Estado de las rutas en Jujuy para este lunes: hay 3 intransitables

Las autoridades de Seguridad Vial informaron el estado de las rutas de la provincia de Jujuy para este lunes 2 de febrero, con varios tramos transitables con precaución y otros intransitables, principalmente por obras, acumulación de arena y crecidas de ríos.

estado de rutas en Jujuy Rutas transitables con precaución Desde los organismos de control se solicita circular con extrema precaución en los siguientes tramos:

Ruta Nacional 34 , acceso norte a San Pedro , con desvío por obras .

Ruta Nacional 34 , entre Ruta Provincial 43 y Ruta Nacional 61 , también con desvío de tránsito .

Ruta Nacional 52, a la altura de los kilómetros 153, 158, 165 y 185, donde se registra acumulación de arena sobre la calzada en distintos sectores. Rutas intransitables En tanto, se informó que los siguientes tramos permanecen totalmente inhabilitados al tránsito:

Ruta Nacional 40 , a la altura del río San Juan de Oro , debido a la crecida del río .

Ruta Provincial 75 , en el sector de Barrancas , también por crecida de río .

Ruta Provincial 7, en el tramo comprendido entre la localidad de Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi. Recomendaciones a los conductores Desde Seguridad Vial y la Policía de la Provincia recomiendan:

Evitar circular por rutas intransitables.

Respetar señalizaciones y desvíos.

Reducir la velocidad en zonas afectadas.

Consultar el estado actualizado de las rutas antes de viajar. Las condiciones pueden modificarse según la evolución del clima y el estado de los caminos.

