martes 09 de diciembre de 2025

9 de diciembre de 2025 - 09:45
Justicia.

Causa Sur Finanzas: allanaron la sede de AFA, el predio de Ezeiza y clubes

Se hicieron 34 allanamientos por presunta evasión y lavado, centrados en contratos y documentos ligados a financieras del entorno de Claudio “Chiqui” Tapia.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Justicia allana la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y clubes.

La Justicia allana la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y clubes.

Este martes, la Justicia llevó adelante múltiples allanamientos de manera simultánea en la sede central de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el predio de Ezeiza y en diversas instalaciones de clubes a lo largo del país. Las medidas se enmarcan en la investigación sobre la financiera Sur Finanzas, vinculada al círculo del presidente de AFA, Chiqui Tapia.

De acuerdo con fuentes judiciales, se ejecutaron 34 operativos dispuestos por el juez a cargo, con el objetivo de secuestrar contratos de jugadores y recopilar documentación que podría estar relacionada con presuntas operaciones financieras extraordinarias realizadas por empresas ligadas a dirigentes del fútbol.

Los operativos alcanzaron a varios clubes del país, incluyendo las instalaciones de Barracas Central, así como oficinas administrativas y dependencias de la AFA.

Chiqui Tapia bajo la lupa.

Estas acciones se realizaron de manera simultánea y tienen como propósito esclarecer si se implementaron prácticas de evasión impositiva, lavado de dinero o utilización de prestanombres, además de investigar la compra de inmuebles y automóviles de alto valor.

Un caso con varias investigaciones en curso

El expediente judicial se inició hace quince días, tras la explosión del escándalo vinculado a Sur Finanzas. Desde ese momento, se presentaron denuncias en distintos ámbitos judiciales, incluyendo la Justicia de Lomas de Zamora, Comodoro Py y el fuero penal económico.

Continúa la investigación sobre Sur Finanzas.

Las investigaciones se centran en la actuación de personas cercanas a Claudio Tapia, entre las que se encuentran el financiero Maximiliano Ariel Vallejo y su colaborador más cercano dentro de la AFA, Pablo Toviggino.

