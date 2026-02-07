sábado 07 de febrero de 2026

7 de febrero de 2026 - 09:14
LaLiga.

Jujuy Básquet le ganó a Bochas Sport en el estadio Federación

Jujuy Básquet venció 87-74 a Bochas Sport de Córdoba por la fecha 21 de la Conferencia Norte en el estadio Federación.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Jujuy Básquet le ganó a Bochas Sport.

Jujuy Básquet le ganó a Bochas Sport.

Jujuy Básquet logró una victoria trabajada ante Bochas Sport Club por 87-74 en el estadio Federación, en un cruce correspondiente a la fecha 21 de la Conferencia Norte de LaLiga Argentina. El encuentro contó con el arbitraje de Sergio Tarifeño y Silvio Guzmán y mostró un desarrollo cambiante, con definición en los minutos finales.

El arranque favoreció a la visita, que marcó el ritmo con Juan Cruz Frontera desde el perímetro. El base se convirtió en el principal foco ofensivo y empujó a Bochas a cerrar el primer cuarto arriba por 32-23.

Ajustes defensivos y reacción local

En el segundo parcial, el conjunto jujeño ordenó su defensa y encontró respuestas en ataque. Thiago Roca aportó puntos claves y Grytsak ganó presencia cerca del aro, lo que permitió achicar la brecha.

Bochas sostuvo la ventaja con aportes de Garate, aunque el local mantuvo la intensidad y sumó desde el banco. Marini elevó la efectividad en el cierre del cuarto y dejó el marcador igualado en 41 al entretiempo.

El trámite mostró mayor equilibrio y anticipó un complemento cerrado, con posesiones más largas y mayor cuidado del balón.

Jujuy Básquet (1)

Paridad y ventaja antes del último cuarto

Tras el descanso largo, el partido se volvió punto a punto. Jujuy Básquet logró un parcial favorable con tiros desde el perímetro y se adelantó 9-3 en los primeros minutos del tercer cuarto.

El equipo local defendió con mayor firmeza, administró la posesión y sostuvo la diferencia frente a un Bochas que buscó respuestas rápidas. El tercer parcial cerró 64-59 a favor del conjunto jujeño.

La intensidad se mantuvo alta y ambos equipos priorizaron el orden defensivo para llegar con chances al tramo final.

Un triple que cambió el cierre

El último cuarto presentó pasajes de baja conversión y ajustes constantes. Un parcial de 8-5 en los primeros minutos llevó al entrenador visitante a pedir minuto para reacomodar el planteo.

Bochas Sport se acercó en el marcador y presionó en cada avance, aunque un triple de Marini casi sobre la chicharra cambió el escenario. Con el empuje del público, Jujuy Básquet ganó confianza y obligó a la visita a apurar decisiones.

El intercambio de puntos posterior consolidó la ventaja y selló el 87-74 final. Frontera terminó como máximo anotador del juego con 24 puntos, mientras que Roca lideró al local con 19.

Con este resultado, Jujuy Básquet continúa su camino en la Conferencia Norte y ya piensa en su próximo compromiso. El domingo volverá a presentarse en condición de local, cuando reciba a Independiente de Santiago del Estero desde las 21 en el estadio Federación.

Chocó con una palmera, volcó y murió en Perico

