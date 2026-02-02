lunes 02 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de febrero de 2026 - 09:03
Atención conductores.

Estado de las rutas en Jujuy para este lunes: hay 3 intransitables

El estado de las rutas en Jujuy presenta diferentes situaciones en el inicio de esta semana. Por el momento sólo hay 3 tramos intransitables.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
El estado de las rutas en Jujuy - Imagen ilustrativa&nbsp;

El estado de las rutas en Jujuy - Imagen ilustrativa 

Las autoridades de Seguridad Vial informaron el estado de las rutas de la provincia de Jujuy para este lunes 2 de febrero, con varios tramos transitables con precaución y otros intransitables, principalmente por obras, acumulación de arena y crecidas de ríos.

Lee además
Así están las rutas este sábado 24 de enero en Jujuy: hay 8 cortes totales
Atención.

Así están las rutas este sábado 24 de enero en Jujuy: hay 8 cortes totales
rutas este domingo 25 de enero en jujuy: desmoronamiento, crecida de rios y alertas meteorologicas
Atención.

Rutas este domingo 25 de enero en Jujuy: desmoronamiento, crecida de ríos y alertas meteorológicas

estado de rutas en Jujuy

Rutas transitables con precaución

Desde los organismos de control se solicita circular con extrema precaución en los siguientes tramos:

  • Ruta Nacional 34, acceso norte a San Pedro, con desvío por obras.

  • Ruta Nacional 34, entre Ruta Provincial 43 y Ruta Nacional 61, también con desvío de tránsito.

  • Ruta Nacional 52, a la altura de los kilómetros 153, 158, 165 y 185, donde se registra acumulación de arena sobre la calzada en distintos sectores.

Rutas intransitables

En tanto, se informó que los siguientes tramos permanecen totalmente inhabilitados al tránsito:

  • Ruta Nacional 40, a la altura del río San Juan de Oro, debido a la crecida del río.

  • Ruta Provincial 75, en el sector de Barrancas, también por crecida de río.

  • Ruta Provincial 7, en el tramo comprendido entre la localidad de Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi.

Recomendaciones a los conductores

Desde Seguridad Vial y la Policía de la Provincia recomiendan:

  • Evitar circular por rutas intransitables.

  • Respetar señalizaciones y desvíos.

  • Reducir la velocidad en zonas afectadas.

  • Consultar el estado actualizado de las rutas antes de viajar.

Las condiciones pueden modificarse según la evolución del clima y el estado de los caminos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Así están las rutas este sábado 24 de enero en Jujuy: hay 8 cortes totales

Rutas este domingo 25 de enero en Jujuy: desmoronamiento, crecida de ríos y alertas meteorológicas

Más de 2.800 animales murieron atropellados en rutas de Jujuy en solo dos años

Pastizales en rutas, un combo muy peligroso para la seguridad vial

El río arrastró un vehículo con personas adentro en La Quiaca

Lo que se lee ahora
Cronograma de pagos.
Confirmado.

Empezó el cronograma de pagos en Jujuy: quiénes cobran hoy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Empezó el cronograma de pagos en Jujuy: quiénes cobran hoy

Casa Matías Jurado. video
Justicia.

El estremecedor relato de la amiga de una de las víctimas de Matías Jurado

Triatlón en Jujuy. video
Triatlón.

"Jujuy se posiciona entre los grandes escenarios deportivos del país", dijo Carlos Sadir

Con el ChatGPT en inglés, podrás aprender o practicar el idioma siempre que utilices prompt para aprender inglés ChatGPT.
Educación.

Estudiar en vacaciones: preparar materias en Jujuy cuesta hasta $150 mil

Uno por uno, cuáles son los aumentos confirmados para febrero de 2025
Inflación.

Cuáles son los aumentos que llegan en febrero en Argentina

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel