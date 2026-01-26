El río arrastró un vehículo con personas adentro en La Quiaca

Un grave episodio se registró en la ciudad de La Quiaca, donde la crecida del río Toro Ara arrastró un vehículo con personas dentro, generando momentos de extrema tensión. Gracias a la rápida y solidaria intervención de vecinos, los ocupantes del rodado pudieron ser rescatados con vida.
Según relataron testigos, el hecho ocurrió cuando un vehículo intentó cruzar el cauce del río Toro Ara, que presentaba un importante aumento de caudal producto de las intensas lluvias registradas en la región. La fuerza del agua terminó arrastrando el rodado varios metros, dejando a sus ocupantes atrapados.
La situación generó alarma entre los vecinos del sector, quienes actuaron de inmediato para evitar una tragedia mayor.
Cómo ocurrió el rescate
Ante la emergencia, vecinos de la zona utilizaron sogas y elementos improvisados para alcanzar el vehículo y asistir a las personas atrapadas. Gracias a esta acción oportuna, lograron rescatar a todos los ocupantes, quienes presentaban signos de shock pero se encontraban fuera de peligro.
El hecho vuelve a poner en evidencia el riesgo de circular o intentar cruzar ríos crecidos, especialmente durante jornadas con alertas meteorológicas vigentes.
Llamado a la prevención
Desde organismos de seguridad se insiste en evitar cruzar cauces, badenes o ríos, incluso cuando el nivel del agua parezca bajo, ya que las crecientes pueden producirse de forma repentina y con gran fuerza.
Estado de las rutas en Jujuy este lunes 26 de enero
Las autoridades informaron un complejo panorama vial en distintos puntos de la provincia, principalmente por crecidas de ríos y condiciones climáticas adversas.
Rutas intransitables
Paso Fronterizo Jama: INHABILITADO
RN 52 – Paso Fronterizo Jama:
Inhabilitada desde el jueves 22/01 a las 13:00 hasta el lunes 26/01 a las 13:00
(Ruta 27 Chile hasta Complejo Fronterizo Paso de Jama intransitable por condiciones climáticas)
RN 40:
Altura río San Juan de Oro (crecida de río)
Entre El Cañadón y Paicone
Desde Susques hasta Puesto Sey
Altura Ciénega de Paicone (Dto. Santa Catalina)
RP 79:
Altura Abra Laite
Desde El Moreno hasta RN 51 – Salta
RP 83: toda su extensión
RP 73: toda su extensión
RP 78:
Desde El Moreno hasta Laguna Colorada (cortes en diferentes sectores)
Desde El Colorado hasta paraje Tuska
RP 7: entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi
RP 13: localidad de Iturbe
RP 4: altura puente arroyo Las Peras
RP 19: altura Normenta (Dto. Ledesma)
Camino vecinal: desde Santa Catalina hasta El Angosto
Transitables con precaución
RP 70: desde RN 52 hasta RN 51 – Salta (km 34, 38 y 40)
RP 70B: desde RN 52 hasta RN 51 – Salta (km 15 y 53)
RP 29: altura río Tesorero, solo vehículos 4x4
RP 35: altura Complejo Los Tucanes, solo vehículos 4x4 y extrema precaución
RP 20: entre Los Blancos y La Escalera (ingreso a Los Blancos solo por RP 20B)
RN 52:
Km 158, 165 y 178 (acumulación de sedimentos)
Desde Salinas Grandes hasta empalme RP 70 (baches por tramos)
RN 34:
Km 1159, acceso norte a San Pedro (desvío por obra de duplicación de calzada)
Entre RP 43 y RP 61, altura Manantiales (desvíos, circular con máxima precaución)