de manera simultánea y tienen como propósito esclarecer si se implementaron prácticas de evasión impositiva, lavado de dinero o utilización de prestanombres, además de investigar la compra de inmuebles y automóviles de alto valor.

Un caso con varias investigaciones en curso El expediente judicial se inició hace quince días, tras la explosión del escándalo vinculado a Sur Finanzas. Desde ese momento, se presentaron denuncias en distintos ámbitos judiciales, incluyendo la Justicia de Lomas de Zamora, Comodoro Py y el fuero penal económico. Continúa la investigación sobre Sur Finanzas. Las investigaciones se centran en la actuación de personas cercanas a Claudio Tapia, entre las que se encuentran el financiero Maximiliano Ariel Vallejo y su colaborador más cercano dentro de la AFA, Pablo Toviggino.

