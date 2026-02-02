Estado de las rutas en Jujuy para este lunes: hay 3 intransitables

Las autoridades de
Seguridad Vial informaron el de la provincia de Jujuy para este estado de las rutas lunes 2 de febrero, con varios tramos transitables con precaución y otros intransitables, principalmente por obras, acumulación de arena y crecidas de ríos.
estado de rutas en Jujuy
Rutas transitables con precaución
Desde los organismos de control se solicita circular con extrema precaución en los siguientes tramos:
Ruta Nacional 34, acceso norte a San Pedro, con desvío por obras.
Ruta Nacional 34, entre Ruta Provincial 43 y Ruta Nacional 61, también con desvío de tránsito.
Ruta Nacional 52, a la altura de los kilómetros 153, 158, 165 y 185, donde se registra acumulación de arena sobre la calzada en distintos sectores. Rutas intransitables
En tanto, se informó que los siguientes tramos permanecen
totalmente inhabilitados al tránsito:
Ruta Nacional 40, a la altura del río San Juan de Oro, debido a la crecida del río.
Ruta Provincial 75, en el sector de Barrancas, también por crecida de río.
Ruta Provincial 7, en el tramo comprendido entre la localidad de Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi. Recomendaciones a los conductores
Desde
Seguridad Vial y la Policía de la Provincia recomiendan:
Evitar circular por rutas intransitables.
Respetar señalizaciones y desvíos.
Reducir la velocidad en zonas afectadas.
Consultar el estado actualizado de las rutas antes de viajar.
Las condiciones pueden modificarse según la evolución del clima y el estado de los caminos.
