sábado 07 de febrero de 2026

7 de febrero de 2026 - 11:01
Lluvias.

El estado de las rutas en Jujuy este sábado 7 de febrero

Seguridad Vial informó el estado de las rutas en Jujuy luego de las lluvias. Varias rutas presentan sedimentos, desvíos y restricciones.

Ramiro Menacho
Ramiro Menacho
El estado de las rutas (imagen de archivo).

El estado de las rutas (imagen de archivo).

El relevamiento oficial detalla numerosos tramos transitables con precaución, con presencia de sedimentos, acumulación de piedras, pasos alternados, sectores anegados y desvíos obligatorios. La información resulta clave para quienes circulan por rutas jujeñas durante la jornada.

Rutas nacionales con circulación condicionada

  • RN 9, a la altura del kilómetro 1717: corte total momentáneo por sedimentos y piedras sobre la calzada
  • RN 40, altura río San Juan de Oro: transitable con precaución.
  • RN 40, entre Susques y Puesto Sey: circulación habilitada con precaución.
  • RN 52, desde Salinas Grandes hasta empalme con RP 70: presencia de baches por tramos.
  • RN 34, kilómetro 1159, acceso norte a San Pedro: desvío de tránsito por obra de duplicación de calzada.
  • RN 34, entre RP 43 y RP 61, a la altura de Manantiales: desvío de tránsito, circular con máxima precaución.

Rutas provinciales habilitadas con restricciones

  • RP 29, altura río Tesorero: circulación solo para vehículos 4x4.
  • RP 75, altura Barrancas: transitable con precaución.
  • RP 7, entre Loca Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi: circulación habilitada.
  • RP 35, desde Arroyo Seco hasta el pie de la Cuesta, finca Calla Huasi: transitable con precaución.
  • RP 20, entre Los Blancos y La Escalera: circulación habilitada con precaución.
  • RP 19, altura Normenta, departamento Ledesma: transitable con precaución.
  • RP 40, entre El Cañadón y Yacone: circulación habilitada.
  • RP 79, altura Abralaite: transitable con precaución.
  • RP 52, kilómetros 158, 165 y 178: acumulación de sedimentos sobre la calzada.
  • RP 11, altura río Las Burras: circulación habilitada con precaución.
  • RP 83 y RP 73: transitables con precaución.
  • RP 5, entre Santa Catalina y Cienguilla: circulación habilitada con precaución.
  • RP 64, RP 65 y RP 67: transitables con precaución.
  • RP 40, entre Orosmay y Cusi Cusi: circulación habilitada con precaución.
  • RN 52, kilómetro 50, altura paraje Ronqui: angostamiento por reparación de calzada.

