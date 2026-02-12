jueves 12 de febrero de 2026

12 de febrero de 2026 - 07:27
Basquet.

Jujuy Básquet le ganó al puntero y desató un carnaval en la Federación

Jujuy Básquet venció 85–70 a Amancay de La Rioja, líder de la Conferencia Norte, con un gran último cuarto en la Federación de Basquet.

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
Jujuy basquet (1)
Jujuy Básquet le ganó al puntero y le sacó el invicto en el torneo

Jujuy basquet (2)
Jujuy basquet (3)

En una noche vibrante en la Federación de Básquet, Jujuy Básquet dio el golpe y venció 85–70 al líder de la Conferencia Norte, Amancay de La Rioja. El partido, disputado el miércoles 11 de febrero, se definió con un último cuarto contundente (23–14) que inclinó definitivamente la balanza para el local.

Jujuy Básquet.
LaLiga.

Jujuy Básquet recibe al puntero Amancay en el estadio Federación
Jujuy Básquet.
LaLiga.

Jujuy Básquet ganó un partidazo en tiempo suplementario

El desarrollo fue de menor a mayor para el conjunto jujeño. Tras un inicio parejo, el equipo ajustó líneas, elevó la intensidad defensiva y empezó a encontrar mejores tiros en ofensiva. Ese crecimiento sostenido se notó especialmente en el cierre, cuando logró quebrar la resistencia del puntero con pasajes de alto nivel colectivo.

Jujuy Básquet
Jujuy Básquet. (foto de archivo)

La defensa fue la base del triunfo. En el último período, Jujuy Básquet logró contener las vías de gol de Amancay, forzó pérdidas y capitalizó transiciones rápidas para estirar la diferencia. A eso se sumó una mayor efectividad en el tiro y decisiones más claras en los momentos calientes del juego.

El contexto también jugó su partido. La tribuna vivió la victoria como un carnaval inolvidable, con un clima que empujó al equipo en cada posesión. La energía del público se sintió en los momentos de quiebre y terminó siendo un factor anímico clave para sostener la ventaja en el cierre.

Con este resultado, Jujuy Básquet suma puntos clave en la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet y confirma que puede competir de igual a igual ante los mejores de la zona. El triunfo ante el líder no solo impacta en la tabla, sino que refuerza la confianza del plantel de cara a la seguidilla de partidos que se viene.

Jujuy basquet (2)

Próximo encuentro de Jujuy Basquet

El calendario no da respiro: este sábado a las 21:30, el equipo volverá a ser local ante Barrio Parque. La invitación ya está hecha para colmar La Fede y sostener el envión anímico en otra noche que promete.

