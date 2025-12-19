viernes 19 de diciembre de 2025

19 de diciembre de 2025 - 18:10
Impactante.

En La Quiaca una camioneta chocó contra un árbol y un paredón

Pudo ser una tragedia en La Quiaca, luego que una camioneta chocara contra un paredón y un árbol en pleno centro.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Camioneta chocó contra un árbol y un paredón en La Quiaca (Foto Noti Quiaca)

Camioneta chocó contra un árbol y un paredón en La Quiaca (Foto Noti Quiaca)

Un impactante accidente se dio este viernes en pleno centro de La Quiaca, cuando una camioneta impactó contra un paredón y un árbol, luego que el conductor perdiera el control por causas que se investigan.

Fue en la Plaza Centenario. Según detalla Noti Quiaca, el conductor intentó maniobrar al notar que había perdido el control del vehículo, pero no pudo evitar que el vehículo se suba a la vereda e impacte contra el árbol y un paredón.

Camioneta chocó contra un árbol y un paredón en La Quiaca (Foto Noti Quiaca)
Camioneta chocó contra un árbol y un paredón en La Quiaca (Foto Noti Quiaca)

Camioneta chocó contra un árbol y un paredón en La Quiaca (Foto Noti Quiaca)

Por suerte no pasaba ninguna persona en el momento del incidente, por lo que solo el conductor sufrió lesiones tras el choque. Debió ser asistido por personal del SAME y luego trasladado al hospital Jorge Uro para una evaluación médica más completa.

Según las primeras informaciones, se descartó que el conductor haya consumido alcohol y se evalúa si no sufrió un problema de salud, ya que allegados subrayaron que podría haber sufrido un problema vinculado a la presión arterial.

Camioneta chocó contra un árbol y un paredón en La Quiaca (Foto Noti Quiaca)
Camioneta chocó contra un árbol y un paredón en La Quiaca (Foto Noti Quiaca)

Camioneta chocó contra un árbol y un paredón en La Quiaca (Foto Noti Quiaca)

Camioneta chocó contra un árbol y un paredón en La Quiaca (Foto Noti Quiaca)
Camioneta chocó contra un árbol y un paredón en La Quiaca (Foto Noti Quiaca)

Camioneta chocó contra un árbol y un paredón en La Quiaca (Foto Noti Quiaca)

Bloquearon el puente Villazón - La Quiaca

El paso internacional “Horacio Guzmán”, que conecta La Quiaca (Argentina) con Villazón (Bolivia), se encuentra bloqueado del lado boliviano por 24 horas, lo que impide el cruce fronterizo en ambos sentidos.

Según la información difundida, la medida fue adoptada en rechazo a la suba del combustible en Bolivia y afecta la circulación de todo tipo de vehículos. Además, el bloqueo también alcanza a peatones, por lo que el corte es total.

El bloqueo comenzó a las 6 de la mañana (hora de Bolivia), y desde ese momento el paso quedó interrumpido. Hasta el momento, el bloqueo fue informado por 24 horas, por lo que el paso se mantendría cerrado durante toda la jornada, a la espera de novedades desde el lado boliviano

