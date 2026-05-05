martes 05 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de mayo de 2026 - 14:24
País.

Salta habilitó la temporada 2026 de caza deportiva menor

Se habilitó del 1 de mayo al 16 de agosto en zonas rurales, con cupos para algunas especies y sin límite para la liebre europea. Los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Salta habilita temporada 2026 de caza deportiva menor.

Salta habilita temporada 2026 de caza deportiva menor.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta dio inicio a la temporada 2026 de caza deportiva menor en la provincia, que se desarrollará entre el 1 de mayo y el 16 de agosto, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 000297.

Lee además
Jujuy habilita la temporada de pesca en los ríos San Francisco y Lavayén
Aire libre.

Habilitaron la pesca deportiva y recreativa en Jujuy
Condenaron a dos hombres por caza furtiva de vicuñas en la puna jujeña
Jujuy.

Condenaron a dos hombres por caza furtiva de vicuñas en la puna jujeña

La disposición habilita la captura de especies consideradas numerosas o que generan conflictos con la actividad agropecuaria, como palomas, perdices y la liebre europea. En este último caso no se fijaron restricciones en la cantidad permitida, mientras que para las demás especies se establecieron límites por cazador y por jornada de caza.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta habilitó la temporada 2026 de caza deportiva menor en la provincia.

Zonas, horarios y condiciones de la actividad

La práctica quedará habilitada exclusivamente en áreas rurales de la provincia de Salta, abarcando los departamentos de Rivadavia, Anta, Metán, Rosario de la Frontera, Chicoana, La Viña, Guachipas, Orán y San Martín, y únicamente dentro de terrenos privados destinados a actividades agrícolas o con suelos deteriorados.

Asimismo, se establecieron franjas horarias y días determinados: la actividad solo podrá llevarse a cabo los viernes, sábados, domingos y feriados, en el horario comprendido entre las 6 de la mañana y las 20 horas.

La normativa además impone una serie de restricciones estrictas. Se prohíbe por completo la caza mayor en toda la provincia, así como su realización en reservas naturales, zonas urbanas y áreas cercanas a rutas o núcleos poblacionales. También queda prohibido el uso de prácticas consideradas no deportivas o riesgosas, como la utilización de trampas, sustancias tóxicas o disparos efectuados desde vehículos en movimiento.

Salta habilita temporada 2026 de caza deportiva menor.

Para poder desarrollar la actividad será obligatorio contar con la licencia de caza correspondiente, la autorización del dueño del establecimiento rural y una hoja de ruta debidamente certificada por la Policía. A su vez, deberán respetarse las medidas sanitarias vigentes en el contexto de la alerta por influenza aviar.

Requisitos, costos y objetivos de la normativa

En lo que respecta a los aranceles, la habilitación para cazar tendrá un costo de $30.000 para quienes residan en la provincia y de $55.000 para personas provenientes de otras jurisdicciones. En tanto, los jubilados, pensionados y personas con discapacidad estarán exentos de pago y podrán tramitarla sin cargo.

La normativa autoriza la caza de especies consideradas abundantes o conflictivas con la producción agrícola, como palomas, perdices y liebre europea.

Desde el organismo explicaron que la finalidad de la medida es ordenar la actividad, asegurando la preservación de la fauna silvestre y el equilibrio del ecosistema, al mismo tiempo que se regula la presencia de especies que afectan la producción agrícola.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Habilitaron la pesca deportiva y recreativa en Jujuy

Condenaron a dos hombres por caza furtiva de vicuñas en la puna jujeña

El pueblo escondido de Entre Ríos ideal para la pesca y el descanso

Alertan que el vapeo en jóvenes genera más adicción que un cigarrillo convencional

Salta prevé arrestos para padres de menores que accedan a armas

Lo que se lee ahora
encontraron al nene que era buscado en corrientes: el papa esta detenido
País.

Encontraron al nene que era buscado en Corrientes: el papá está detenido

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Centro Provincial de Odontología.
Jujuy.

Atención odontológica gratuita en Jujuy: dónde funciona y en qué horarios

Incendio fatal en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa) video
Policiales.

Un incendio trágico que ahora se investiga como crimen: "Querían quemar la evidencia, a mí abuelo y a mi mamá"

Es jujeña,investigó sobre las papas andinas y recibió un reconocimiento internacional
Jujuy.

Es jujeña, investigó sobre las papas andinas y recibió un reconocimiento internacional

Paso internacional de Villazón en Bolivia 
Jujuy.

Bloquearon el puente internacional La Quiaca - Villazón: cómo afecta a Jujuy

La Justicia ordenó reactivar Volver al Trabajo.
Sociedad.

¿Cuándo se cobra Volver al Trabajo en mayo 2026?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel