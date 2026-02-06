Alerta naranja por fuertes tormentas y posible granizo en varias zonas de Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranja y amarilla en Jujuy por tormentas fuertes, ráfagas de hasta 90 km/h, abundante lluvia en cortos períodos y posible caída de granizo para este viernes por la noche y la mañana del sábado. Piden extremar cuidados, evitar zonas inundables y seguir las indicaciones de las autoridades.
Para la noche del viernes y la mañana del sábado rige alerta naranja por tormentas fuertes para: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de Doctor Manuel Belgrano y zona baja de Tilcara. En estas áreas se prevén tormentas fuertes, algunas severas, con caída de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y abundante precipitación en poco tiempo. Se estiman acumulados de entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma localizada.
Al mismo tiempo, hay alerta amarilla para la Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi, también entre la noche del viernes y la mañana del sábado. Allí se esperan tormentas fuertes, con ráfagas intensas, lluvias acumuladas de 30 a 50 milímetros y posible granizo, aunque con menor severidad que en las zonas bajo alerta naranja.
Qué significa la alerta naranja
La alerta naranja indica fenómenos meteorológicos peligrosos, con capacidad de afectar a personas, bienes e infraestructura. Las tormentas pueden desarrollar rápidamente anegamientos, crecida de cauces, caída de ramas, postes u objetos sueltos por la fuerza del viento. La combinación de granizo, ráfagas intensas y lluvia intensa en cortos períodos aumenta el riesgo para quienes circulen por rutas, zonas rurales o áreas vulnerables.
Recomendaciones para la población
Ante este escenario, las autoridades recomiendan:
Seguir las instrucciones de organismos oficiales y mantener la calma.
Salir solo si es estrictamente necesario y evitar actividades al aire libre.
Permanecer en construcciones cerradas (casas, escuelas, edificios públicos) y alejarse de puertas y ventanas.
Desconectar electrodomésticos y cortar la luz si ingresa agua al domicilio.
Mantenerse lejos de zonas inundables, cauces y calles anegadas, y no intentar cruzarlas.
Retirar o asegurar elementos que puedan volarse con el viento (macetas, chapas, carteles, objetos del patio o balcón).
Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, botiquín, radio a pilas, linterna y cargar los celulares.
Tener a mano los teléfonos de Protección Civil, Bomberos y Policía para reportar emergencias.