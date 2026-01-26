El río arrastró un vehículo con personas adentro en La Quiaca

Río Toro Ara - La Quiaca

Un grave episodio se registró en la ciudad de La Quiaca, donde la crecida del río Toro Ara arrastró un vehículo con personas dentro, generando momentos de extrema tensión. Gracias a la rápida y solidaria intervención de vecinos, los ocupantes del rodado pudieron ser rescatados con vida.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Una crecida repentina tras las últimas lluvias Según relataron testigos, el hecho ocurrió cuando un vehículo intentó cruzar el cauce del río Toro Ara, que presentaba un importante aumento de caudal producto de las intensas lluvias registradas en la región. La fuerza del agua terminó arrastrando el rodado varios metros, dejando a sus ocupantes atrapados.

La situación generó alarma entre los vecinos del sector, quienes actuaron de inmediato para evitar una tragedia mayor.

Cómo ocurrió el rescate Ante la emergencia, vecinos de la zona utilizaron sogas y elementos improvisados para alcanzar el vehículo y asistir a las personas atrapadas. Gracias a esta acción oportuna, lograron rescatar a todos los ocupantes, quienes presentaban signos de shock pero se encontraban fuera de peligro.

El hecho vuelve a poner en evidencia el riesgo de circular o intentar cruzar ríos crecidos, especialmente durante jornadas con alertas meteorológicas vigentes. Llamado a la prevención Desde organismos de seguridad se insiste en evitar cruzar cauces, badenes o ríos, incluso cuando el nivel del agua parezca bajo, ya que las crecientes pueden producirse de forma repentina y con gran fuerza. La Quiaca: un auto con personas adentro fue arrastrado por el Río Toro Ara - Imagen ilustrativa La Quiaca: un auto con personas adentro fue arrastrado por el Río Toro Ara - Imagen ilustrativa Estado de las rutas en Jujuy este lunes 26 de enero Las autoridades informaron un complejo panorama vial en distintos puntos de la provincia, principalmente por crecidas de ríos y condiciones climáticas adversas. Rutas intransitables Paso Fronterizo Jama: INHABILITADO

RN 52 – Paso Fronterizo Jama: Inhabilitada desde el jueves 22/01 a las 13:00 hasta el lunes 26/01 a las 13:00 (Ruta 27 Chile hasta Complejo Fronterizo Paso de Jama intransitable por condiciones climáticas)

RN 40: Altura río San Juan de Oro (crecida de río) Entre El Cañadón y Paicone Desde Susques hasta Puesto Sey Altura Ciénega de Paicone (Dto. Santa Catalina)

RP 79: Altura Abra Laite Desde El Moreno hasta RN 51 – Salta

RP 83: toda su extensión

RP 73: toda su extensión

RP 78: Desde El Moreno hasta Laguna Colorada (cortes en diferentes sectores) Desde El Colorado hasta paraje Tuska

RP 7: entre Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi

RP 13: localidad de Iturbe

RP 4: altura puente arroyo Las Peras

RP 19: altura Normenta (Dto. Ledesma)

Camino vecinal: desde Santa Catalina hasta El Angosto Transitables con precaución RP 70: desde RN 52 hasta RN 51 – Salta (km 34, 38 y 40)

RP 70B: desde RN 52 hasta RN 51 – Salta (km 15 y 53)

RP 29: altura río Tesorero, solo vehículos 4x4

RP 35: altura Complejo Los Tucanes, solo vehículos 4x4 y extrema precaución

RP 20: entre Los Blancos y La Escalera (ingreso a Los Blancos solo por RP 20B)

RN 52: Km 158, 165 y 178 (acumulación de sedimentos) Desde Salinas Grandes hasta empalme RP 70 (baches por tramos)

RN 34: Km 1159, acceso norte a San Pedro (desvío por obra de duplicación de calzada) Entre RP 43 y RP 61, altura Manantiales (desvíos, circular con máxima precaución)



Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.