Temporal histórico en el sur de Salta: El Galpón y Metán bajo el agua

La localidad salteña de El Galpón atraviesa una emergencia climática de gran magnitud tras un temporal que descargó cerca de 200 milímetros de lluvia durante la madrugada de este viernes. El fenómeno dejó bajo el agua a gran parte del casco urbano y provocó serias complicaciones en los servicios básicos.

Policiales. Encuentran un hombre asesinado en Salta y creen que fue durante un asalto

Temporal. Cortaron una de las rutas más transitadas por los jujeños y salteños en verano

Según datos oficiales, alrededor del 80 por ciento del pueblo sufrió anegamientos. El agua avanzó sobre viviendas, calles y espacios públicos, lo que generó aislamiento vial y dificultades para el ingreso de asistencia.

La situación obligó a activar un operativo de emergencia en toda la zona, con participación de equipos locales y provinciales.

Metán Temporal en Metán.

El testimonio del intendente y el origen del desborde

El intendente Federico Sacca confirmó que el escenario no registra antecedentes recientes en la localidad. En declaraciones radiales, describió un cuadro crítico producto no solo de la lluvia caída en el pueblo, sino también del escurrimiento de campos y zonas aledañas.

“Prácticamente todo el pueblo está anegado. El agua de los campos cruza por la ruta 16 y escurre hacia las viviendas”, expresó el jefe comunal al explicar cómo el caudal se concentró en el área urbana.

El avance del agua superó la capacidad de drenaje y dejó a numerosos vecinos en una situación compleja, con pérdidas materiales y daños estructurales.

Embed - El temporal destrozó una plaza en Metán

Servicios colapsados y Ruta 16 intransitable

El temporal provocó el colapso casi total del sistema de cloacas en El Galpón. También se registraron cortes en el suministro de agua potable en distintos barrios, lo que agravó el cuadro sanitario.

En materia vial, la Ruta Nacional 16 permanece cortada debido a que el agua atraviesa la calzada. El corte afecta uno de los corredores más utilizados del sur salteño y dificulta el tránsito y la llegada de ayuda.

Pese al impacto del fenómeno, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas fatales ni personas desaparecidas.

Embed - Corte en la Ruta Nacional 16

Metán también sufrió los efectos del temporal

La tormenta impactó además en la ciudad de Metán, donde el desborde de canales generó destrozos en viviendas y obligó a evacuar vecinos en distintos sectores. El agua avanzó durante la noche y la madrugada, con complicaciones en zonas urbanas.

En el tramo urbano de la Ruta Nacional 9/34, a la altura de la avenida Mitre, la fuerza del agua arrastró un automóvil Volkswagen Gol. Dos personas que circulaban en el vehículo quedaron atrapadas en la banquina y fueron rescatadas por personal del Servicio Penitenciario y equipos de Defensa Civil.

Otros sectores también resultaron afectados por el desborde de canales, con ingreso de agua a viviendas y daños en la infraestructura urbana.

Embed - Terrible temporal en Metán

Operativos, evacuados y reclamos por el agua

En Metán, el intendente José María Issa informó que los equipos municipales trabajaron durante toda la noche junto a bomberos de la Policía, bomberos voluntarios y personal del Distrito de Prevención 3. Las tareas incluyeron asistencia a familias afectadas y relevamiento de daños.

Según datos oficiales, tres vecinos fueron evacuados y trasladados al complejo municipal, aunque luego regresaron a sus hogares. Tras la tormenta, vecinos de distintos barrios denunciaron que el agua comenzó a salir turbia, lo que generó nuevos reclamos.

Mientras continúan las tareas de asistencia, las autoridades siguen de cerca la evolución del clima y el descenso del nivel del agua en ambas localidades del sur de Salta.