Tapia en un laberinto

Sin duda, la semana que pasó fue la peor para Claudio “Chiqui” Tapia, mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino.

De estar acostumbrado a ser intocable, con una organización mafiosa perfectamente delineada y estatutos arreglados para garantizar la impunidad, pasó a ser el foco de críticas que provenían de distintos ámbitos y no solamente del futbolístico.

Si bien este cuadro de situación puede resultar novedoso para algunos, es menester señalar que ya se venía gestando desde hace tiempo un caldo de cultivo contrario a la figura de Tapia, a partir de arbitrajes desastrosos y partidos demasiado inclinados que aumentan el descrédito hacia el destino que hoy le está dando a la AFA.

Todo este cuadro fue generando un clima demasiado enrarecido y, tal vez, lo acontecido con Deportivo Madryn haya sido el detonante mayor.

Eliminar a Gimnasia de Jujuy desde un escritorio, acorralar a Morón con acciones increíbles y ahora levantarles sanciones a jugadores de Madryn para que puedan jugar la final frente a Estudiantes de Río Cuarto habla de un “Chiqui” Tapia que se maneja con absoluta impunidad, pocas veces vista en el fútbol del ascenso.

No obstante, lo de Rosario Central también marcó un hecho inédito en la primera división del fútbol argentino.

Inventar un torneo para hacer campeón al “canalla” de Rosario, por medio de una resolución totalmente espuria y falsa, es algo que para muchos superó todos los límites, aún más por la forma en que se gestó.

Los delegados que participaron de la reunión de AFA señalan haber sido engañados, puesto que en el encuentro se habló de un reconocimiento para Central sin saber nunca que ese reconocimiento iba a significar la creación de un nuevo campeonato.

Cuando los clubes se enteraron de esto, casi todos guardaron silencio por el miedo que le tienen a Chiqui Tapia y a su tesorero, Toviggino.

Nadie se animó a mostrar públicamente su disconformidad hasta que apareció la rebeldía de Estudiantes de La Plata y generó una imagen que recorrió el planeta: los jugadores del “Pincha” haciéndole el pasillo de honor al nuevo campeón, Rosario Central, pero de espaldas.

Este gesto, sin lugar a dudas, se transformó en un emblema de lo que hoy muchos no se animan a expresar, más allá de que aún no sepamos a ciencia cierta dónde puede llegar a terminar.

A partir de esto, algo cambió. Y es que llevó a que, por ejemplo, el vicepresidente de River Plate, Ignacio Villarroel, saliera a respaldar lo expresado por el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, acerca de que la votación para la constitución de un nuevo campeonato nunca existió.

También, dentro de este marco, salió a la luz una situación que indica que el boletín 6625 de AFA fue modificado con posterioridad al partido de Rosario Central, a las 19 horas y 11 minutos, para poder habilitar una sanción a Estudiantes de La Plata y a su presidente.

Una vez consumado este hecho inescrupuloso, en tiempo récord se conoció que los jugadores que participaron del “espaldarazo” serán suspendidos por dos fechas, que el capitán del equipo no podrá ejercer su rol durante tres meses y que el presidente del club “pincharrata”, Juan Sebastián Verón, no podrá participar de ninguna decisión referida al fútbol de Estudiantes.

Y como si esto no fuera poco, Tapia hizo que le otorgaran el Premio Alumni como dirigente de platino y que se postule al árbitro Comesaña —quien hizo un papelón en Jujuy y llevó a Gimnasia a la eliminación del reducido— como mejor árbitro del año 2025, haciendo gala de su estilo mafioso y de que lo único que importa es lo que él decide.

En medio de esto, y para ir terminando con el tema, se comenzó a observar en la sociedad una suerte de repudio al accionar inescrupuloso de Tapia.

Al “Chiqui Tapia botón” que se escuchó en las tribunas del Club Lanús, se comenzaron a sumar iguales coros en recitales de rock, como fue el caso del espectáculo que brindó Andrés Calamaro en el Movistar Arena.

En este sentido, también hay que señalar que comenzaron a visibilizarse repudios en distintos murales alusivos a la Selección Argentina de Fútbol, como ocurrió en nuestro caso en Palpalá.

En definitiva, esta situación, que tiene como principal protagonista al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, está generando una reacción popular que, por primera vez, cuestiona fuertemente la figura de “Chiqui” Tapia.

Sur Finanzas, ejemplo de la corrupción en AFA

En medio del conflicto apareció la sociedad Sur Finanza, una financiera de Ariel Vallejos, quien a su vez es el financista de Chiqui Tapia y aparente socio en esta firma.

Sur Finanza surgió hace cuatro años: tenía tres empleados y hoy cuenta con 20 sucursales, alquiler de cajas, servicio de seguridad.

