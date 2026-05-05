La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta dio inicio a la temporada 2026 de caza deportiva menor en la provincia, que se desarrollará entre el 1 de mayo y el 16 de agosto , de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 000297 .

La disposición habilita la captura de especies consideradas numerosas o que generan conflictos con la actividad agropecuaria , como palomas , perdices y la liebre europea . En este último caso no se fijaron restricciones en la cantidad permitida, mientras que para las demás especies se establecieron límites por cazador y por jornada de caza .

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta habilitó la temporada 2026 de caza deportiva menor en la provincia.

La práctica quedará habilitada exclusivamente en áreas rurales de la provincia de Salta , abarcando los departamentos de Rivadavia , Anta , Metán , Rosario de la Frontera , Chicoana , La Viña , Guachipas , Orán y San Martín , y únicamente dentro de terrenos privados destinados a actividades agrícolas o con suelos deteriorados .

Asimismo, se establecieron franjas horarias y días determinados: la actividad solo podrá llevarse a cabo los viernes, sábados, domingos y feriados, en el horario comprendido entre las 6 de la mañana y las 20 horas.

La normativa además impone una serie de restricciones estrictas. Se prohíbe por completo la caza mayor en toda la provincia, así como su realización en reservas naturales, zonas urbanas y áreas cercanas a rutas o núcleos poblacionales. También queda prohibido el uso de prácticas consideradas no deportivas o riesgosas, como la utilización de trampas, sustancias tóxicas o disparos efectuados desde vehículos en movimiento.

Salta habilita temporada 2026 de caza deportiva menor.

Para poder desarrollar la actividad será obligatorio contar con la licencia de caza correspondiente, la autorización del dueño del establecimiento rural y una hoja de ruta debidamente certificada por la Policía. A su vez, deberán respetarse las medidas sanitarias vigentes en el contexto de la alerta por influenza aviar.

Requisitos, costos y objetivos de la normativa

En lo que respecta a los aranceles, la habilitación para cazar tendrá un costo de $30.000 para quienes residan en la provincia y de $55.000 para personas provenientes de otras jurisdicciones. En tanto, los jubilados, pensionados y personas con discapacidad estarán exentos de pago y podrán tramitarla sin cargo.

La normativa autoriza la caza de especies consideradas abundantes o conflictivas con la producción agrícola, como palomas, perdices y liebre europea.

Desde el organismo explicaron que la finalidad de la medida es ordenar la actividad, asegurando la preservación de la fauna silvestre y el equilibrio del ecosistema, al mismo tiempo que se regula la presencia de especies que afectan la producción agrícola.