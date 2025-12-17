Jujuy Básquet fue contundente y le ganó a Amancay en La Rioja.

Jujuy Básquet volvió a ganar en la Liga Nacional . Esta vez se impuso por 75 a 69 sobre Amancay en el cierre de su viaje por La Rioja . Fue con parciales de 11-21, 18-18, 21-21 y 19-15 , con mucha contundencia y precisión para defender.

Liga Argentina. Dura derrota de Jujuy Básquet ante Barrio Parque: este jueves sigue la gira por Córdoba

Una noche con muchos pasajes favorables para el equipo jujeño, que aprovechó su efectividad para imponerse ante el representante riojano en la "Jaula de calle Santa Fe", donde hubo buena presencia de público que alentó al local.

Los Cóndores tuvieron a Andriy Grytsak como principal pieza en ataque , autor de 19 puntos, mientras en el equipo local se destacó Conrado Echevarría con 22 tantos, que además fue el máximo anotador del juego de la noche riojana.

Jujuy Básquet fue contundente y le ganó a Amancay en La Rioja Jujuy Básquet fue contundente y le ganó a Amancay en La Rioja

La primera mitad tuvo a un equipo jujeño decidido, que mostró eficacia en las ofensivas para sostener un ritmo alto, conveniente para sus planes, y así adueñarse del marcador desde el arranque.

Con ataques bien resueltos y presencia en momentos clave, la visita encontró puntos importantes y manejó los tiempos del partido, marcando la diferencia con su efectividad.

En el segundo segmento, si bien el “Canario” intentó reaccionar y mejorar dentro de la cancha, Jujuy mantuvo su ritmo y, con la rotación desde la banca, siguió sumando para cerrar la primera mitad con ventaja (29-39).

Amancay mejoró, pero no le alcanzó

Ya en la segunda mitad del duelo, Amancay buscó reaccionar y, aunque elevó la presión y mostró una mejor versión en defensa, le costó frenar a la visita, que respondió con inteligencia en cada tramo del juego.

Jujuy sostuvo su idea, evitó bajones y encontró respuestas en distintas manos para mantenerse siempre arriba en el score, administrando cada posesión con paciencia y criterio.

Jujuy Básquet fue contundente y le ganó a Amancay en La Rioja Jujuy Básquet fue contundente y le ganó a Amancay en La Rioja

El desarrollo dejó en claro que el conjunto jujeño supo aprovechar sus momentos, regular energías con una banca rendidora y controlar el partido cuando el local intentó cambiar la historia.

Jujuy Básquet sumó una victoria que le permite cerrar el año de manera positiva en La Liga Argentina, mientras Amancay no pudo en su último juego del 2025 en suelo riojano y tendrá dos como visitante: el sábado 20 juega en Tucumán ante Estudiantes y el lunes 22, en Santiago del Estero, ante Independiente BBC.