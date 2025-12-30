martes 30 de diciembre de 2025

30 de diciembre de 2025 - 08:50
Policiales.

Investigan el hallazgo de un cuerpo en una zanja en La Quiaca

Vecinos alertaron el hallazgo de un cuerpo en una zanja sobre Ruta Provincial N°5, en la ciudad de La Quiaca. Avanza la investigación de la causa.

Gabriela Bernasconi
Ruta Provincial N°5 en La Quiaca- Foto Google Maps

En la mañana del lunes 29 de diciembre, vecinos que circulaban por la vera de la Ruta Provincial N° 5 en La Quiaca, dieron aviso a la Policía de la Provincia después de observar un cuerpo en una zanja.

Tras realizar las primeras actuaciones en el lugar, las autoridades confirmaron que se trataba de un hombre. La causa continúa en investigación para determinar las circunstancias del hecho.

ruta 5 la quiaca

Detalles del hallazgo de un cuerpo en una zanja de La Quiaca

Fuentes policiales informaron que el cuerpo de un hombre fue hallado en una zanja a la vera de la Ruta Provincial Nº 5, en la ciudad de La Quiaca, luego de que transeúntes alertaran a las autoridades sobre la presencia de una persona tendida en el lugar.

Al arribar un comando policial junto a personal del SAME 107, se constató que el hombre —mayor de edad— no presentaba signos vitales.

Tras realizar las tareas de rigor y confirmar la identidad de la víctima, el cuerpo fue entregado a los familiares. En paralelo, se llevan adelante las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento.

