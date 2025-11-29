Jujuy Básquet consiguió su primera victoria de local: en un partidazo le ganó a Huracán Las Heras

Jujuy Básquet vs Huracán Las Heras - Foto: Jujuy Básquet

Jujuy Básquet derrotó a Huracán Las Heras 100-95 y consiguió la primera victoria ante su gente en casa. El quinto juego de La Liga Argentina, en un Estadio Federación colmado, tuvo parciales de 17-26, 26-23, 31-27 y 26-19.

Resumen del partido entre Jujuy Básquet y Huracán Las Heras Desde el salto inicial, Huracán salió a presionar alto, con efectividad de entrada marcó un parcial de 9-0 ante un equipo local que apostó a los tiros largos, pero no estuvo certero. Los mendocinos movieron mejor la bola y tuvieron transiciones rápidas. Los "cóndores" con un triple de Conti inauguraron el marcador, aunque intentaron meterse en partido, les costó, por eso se fueron al primer descanso corto 17-26.

En el segundo chico, Jujuy Básquet salió a acortar diferencia, rápidamente se pusieron 5-0, con un buen despliegue de Tarnowyk, que marcó 13 puntos en el cuarto, sumado a dos triples seguidos de Marini, puso las cosas iguales, 40-40. Tras cartón, Stehli, máximo anotador de la noche con 21 puntos, otra vez desde el perímetro, puso arriba a los jujeños, pero sobre el final, la visita aceleró, fue efectivo, trabajo bien la defensa y con dos triples consecutivos de Méndez, se fue arriba al descanso largo por 43-49.

Jujuy Basquet 2025 El inicio del segundo tiempo Ibarra desde el perímetro con dos tiros certeros, puso a Jujuy Básquet arriba en el marcador. Pero el Globo mendocino volvió a despegarse con Méndez y Vargas. Después cambiaron punto a punto, aunque Lucas Musante tuvo un ingreso desequilibrante, apareció Ibarra con dos triples incluidos para poner otra vez a los jujeños en partido, cerrando el tercer parcial 74-76.

En el último cuarto, los dos alternaron aciertos y errores, aunque fue clave el trabajo de Marini y la contundencia de Grytsak en la zona pintada para capturar rebotes y salir rápido. Justamente, los dirigidos por Guillermo Tasso ajustaron la defensa y de a poco comenzaron a sacar diferencia hasta sellar el triunfo 100-95. Jujuy Basquet Estadio Federacion

