viernes 09 de enero de 2026

9 de enero de 2026 - 10:26
Atención.

Chocaron y derribaron un poste en La Quiaca: varios barrios quedaron sin luz

Debido a la rotura y caída de un poste de Media Tensión, varios barrios de La Quiaca se quedaron sin luz este viernes 9 de enero.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
poste chocado la quiaca luz (2)

Una amplia zona de la ciudad de La Quiaca quedó sin servicio eléctrico este viernes 9 de enero, luego de la rotura y caída de un poste de Media Tensión. Según informó EJESA, el daño habría sido causado por la colisión de un vehículo de un tercero, lo que generó la interrupción inmediata del suministro.

Lee además
Nehuen Villalobos es egresado de la Escuela Técnica Provincial N° 1 y ganó un concurso de la NASA video
Promesa

De La Quiaca a la NASA: el proyecto que simula impactos de asteroides y ganó un desafío global
Ruta Provincial N°5 en La Quiaca- Foto Google Maps video
Policiales.

Investigan el hallazgo de un cuerpo en una zanja en La Quiaca

Barrios que se quedaron sin luz en La Quiaca

Los sectores afectados de La Quiaca son:

  • Santa Clara
  • 9 de Julio
  • Alberdi
  • Belgrano
  • Luján
  • Belén
  • Hipólito Yrigoyen
  • Usina
  • Santiago del Estero
  • Agua de los Andes
poste chocado la quiaca luz (1)

Trabajos para restablecer el servicio

Desde que se tomó conocimiento del incidente, las cuadrillas técnicas de EJESA trabajan en la reposición del poste y los conductores dañados. La empresa explicó que estas tareas son complejas, ya que involucran infraestructura de Media Tensión y deben realizarse siguiendo protocolos estrictos de seguridad.

“Se está trabajando para normalizar el servicio en el menor tiempo posible”, indicaron desde la compañía, que remarcó que las maniobras requieren intervenciones operativas de precisión.

Recomendaciones a la comunidad

EJESA solicitó a los vecinos evitar acercarse a la zona donde se encuentra la infraestructura dañada y no manipular cables u otros elementos eléctricos en la vía pública. Ante cualquier situación de riesgo, pidieron comunicarse de inmediato a los canales habituales de atención.

Comisaría de El Chingo.
San Salvador de Jujuy.

Mataron a un hombre con una piedra en El Chingo

Por  Redacción de TodoJujuy