A esto hay que sumarle que desde el periodismo se demostró que, en los pasos previos al 26 de octubre, inscribió seis sociedades distintas en Miami para hacer negocios durante el Mundial. El diario Clarín publicó el detalle de estas seis sociedades.

Por otro lado, no es menor investigación judicial que abrió la AFIP por los movimientos que se detectaron a través de billeteras virtuales 818.000 millones de pesos, generando una evasión impositiva superior a los 3.500 millones de pesos. Hoy quedó determinado que el 27% de la plata que movió a través de esa billetera virtual -unos 220.000 millones de pesos, aproximadamente- pertenece a monotributistas de categoría A, la categoría mínima.

El 9% -unos 72.342 millones de pesos- corresponde a 42 sociedades que el diario Clarín enumera una por una en su investigación periodística y que pertenecen a sociedades truchas sin validez legal.

El 31% -más de 270.000 millones de pesos- fue lavado por personas físicas o jurídicas no categorizadas.

Un movimiento financiero que promete complicar cada vez más la situación y una investigación que, si bien está orientada únicamente a Ariel Vallejos, seguramente revelará conexiones con el titular de la AFA, dado que se trataba de la financiera de la AFA y de muchos clubes. Incluso fue auspiciante de uno de los torneos, y numerosos clubes con problemas eran derivados allí para obtener créditos.

Reacción libertaria

Por parte del Gobierno hubo silencio. Hubo algunas imágenes que fueron representativas, como una reunión en el Gabinete donde Milei mostró una camiseta de Estudiantes dada vuelta y donde también tuiteó algunas cosas respecto del “Pío” Estudiantes.

Hay que recordar que Milei admira mucho a Carlos Salvador Bilardo y lo mencionó en algunos tuits.

Finalmente, sobre este punto, hay que señalar que el Presidente de la Nación desistió de asistir al sorteo mundial del 5 de diciembre, quizás para evitar mostrarse con el titular de la AFA.

Nombramiento en la Justicia jujeña

En el ámbito local, una de las noticias destacadas de la semana fue la designación de nuevos integrantes para ocupar una banca en la Suprema Corte de Justicia de Jujuy.

Tras la aprobación correspondiente de la Legislatura, los abogados Eduardo Uriondo, Lisandro Aguiar, Gonzalo de la Colina y Emma María Mercedes Arias -quien recién asumirá el primero de enero, una vez que se haga efectiva la renuncia de Laura Lamas- fueron designados para ocupar una banca en la Suprema Corte de Justicia de Jujuy.

Los recién mencionados vienen a reemplazar a Sergio Jenefes y a José Manuel del Campo, ambos fallecidos, y a la doctora María Silvia Bernal, quien hace un tiempo dejó la Corte.

En este marco, hay que señalar que el trámite de designación fue absolutamente exprés, dando por sentado que, una vez más, la política se hizo cargo de la selección.

Sobre este punto, considero que el proceso debería sostenerse en una elección donde el postulante reúna sobrados antecedentes académicos y científicos: con libros publicados, con ensayos publicados, con títulos de doctor honoris causa y con antecedentes muy sólidos en lo académico y en lo científico. Algo que, con todo el respeto del mundo, ninguno de los cuatro designados puede mostrar, puesto que la forma de designarlos es netamente política y está absolutamente avalada por la legalidad.

Para finalizar con el tema, solo queda por señalar la lamentable pérdida del presidente de la Corte jujeña, Ekel Meyer, al tiempo de considerar que para el próximo período legislativo habrá que abordar la vacante que dejará el doctor Federico Otaola por el tema de la jubilación.

Nuevo Congreso

Por último, arranca una semana muy cargada políticamente: asumieron 23 senadores el día viernes y asumirán los diputados el 5 de diciembre.

Se viene una nueva composición de la Cámara. De hecho, La Libertad Avanza tenía, con los resultados del 26 de octubre, 80 diputados nacionales; ya agregó 11 más: 8 del PRO y 3 de la Unión Cívica Radical -que se autodenominaban “radicales pelucas”-. Ahora tiene 91, contra los 95 de Unión por la Patria, y con las negociaciones que lleva adelante con Jalil y con Zamora está muy cerca de transformarse en la primera minoría.

En el plano político, también corresponde señalar que la semana que se inicia estará cargada de negociaciones con gobernadores, quienes van a sentarse con el ministro del Interior, Diego Santilli, para seguir acordando diferentes temas.

En este marco, vale decir que el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, ya se reunió con el titular de Interior.

De ahora en más, habrá que esperar a ver qué sucede con esto, puesto que desde el Ejecutivo nacional ya se señaló que en el período de extraordinarias primero se apostará a la sanción del Presupuesto y recién en febrero a la reforma laboral e impositiva.

Hasta aquí algunos de las noticias más destacadas de la última semana.

¡Feliz lunes para todos!

Alberto Siufi.