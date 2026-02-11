Jujuy Básquet recibe al puntero Amancay en el estadio Federación

Jujuy Básquet afronta este miércoles una prueba de alto nivel cuando reciba a Amancay de La Rioja , actual puntero de la Conferencia Norte, por la fecha 23 de LaLiga Argentina. El partido se juega desde las 21.30 en el estadio Federación, con expectativa en las tribunas y un clima que promete intensidad.

El encuentro contará con el arbitraje de Gustavo D’Anna como primer juez y Alejandro Costa como segundo juez, mientras que Román Guantay cumplirá el rol de comisionado técnico. El duelo aparece como una medida clara para el presente del equipo jujeño.

Los “cóndores” llegan en alza, con una racha positiva que cambió el ánimo del plantel y mejoró su ubicación en la tabla, luego de un arranque de año irregular.

El conjunto dirigido por Guillermo Tasso suma tres triunfos consecutivos , con victorias ante Santa Paula como visitante y festejos en casa frente a Bochas Sport Club e Independiente. Esa seguidilla permitió escalar posiciones y consolidar confianza.

Actualmente, Jujuy Básquet se ubica séptimo, con un 54,5 por ciento de efectividad, un registro que refleja una recuperación sostenida en el rendimiento colectivo. El equipo dejó atrás pasajes de dudas y mostró una versión más sólida.

La mejora se apoyó en ajustes defensivos y en transiciones rápidas que suelen terminar con conversiones cerca del aro o lanzamientos desde el perímetro.

Claves del crecimiento en el juego

Uno de los puntos altos del equipo pasa por la evolución de Juan Cruz Marini, quien ganó protagonismo y regularidad. A su vez, Nicolás Conti busca ritmo competitivo tras sumar minutos de manera gradual.

El aporte de Francisco Tarnowyk y el trabajo de Andriy Grytsak bajo los tableros, sobre todo en defensa, también resultan determinantes para sostener el esquema. El funcionamiento colectivo muestra avances claros.

Aun así, el cuerpo técnico detecta aspectos por pulir, como algunos lapsos de desconcentración y la efectividad en la línea de libres, detalles que suelen marcar diferencias en partidos parejos.

Amancay, un rival que exige al máximo

Del otro lado aparece Amancay de La Rioja, líder de la Conferencia Norte y uno de los equipos más regulares del torneo. Llega a Jujuy con siete victorias consecutivas y números altos en varios de sus jugadores.

El conjunto dirigido por Gabriel Albornoz busca sostener su buen momento y afianzar la cima en una conferencia marcada por la paridad. Cada presentación resulta clave en la recta final de la fase regular.

Para Jujuy Básquet, el cruce representa una oportunidad concreta para medir su nivel ante un rival de jerarquía y confirmar la evolución que muestra fecha tras fecha.

Un partido que convoca al público

El encuentro genera expectativa entre los hinchas, que acompañaron de manera masiva al equipo en los últimos compromisos como local. El respaldo desde las tribunas forma parte del crecimiento del proyecto.

El estadio Federación se prepara para una noche intensa, con un duelo que combina presente, aspiraciones y un desafío deportivo de alto voltaje.

El partido también se inscribe como una cita clave en la agenda de LaLiga Argentina para la Conferencia Norte.

Venta de entradas y valores

Las entradas se venden desde las 18 en las boleterías del estadio Federación. Se puede abonar en efectivo, transferencia, débito o crédito, para cualquiera de los sectores habilitados.

También existe la opción de compra online a través de la plataforma pasesvip.com.ar, con pago mediante Mercado Pago, Macro Click o código QR.

Los valores son los siguientes: preferencial, Parque San Martín y General Paz, 8.000 pesos; platea norte y sur, 15.000 pesos; palco sur I, 16.000 pesos; palco norte, 18.000 pesos; y campo de juego, 20.000 pesos.