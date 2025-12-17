miércoles 17 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de diciembre de 2025 - 08:51
Liga Argentina.

Jujuy Básquet fue contundente y le ganó a Amancay en La Rioja

Volvió a ganar Jujuy Básquet de visitante en la Liga Nacional. Esta vez fue en La Rioja a Amancay y por seis puntos de diferencia.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Jujuy Básquet fue contundente y le ganó a Amancay en La Rioja.

Jujuy Básquet fue contundente y le ganó a Amancay en La Rioja.

Jujuy Básquet volvió a ganar en la Liga Nacional. Esta vez se impuso por 75 a 69 sobre Amancay en el cierre de su viaje por La Rioja. Fue con parciales de 11-21, 18-18, 21-21 y 19-15, con mucha contundencia y precisión para defender.

Lee además
Foto: Barrio Parque
Liga Argentina.

Dura derrota de Jujuy Básquet ante Barrio Parque: este jueves sigue la gira por Córdoba
jujuy basquet sumo otra derrota en cordoba: perdio ante hindu club
Liga Argentina.

Jujuy Básquet sumó otra derrota en Córdoba: perdió ante Hindú Club

Una noche con muchos pasajes favorables para el equipo jujeño, que aprovechó su efectividad para imponerse ante el representante riojano en la "Jaula de calle Santa Fe", donde hubo buena presencia de público que alentó al local.

Jujuy Básquet fue contundente y le ganó a Amancay en La Rioja
Jujuy Básquet fue contundente y le ganó a Amancay en La Rioja

Jujuy Básquet fue contundente y le ganó a Amancay en La Rioja

La primera mitad tuvo a un equipo jujeño decidido, que mostró eficacia en las ofensivas para sostener un ritmo alto, conveniente para sus planes, y así adueñarse del marcador desde el arranque.

Con ataques bien resueltos y presencia en momentos clave, la visita encontró puntos importantes y manejó los tiempos del partido, marcando la diferencia con su efectividad.

En el segundo segmento, si bien el “Canario” intentó reaccionar y mejorar dentro de la cancha, Jujuy mantuvo su ritmo y, con la rotación desde la banca, siguió sumando para cerrar la primera mitad con ventaja (29-39).

Amancay mejoró, pero no le alcanzó

Ya en la segunda mitad del duelo, Amancay buscó reaccionar y, aunque elevó la presión y mostró una mejor versión en defensa, le costó frenar a la visita, que respondió con inteligencia en cada tramo del juego.

Jujuy sostuvo su idea, evitó bajones y encontró respuestas en distintas manos para mantenerse siempre arriba en el score, administrando cada posesión con paciencia y criterio.

Jujuy Básquet fue contundente y le ganó a Amancay en La Rioja
Jujuy Básquet fue contundente y le ganó a Amancay en La Rioja

Jujuy Básquet fue contundente y le ganó a Amancay en La Rioja

El desarrollo dejó en claro que el conjunto jujeño supo aprovechar sus momentos, regular energías con una banca rendidora y controlar el partido cuando el local intentó cambiar la historia.

Jujuy Básquet sumó una victoria que le permite cerrar el año de manera positiva en La Liga Argentina, mientras Amancay no pudo en su último juego del 2025 en suelo riojano y tendrá dos como visitante: el sábado 20 juega en Tucumán ante Estudiantes y el lunes 22, en Santiago del Estero, ante Independiente BBC.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Dura derrota de Jujuy Básquet ante Barrio Parque: este jueves sigue la gira por Córdoba

Jujuy Básquet sumó otra derrota en Córdoba: perdió ante Hindú Club

Jujuy Básquet venció 96-83 a Colón de Santa Fe en el último partido de local

Jujuy Básquet cayó ante Fusión Riojana en tiempo suplementario

Jujuy Básquet cierra el año: visita a la Fusión en La Rioja

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy jugará la Primera Nacional 2026 (Archivo)
Formato.

Cómo se jugaría la Primera Nacional 2026

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Terrible choque en Ruta Nacional 9: un muerto y más de 20 heridos
Jujuy.

Terrible choque en Ruta Nacional 9: un muerto y más de 20 heridos

La autopsia confirmó cómo murió Juan Vanega, el adolescente asesinado en Alto Comedero
Dolor.

La autopsia confirmó cómo murió Juan Vanega, el adolescente asesinado en Alto Comedero

Choque fatal en Ruta Nacional 9: confirmaron que cuatro heridos están en código rojo
Impactante.

Choque fatal en Ruta Nacional 9: confirmaron que cuatro heridos están en código rojo

Una adolescente desaparecida hace tres meses en Buenos Airesapareció en Jujuy (Foto ilustrativa)
Investigación.

Una adolescente desaparecida hace tres meses en Buenos Aires apareció en Jujuy

Juan Vanega, adolescente asesinado en Alto Comedero
Justicia.

Crimen de Juan Vanega: confirmaron que fue "premeditado" y cuál es la carátula de imputación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel