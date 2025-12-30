Investigan el hallazgo de un cuerpo en una zanja en La Quiaca

Ruta Provincial N°5 en La Quiaca- Foto Google Maps

En la mañana del lunes 29 de diciembre, vecinos que circulaban por la vera de la Ruta Provincial N° 5 en La Quiaca, dieron aviso a la Policía de la Provincia después de observar un cuerpo en una zanja.

Tras realizar las primeras actuaciones en el lugar, las autoridades confirmaron que se trataba de un hombre. La causa continúa en investigación para determinar las circunstancias del hecho.

Al arribar un comando policial junto a personal del SAME 107, se constató que el hombre —mayor de edad— no presentaba signos vitales.

Tras realizar las tareas de rigor y confirmar la identidad de la víctima, el cuerpo fue entregado a los familiares. En paralelo, se llevan adelante las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento.

