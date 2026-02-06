Alerta naranja por fuertes tormentas y posible granizo en varias zonas de Jujuy

Alerta naranja en Jujuy.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranja y amarilla en Jujuy por tormentas fuertes, ráfagas de hasta 90 km/h, abundante lluvia en cortos períodos y posible caída de granizo para este viernes por la noche y la mañana del sábado. Piden extremar cuidados, evitar zonas inundables y seguir las indicaciones de las autoridades.

Zonas alcanzadas por la alerta Para la noche del viernes y la mañana del sábado rige alerta naranja por tormentas fuertes para: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de Doctor Manuel Belgrano y zona baja de Tilcara. En estas áreas se prevén tormentas fuertes, algunas severas, con caída de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y abundante precipitación en poco tiempo. Se estiman acumulados de entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma localizada.

Al mismo tiempo, hay alerta amarilla para la Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi, también entre la noche del viernes y la mañana del sábado. Allí se esperan tormentas fuertes, con ráfagas intensas, lluvias acumuladas de 30 a 50 milímetros y posible granizo, aunque con menor severidad que en las zonas bajo alerta naranja.

Zonas afectadas Qué significa la alerta naranja La alerta naranja indica fenómenos meteorológicos peligrosos, con capacidad de afectar a personas, bienes e infraestructura. Las tormentas pueden desarrollar rápidamente anegamientos, crecida de cauces, caída de ramas, postes u objetos sueltos por la fuerza del viento. La combinación de granizo, ráfagas intensas y lluvia intensa en cortos períodos aumenta el riesgo para quienes circulen por rutas, zonas rurales o áreas vulnerables.

Recomendaciones para la población Ante este escenario, las autoridades recomiendan: Seguir las instrucciones de organismos oficiales y mantener la calma .

Salir solo si es estrictamente necesario y evitar actividades al aire libre.

Permanecer en construcciones cerradas (casas, escuelas, edificios públicos) y alejarse de puertas y ventanas.

Desconectar electrodomésticos y cortar la luz si ingresa agua al domicilio.

Mantenerse lejos de zonas inundables, cauces y calles anegadas, y no intentar cruzarlas.

Retirar o asegurar elementos que puedan volarse con el viento (macetas, chapas, carteles, objetos del patio o balcón).

Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, botiquín, radio a pilas, linterna y cargar los celulares.

Tener a mano los teléfonos de Protección Civil, Bomberos y Policía para reportar emergencias.

