viernes 06 de febrero de 2026

6 de febrero de 2026 - 19:00
Lluvias.

Otra vez se inundó el túnel derivador entre barrio Norte y Cuyaya: paso anegado y autos pierden patentes

Las lluvias provocaron anegamientos bajo el puente de Ruta 9, a la altura de barrio Norte. Vecinos ayudaron a recuperar patentes caídas de vehículos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Túnel inundado.

Túnel inundado.

Puente barrio Norte.

El lugar quedó completamente anegado, lo que impidió la circulación normal de vehículos y generó demoras para quienes intentaban cruzar por ese sector. A pesar del agua acumulada, algunos conductores intentaron pasar y varios vehículos sufrieron la pérdida de sus patentes al quedar sumergidos en el agua.

Vecinos se metieron al agua para recuperar las patentes

Puente barrio Norte.

Puente barrio Norte.

Ante esta situación, vecinos del sector se organizaron de manera solidaria y se metieron al agua para rescatar las patentes que se desprendieron de los autos. La intención fue evitar que se pierdan o sean arrastradas por la correntada.

Según se informó, las patentes recuperadas fueron llevadas al Centro Vecinal del barrio Norte, donde los propietarios pueden acercarse para recuperarlas. Los vecinos piden a los conductores circular con extrema precaución por ese sector cada vez que se registran lluvias intensas, ya que no es la primera vez que se producen anegamientos en ese punto.

Vecinos y automovilistas habituales del lugar señalaron que el paso suele inundarse con facilidad cada vez que hay lluvias fuertes, lo que representa un riesgo tanto para los vehículos como para las personas que circulan por la zona.

Embed - Barrio Norte-Cuyaya- túnel derivador inundado

