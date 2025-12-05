viernes 05 de diciembre de 2025

5 de diciembre de 2025 - 10:31
Policial.

Un detenido en La Quiaca por contrabando de marihuana en la terminal

Un hombre fue detenido en La Quiaca por transportar marihuana dentro de su mochila. Lo encontraron en la terminal de la ciudad fronteriza.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
El episodio en la terminal

Según informaron fuentes oficiales, alrededor de las 00:30 se solicitó la identificación de un joven de unos 25 años. Ante el pedido, el hombre mostró un marcado nerviosismo y escapó corriendo, dejando su mochila en el lugar.

La persecución se desarrolló por varias calles del centro de la ciudad hasta llegar a la zona del Río Internacional. A pesar del despliegue, el sospechoso consiguió huir en ese momento.

El hallazgo de la droga

La mochila abandonada fue asegurada y, tras la intervención de personal especializado, se confirmó que contenía una bolsa con 490 gramos de marihuana, de acuerdo con los resultados de la prueba orientativa.

Tanto la sustancia secuestrada como las actuaciones correspondientes quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, que continuará con la investigación para determinar la situación procesal del detenido y el origen de la droga.

