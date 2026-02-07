El estado de las rutas en Jujuy este sábado 7 de febrero

El estado de las rutas (imagen de archivo).

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Jujuy informó este viernes 7 de febrero el estado actualizado de las rutas provinciales y nacionales , en el marco de las condiciones climáticas que afectan distintos puntos del territorio.

El relevamiento oficial detalla numerosos tramos transitables con precaución , con presencia de sedimentos, acumulación de piedras, pasos alternados, sectores anegados y desvíos obligatorios. La información resulta clave para quienes circulan por rutas jujeñas durante la jornada.

