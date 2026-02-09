Jujuy Básquet ganó un partidazo en tiempo suplementario

Jujuy Básquet logró una victoria clave ante Independiente BBC de Santiago del Estero por 97-89 en tiempo suplementario , en un encuentro correspondiente a la fecha 22 de LaLiga Argentina. El partido se disputó en el estadio Federación y mantuvo paridad durante gran parte del desarrollo, con momentos de dominio repartidos y un cierre cargado de emoción.

El equipo dirigido por Guillermo Tasso mostró carácter en los momentos decisivos y encontró respuestas en el suplementario para quedarse con un triunfo importante ante su gente. Juan Cruz Marini y Matías Morera se destacaron como los máximos anotadores de la noche.

El encuentro presentó todos los condimentos de un cruce intenso, con cambios constantes en el marcador, intervenciones tácticas desde los bancos y un marco acorde a la instancia.

El arranque favoreció al conjunto jujeño, que impuso ritmo y efectividad en los primeros minutos. Un parcial rápido obligó a Independiente a frenar el juego con un tiempo muerto. Tras la pausa, la visita reaccionó con puntos de Morera, quien lideró la ofensiva santiagueña.

Jujuy Básquet sostuvo la ventaja durante gran parte del primer cuarto, aunque la efectividad desde el perímetro de Independiente acortó distancias. El segmento inicial cerró con mínima diferencia para el local, 25-24.

En el segundo cuarto, el trámite se tornó más cerrado y con bajo goleo. La visita encontró mejores decisiones en ataque y pasó al frente por un tramo, aunque los “cóndores” respondieron para cerrar el primer tiempo arriba 44-40.

El tercer cuarto y la reacción visitante

Tras el descanso largo, Independiente arrancó mejor y achicó la diferencia, pero Jujuy Básquet ajustó las marcas y apostó a transiciones rápidas. Ese pasaje permitió al local sacar una brecha más amplia con un parcial de 22-15.

Con ese envión, el equipo jujeño llegó al último cuarto con ventaja de 66-55. Sin embargo, el conjunto santiagueño no bajó la intensidad y volvió a meterse en partido con un cierre sólido.

En los minutos finales, Independiente revirtió el marcador y pasó al frente a menos de dos minutos del cierre. El juego entró en un ida y vuelta constante hasta que ambos equipos igualaron en 79, lo que forzó el tiempo suplementario.

El suplementario y el cierre del partido

En los cinco minutos adicionales, Jujuy Básquet encontró claridad en ataque y manejó mejor los tiempos. Marini asumió protagonismo con un triple clave y puntos desde la línea, mientras el equipo cuidó cada posesión.

Independiente se mantuvo cerca con aportes de Ledesma, Lange y Amicucci en la zona pintada, pero el local mostró mayor efectividad en los momentos decisivos. La diferencia se estiró ataque tras ataque y el resultado quedó sellado en 97-89.